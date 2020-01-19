с чего всё началось

Председатель партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что Украина проходит через «процесс ликвидации». По её словам, Киев потерял независимость и находится под внешним кураторством, в связи с чем страну «все используют, как хотят».

Политика Варшава поблагодарила МИД РФ за признание принесенной Польше несвободы МИД России отреагировал на слова польских дипломатов, согласно которым, действия советских солдат по освобождению Варшавы от нацистских оккупантов якобы не принесло Польше свободы.

Политика Трамп отверг обвинения по импичменту Демократы палаты представителей конгресса США передали обвинительное заключение в сенат 15 января.

Политика Медведев назвал главную нерешенную задачу своего правительства Низкий рост реальных доходов граждан России стал главной нерешенной задачей, которая ставилась перед предыдущим правительством страны.

Здоровье Приморский опыт понравился российским либералам Приморский опыт реализации проекта «Внедрение системы менеджмента качества в учреждениях здравоохранения» удостоен высокой оценки в Москве на Гайдаровском форуме, сообщили DEITA.

Политика Путин встретится с Эрдоганом в Берлине Президент России Владимир Путин планирует в воскресенье встретиться со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в Берлине до начала международной встречи по Ливии.

Общество В Китае зафиксирована рекордно низкая рождаемость В 2019 году в КНР на свет появились 14,65 миллионов младенцев, что заметно меньше, чем родилось в 2018 году — 15,23 миллиона, пишет гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на Государственное статистическое бюро Китая.

Политика Легендарный разведчик Ботян описал освобождение Кракова в 1945 году Жители Польши встречали советскую армию в 1945 году как освободителей – рассказал легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян, командовавший операцией по спасению Кракова.

Политика Германия надеется занять место России в переговорах по Ливии В случае успеха, конференция по Ливии может стать для Германии не менее значительным политическим достижением, чем сделка по беженцам с Турцией в 2016 году, пишет 19 января Die Welt.

Шоу-бизнес Игорь Николаев показал трогательную встречу дочерей в аэропорту Майами Несколько часов назад в аккаунте Юлии Проскуряковой появилось видео трогательной встречи Юлии и Вероники, когда старшая дочь Игоря Николаева приехала встречать гостей в аэропорт Майами.