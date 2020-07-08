Политика
Lenta.ruТимошенко заявила о «жестоком обмане» украинцев
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что граждан страны «жестоко обманули» на президентских выборах весной 2019 года. Политик выступила в эфире телеканала «112 Украина». По словам Тимошенко, Украина в ближайшее время будет импортировать все необходимое для потребителей.
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с чего всё началось
— Мы готовимся к тому моменту, когда люди разберутся, как их жестоко обманули на прошлых президентских выборах, как поставили людей, которые являются марионетками: они не самостоятельные, — подчеркнула политик в эфире телеканала "112".Life.ruвчера в 23:33
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Тимошенко обвинила власти Украины в «жёстком обмане» своих избирателей
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