с чего всё началось

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что граждан страны «жестоко обманули» на президентских выборах весной 2019 года. Политик выступила в эфире телеканала «112 Украина». По словам Тимошенко, Украина в ближайшее время будет импортировать все необходимое для потребителей.

Общество СМИ узнали о прослушке и чтении почты Сафронова сотрудниками ФСБ Во время оперативно-разыскных мероприятий по делу бывшего журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова ФСБ прослушивала его телефонные переговоры и читала его переписку по почте, сообщает «Коммерсантъ». 73

Происшествия В Луганской области к тушению лесных пожаров привлекли авиацию Авиацию привлекли к тушению лесных пожаров в Луганской области Украины, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.

Происшествия Защита Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении Защита подозреваемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении тайны следствия, сообщил адвокат Иван Павлов. 4

Автоспорт Гонщик Квят объяснил отказ вставать на колено на акции против расизма В Австрии 5 июля перед стартом гонок прошла акция протеста против расизма, в рамках которой некоторые пилоты встали на колено.

Здоровье Доктор Мясников развеял мифы о здоровом образе жизни Главврач столичной больницы №71, телеведущий Александр Мясников развеял несколько устаревших мифов о здоровом образе жизни.

Общество Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста. 3,1K

Происшествия Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова. 3,8K

Происшествия Дело об избиении историка Назарова направили в суд Хамовническая межрайонная прокуратура утвердила обвинение по делу об избиении известного московского историка Владислава Назарова, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Авто Toyota Wildlander обогнал по уровню продаж Kia Sportage За три месяца с начала продаж эта модель разошлась тиражом более 19 000 экземпляров, тем самым обогнав своего конкурента Kia Sportage, который купили лишь 18 000 человек. 1

Политика Украинская полиция задержала в Киеве двух россиян Правоохранительные органы Украины в ходе спецоперации задержали в Киеве двух граждан России по подозрению в планировании преступлений. 227