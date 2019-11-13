Фракция «Батькивщина» украинской Верховной рады переходит в оппозицию. С таким заявлением выступила её лидер Юлия Тимошенко. Наша команда заявляет о переходе партии «Батькивщина» в оппозицию, — сообщила политик на брифинге.

Тимошенко заявила о переходе фракции «Батькивщина» в оппозицию

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