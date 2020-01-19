Политика
RT на русскомТимошенко заявила о «процессе ликвидации» Украины
Председатель партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что Украина проходит через «процесс ликвидации». По её словам, Киев потерял независимость и находится под внешним кураторством, в связи с чем страну «все используют, как хотят».
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с чего всё началось
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о начале процесса ликвидации Украины в интервью телеканалу ZIK, которое было опубликовано на YouTube.Lenta.ruвчера в 23:32
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