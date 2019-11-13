Политика
News.ruТимошенко заявила о переходе фракции «Батькивщина» в оппозицию
Фракция «Батькивщина» украинской Верховной рады переходит в оппозицию. С таким заявлением выступила её лидер Юлия Тимошенко. Наша команда заявляет о переходе партии «Батькивщина» в оппозицию, — сообщила политик на брифинге.
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Происшествия
В колледже в Благовещенске произошла стрельба
РИА Новости 22:09
Авто
В России BMW отзывает автомобили для замены двигателя
Немецкая компания BMW отзывает в России 10 автомобилей BMW 3 серии (G20), 5 серии (G30) и 7 серии (G11) для замены двигателя.
Автоновости дня вчера в 09:08
Кино
Когда закончатся «Сверхъестественное» и «Стрела»? Канал CW объявил даты финалов
Popcornnews.ru вчера в 16:00
Происшествия
Доцент Соколов предложил помощь с похоронами убитой аспирантки
Бывший преподаватель СПбГУ доцент Олег Соколов, признавшийся в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, предложил родным девушки помощь с организацией похорон.
Известия 20:24
Происшествия
В Забайкалье шесть человек погибли в ДТП
На федеральной трассе Чита - Забайкальск микроавтобус столкнулся с двумя грузовиками. Погибли шесть человек, еще трое пострадали.
Российская газета 20:23
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Российская газета вчера в 21:00
Политика
Моралес обвинил США в организации переворота в Боливии
Экс-президент Боливии Эво Моралес раскритиковал решение главы США Дональда Трампа признать самопровозглашенное правительство южноамериканского государства и заявил, что переворот в его стране имеет корни в Соединенных Штатах.
Российская газета 21:12
Футбол
Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах «Ростова»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах "Ростова" - задержках зарплаты игрокам и о том, в каком случае он покинет клуб.
Российская газета 13:33
Политика
Около 50 тысяч украинцев переехали в российский Крым
RT на русском 07:21
Политика
Трамп и Эрдоган попытаются решить вопрос с закупкой российских С-400
Президенты США Дональд Трамп и Турции Реджеп Тайип Эрдоган попытаются урегулировать вопрос с приобретением российских комплексов С-400, заявил 13 ноября журналистам американский лидер.
REGNUM 20:24
Происшествия
На Ставрополье учительница спасла детей от мужчины с ножом
Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил региональному руководству возбудить уголовное дело на мужчину, напавшего на игровой площадке на детей и учительницу в Ставропольском крае.
Вести.Ru 14:32
Шоу-бизнес
Плющенко и Рудковская публично поругались
Видео ссоры выложила сама Яна Рудковская в своем Instagram-аккаунте. Фигурист и продюсер пришли наградить певицу года по мнению Glamour.
Gazeta.SPb 17:25
Кино
В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского
Фильм «Грех» Андрея Кончаловского снимали в Италии на итальянском языке с итальянской съемочной группой.
BFM.ru 10:22
Хоккей
Илья Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелес Кингз»
Перед матчем «Лос-Анджелеса» с «Миннесотой» стало известно, что Ковальчук будет выведен из состава «Кингз» в ближайщем будущем.
Чемпионат вчера в 21:55
Происшествия
Житель Бурятии взорвал гранату после ссоры с женой
Житель Бурятии взорвал гранату после ссоры с женой, сообщает РЕН. Инцидент произошел в жилом доме в Кяхтинском районе.
Газета.Ru 20:21
Шоу-бизнес
Мария Ивакова и Никита Ефремов впервые вышли в свет вместе
На днях одно из известных глянцевых изданий назвало влюбленных парой года. Накануне они впервые вышли в свет вместе.
WomanHit.ru 05:59
Культура
Кристен Стюарт настояла на роли лесбиянки в «Ангелах Чарли»
Телепрограмма 00:36
Армия и оружие
Винтовку на замену СВД запустят в серию в ближайшие два года
Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) на замену снайперской винтовке Драгунова (СВД) пойдет в серию в ближайшие два года, сообщил 11 ноября в интервью «РИА Новости» главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев.
Известия 11 ноября в 00:42
Фигурное катание
Алина Загитова признана спортсменкой года
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова признана спортсменкой года.
МК-Спорт 03:15
Политика
Владимир Путин одобрил новый налог с зарплаты
Новый спецрежим в 2020 году вправе применять предприниматели и самозанятые в отношении деятельности, по которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам.
Упрощёнка 04:23
Спорт
WADA сократит срок дисквалификации за употребление кокаина и марихуаны
Спортсмен, уличенный в применении наркотиков, будет отстранен на 3 месяца, если сможет доказать, что употреблял кокаин или марихуану не для улучшения своих спортивных результатов; срок дисквалификации может быть сокращен до одного месяца, если будет пройдена программа реабилитации.
Sports.ru 08:42
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 7 Pro рекордно подешевел
Смартфон Redmi Note 7 Pro рекордно подешевел до 140 долларов, хотя его до этого предлагали за 170 долларов.
Газета DAILY вчера в 13:18
Культура
Enter Shikari выпустили фильм о гастролях по России
Масштабный российский тур британской группы Enter Shikari, проходивший весной 2019 года, был запечатлен в часовом документальном фильме "Further East".
ИА InterMedia 15:39
Происшествия
ФСБ рассекретила дело о зверствах эстонских карателей под Псковом
Имена преступников В документе приведены имена эстонских карателей, совершавших преступления под Псковом в годы Великой Отечественной войны, среди них и те, кто мог скрыться от следствия.
РИА Новости 19:03
Здоровье
Четыре предвестника диабета перечислил эндокринолог
Врач-эндокринолог определил и назвал четыре характерных признака, предвещающие о начале сахарного диабета.
Ugpressa.ru вчера в 14:00
Общество
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 13:48
Музыка
Шнуров допустил появление нового солиста в группе «Ленинград»
РЕН ТВ 11 ноября в 07:01
Общество
В России предложили штрафовать за шипованную резину
Pro Город Сыктывкар вчера в 07:30