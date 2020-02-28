Политика
Газета.RuТимошенко заявила о сознательном уничтожении Украины
В прошлом месяце Тимошенко заявила, что Зеленский и вся его команда отдали страну на аутсорсинг – под внешнее управление крупных глобальных финансово-промышленных групп, и это грозит государству распадом.
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Происшествия
Один человек погиб в результате крушения вертолета под Астраханью
Один человек, по предварительным данным, погиб в результате крушения вертолета под Астраханью, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Минздрава Астраханской области.
Политика
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор по поводу обострения ситуации в сирийском Идлибе.
Общество
Папа Римский из-за недомогания отменил все аудиенции
Папа Римский Франциск отменил на неопределенное время все официальные аудиенции из-за недомогания.
Гаджеты
Белорус разблокировал китайский смартфон отрезанным пальцем
Житель Белоруссии Павел Виноградов разблокировал смартфон при помощи отрезанного пальца. О своем эксперименте Павел рассказал в Facebook.
Общество
Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Китайские ученые установили, что новый тип коронавируса COVID-19 поражает в основном легкие человека.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова после ухода из «Уральских пельменей» переехала в США
Недавно фанаты Юлии Михалковой узнали, что она навсегда останется жить в США, где не просто наслаждается отдыхом, но и готовится к съёмкам в новых проектах, а также занимается написанием книги.
Футбол
Клопп отреагировал на слова Вернера о «Ливерпуле»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на высказывание нападающего «РБ Лейпциг» Тимо Вернера о возможном переходе в английский клуб.
Армия и оружие
Турецкие военные обстреляли самолеты ВКС России в Идлибе
Шоу-бизнес
Бритни Спирс сломала ногу во время танца
Газета "Известия" пишет, по словам Спирс, несчастный случай можно объяснить тем, что она до репетиции не танцевала полгода.
Армия и оружие
Болгария заявила о готовности направить военных на границу с Турцией
Министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов заявил о готовности страны направить до 1 тыс. военнослужащих и до 140 единиц техники на границу с Турцией.
Политика
Лукашенко заявил о принуждении Белоруссии к интеграции с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что страна готова к интеграции с Россией, но без давления и принуждения.
Политика
Зеленский созывает внеочередное заседание Рады
Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта.
Экономика
Коронавирус обрушил глобальный рынок смартфонов и ПК
Из-за эпидемии коронавируса аналитики ожидают сокращения глобальных поставок смартфонов в 2020 году на 2,3%, до чуть более 1,3 млрд штук.
Происшествия
Вернувшийся из-за трещины в стекле Boeing приземлился во Внуково
Пассажирский самолет Boeing 777, который направлялся из Москвы в Бангкок, но из-за трещины в лобовом стекле вынужденно повернул назад, приземлился в аэропорту Внуково, следует из данных flightradar24.com.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская отказалась от денег за участие в шоу Собчак
Успенская согласилась на эфир, но за два дня выяснилось, что передача будет другая — «Док-ток» с Собчак.
Общество
Из Москвы депортируют иностранцев, нарушивших изоляцию по коронавирусу
Из Москвы депортируют 88 иностранцев, нарушивших режим изоляции после прилета из Китая, пишет РБК со ссылкой на заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Авто
Новый кроссовер Toyota Wildlander стоит дешевле RAV4
28 февраля официальные дилеры Toyota начали принимать предзаказы на новый кроссовер Toyota Wildlander, построенный на базе RAV4, сообщает Shraibikus News.
Финансы
Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей
Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Экономика
Пять богатейших россиян потеряли за сутки $6 млрд из-за коронавируса
Состояние пяти самых богатых россиян за день снизилось почти на $6,1 млрд.
Экономика
Матвиенко просит ввести единое формирование тарифов на электроэнергию
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что в сфере формирования тарифов на электроэнергию должна быть единая государственная политика.
Армия и оружие
Украинский вице-адмирал пообещал не дать России захватить Одессу
Замкомандующего ВМС Украины Андрей Тарасов пообещал не дать России высадить десантников в Одессе, при этом, не уточнив, почему он считает, что Россия вообще собирается воевать с Украиной.
Шоу-бизнес
Рэпер Элджей наконец-то показал глаза без линз
Музыкант удивил поклонников, впервые показав, как выглядят его глаза без белых линз.
Футбол
«Крылья Советов» упустили победу над «Оренбургом»
«Крылья Советов» в матче 20-го тура РПЛ сыграли вничью с «Оренбургом» (1:1).
Наука
Найдена возможность выявления ранних признаков рака
Найдена возможность выявления ранних признаков рака. Исследования показали, что злокачественным клеткам помогают здоровые.
Происшествия
Два горняка стали жертвами взрыва на шахте в ДНР
Два горняка погибли в результате взрыва на одной из шахт в самопровозглашенной Донецкой народной республике.
Происшествия
В Свердловской области в ДТП погибли пять человек
"В результате столкновения автомобилей ВАЗ-2112 и Ford Focus на автодороге в поселке Косулино пострадали шесть человек, пять из них погибли", — сказал собеседник агентства.