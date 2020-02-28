Политика

Газета.RuГазета.RuТимошенко заявила о сознательном уничтожении Украины

В прошлом месяце Тимошенко заявила, что Зеленский и вся его команда отдали страну на аутсорсинг – под внешнее управление крупных глобальных финансово-промышленных групп, и это грозит государству распадом.
Читать в источнике
Комментировать30

Подробнее о событии

Тимошенко заявила о целенаправленном уничтожении Украины

РИА Новости12:35

Тимошенко заявила о целенаправленном уничтожении Украины

Известия13:05

Тимошенко обвинила власти Украины в целенаправленном уничтожении страны

Московский Комсомолец13:01

Тимошенко обвинила Нацбанк в целенаправленном уничтожении Украины

Взгляд.ру13:07

Тимошенко назвала виновных в сознательном уничтожении Украины

URA.Ru14:25

Тимошенко обвинила Киев в «целенаправленном убийстве» экономики

РЕН ТВ13:46

Тимошенко заявила о спланированной политике уничтожения страны

Российская газета15:09
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 17:28, Ашберн
Происшествия

В Москве два человека погибли после прыжка в бассейн с сухим льдом

РИА Новости 14:06
Политика

Помпео примет участие в церемонии подписания соглашения с «Талибаном»

Известия 16:22
Происшествия

Один человек погиб в результате крушения вертолета под Астраханью

Один человек, по предварительным данным, погиб в результате крушения вертолета под Астраханью, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Минздрава Астраханской области.
Интерфакс 12:37
Авто

Список облагаемых налогом на роскошь автомобилей стал больше

Газета.Ru 09:52
Политика

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор по поводу обострения ситуации в сирийском Идлибе.
Коммерсантъ 06:12
Общество

Папа Римский из-за недомогания отменил все аудиенции

Папа Римский Франциск отменил на неопределенное время все официальные аудиенции из-за недомогания.
Российская газета 09:02
Гаджеты

Белорус разблокировал китайский смартфон отрезанным пальцем

Житель Белоруссии Павел Виноградов разблокировал смартфон при помощи отрезанного пальца. О своем эксперименте Павел рассказал в Facebook.
НТВ 13:05
Общество

Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса

Китайские ученые установили, что новый тип коронавируса COVID-19 поражает в основном легкие человека.
Вести.Ru 11:12
Происшествия

Полиция сообщила о поджоге Лионского вокзала в Париже

Газета.Ru 14:37
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова после ухода из «Уральских пельменей» переехала в США

Недавно фанаты Юлии Михалковой узнали, что она навсегда останется жить в США, где не просто наслаждается отдыхом, но и готовится к съёмкам в новых проектах, а также занимается написанием книги.
Дни24 вчера в 07:00
Футбол

Клопп отреагировал на слова Вернера о «Ливерпуле»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на высказывание нападающего «РБ Лейпциг» Тимо Вернера о возможном переходе в английский клуб.
Чемпионат 11:20
Армия и оружие

Турецкие военные обстреляли самолеты ВКС России в Идлибе

Piter.tv вчера в 07:47
Шоу-бизнес

Бритни Спирс сломала ногу во время танца

Газета "Известия" пишет, по словам Спирс, несчастный случай можно объяснить тем, что она до репетиции не танцевала полгода.
Rostov gazeta вчера в 07:32
Армия и оружие

Болгария заявила о готовности направить военных на границу с Турцией

Министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов заявил о готовности страны направить до 1 тыс. военнослужащих и до 140 единиц техники на границу с Турцией.
RT на русском 08:17
Политика

Лукашенко заявил о принуждении Белоруссии к интеграции с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что страна готова к интеграции с Россией, но без давления и принуждения.
Известия вчера в 06:32
Политика

Зеленский созывает внеочередное заседание Рады

Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта.
Газета.Ru 12:59
Экономика

Коронавирус обрушил глобальный рынок смартфонов и ПК

Из-за эпидемии коронавируса аналитики ожидают сокращения глобальных поставок смартфонов в 2020 году на 2,3%, до чуть более 1,3 млрд штук.
Вести.Ru 11:19
Происшествия

Вернувшийся из-за трещины в стекле Boeing приземлился во Внуково

Пассажирский самолет Boeing 777, который направлялся из Москвы в Бангкок, но из-за трещины в лобовом стекле вынужденно повернул назад, приземлился в аэропорту Внуково, следует из данных flightradar24.com.
Российская газета 03:40
Шоу-бизнес

Любовь Успенская отказалась от денег за участие в шоу Собчак

Успенская согласилась на эфир, но за два дня выяснилось, что передача будет другая — «Док-ток» с Собчак.
StarHit.ru 26 февраля в 16:00
Общество

Из Москвы депортируют иностранцев, нарушивших изоляцию по коронавирусу

Из Москвы депортируют 88 иностранцев, нарушивших режим изоляции после прилета из Китая, пишет РБК со ссылкой на заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Ведомости 09:52
Авто

Новый кроссовер Toyota Wildlander стоит дешевле RAV4

28 февраля официальные дилеры Toyota начали принимать предзаказы на новый кроссовер Toyota Wildlander, построенный на базе RAV4, сообщает Shraibikus News.
Shraibikus News 10:29
Финансы

Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей

Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Газета.Ru вчера в 01:30
Экономика

Пять богатейших россиян потеряли за сутки $6 млрд из-за коронавируса

Состояние пяти самых богатых россиян за день снизилось почти на $6,1 млрд.
Коммерсантъ 11:43
Экономика

Матвиенко просит ввести единое формирование тарифов на электроэнергию

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что в сфере формирования тарифов на электроэнергию должна быть единая государственная политика.
РИА Новости 04:54
Армия и оружие

Украинский вице-адмирал пообещал не дать России захватить Одессу

Замкомандующего ВМС Украины Андрей Тарасов пообещал не дать России высадить десантников в Одессе, при этом, не уточнив, почему он считает, что Россия вообще собирается воевать с Украиной.
Газета.Ru 13:26
Шоу-бизнес

Рэпер Элджей наконец-то показал глаза без линз

Музыкант удивил поклонников, впервые показав, как выглядят его глаза без белых линз.
Uznayvse.ru 06:00
Футбол

«Крылья Советов» упустили победу над «Оренбургом»

«Крылья Советов» в матче 20-го тура РПЛ сыграли вничью с «Оренбургом» (1:1).
Metaratings 12:25
Наука

Найдена возможность выявления ранних признаков рака

Найдена возможность выявления ранних признаков рака. Исследования показали, что злокачественным клеткам помогают здоровые.
Piter.tv 02:37
Происшествия

Два горняка стали жертвами взрыва на шахте в ДНР

Два горняка погибли в результате взрыва на одной из шахт в самопровозглашенной Донецкой народной республике.
Интерфакс 09:46
Происшествия

В Свердловской области в ДТП погибли пять человек

"В результате столкновения автомобилей ВАЗ-2112 и Ford Focus на автодороге в поселке Косулино пострадали шесть человек, пять из них погибли", — сказал собеседник агентства.
РИА Новости 15:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Юлия Владимировна Тимошенко
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Народный депутат Украины. Премьер-министр Украины с 4 февраля по 8 сентября 2005 и с 18 декабря 2007 по 3 марта 2010.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное