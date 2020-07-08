с чего всё началось

Мы готовимся к тому моменту, когда люди поймут, как их жестоко обманули на последних президентских выборах, когда поставили людей, которые являются марионетками, они не самостоятельные. И мы готовимся сделать все для того, чтобы Украина получила правильный стратегический антикризисный план.

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что граждан страны «жестоко обманули» на президентских выборах весной 2019 года. Политик выступила в эфире телеканала «112 Украина». По словам Тимошенко, Украина в ближайшее время будет импортировать все необходимое для потребителей.

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