Политика

News.ruNews.ruТимошенко заявила о переходе фракции «Батькивщина» в оппозицию

Фракция «Батькивщина» украинской Верховной рады переходит в оппозицию. С таким заявлением выступила её лидер Юлия Тимошенко. Наша команда заявляет о переходе партии «Батькивщина» в оппозицию, — сообщила политик на брифинге.
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Тимошенко заявила, что «Батькивщина» переходит в оппозицию

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Тимошенко объявила о переходе в оппозицию из-за проекта о рынке земель

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Тимошенко объявила о переходе фракции «Батькивщина» в оппозицию

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Тимошенко объявила о переходе в оппозицию к Зеленскому

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