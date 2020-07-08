Политика

Lenta.ruLenta.ruТимошенко заявила о «жестоком обмане» украинцев

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что граждан страны «жестоко обманули» на президентских выборах весной 2019 года. Политик выступила в эфире телеканала «112 Украина». По словам Тимошенко, Украина в ближайшее время будет импортировать все необходимое для потребителей.
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с чего всё началось
— Мы готовимся к тому моменту, когда люди разберутся, как их жестоко обманули на прошлых президентских выборах, как поставили людей, которые являются марионетками: они не самостоятельные, — подчеркнула политик в эфире телеканала "112
".
Life.ruвчера в 23:33

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Тимошенко заявила, что украинцев «жестоко обманули» на президентских выборах в 2019 году

Life.ruвчера в 23:33

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Тимошенко раскрыла «жестокий обман» украинцев

РИА Новостивчера в 21:41
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Завтра состоится очередное судебное заседание по разводу Пелагеи и Ивана Телегина.
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Под Красноярском женщина погибла при попытке сделать селфи

В Красноярском крае погибла женщина, сорвавшись с обрыва во время попытки сделать селфи.
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РБК 03:42
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Происшествия

В Луганской области к тушению лесных пожаров привлекли авиацию

Авиацию привлекли к тушению лесных пожаров в Луганской области Украины, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 01:43
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Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой

Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
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Происшествия

Защита Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении

Защита подозреваемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении тайны следствия, сообщил адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 03:49
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Общество

Число случаев коронавируса в России превысило 700 тысяч

Общее число случаев коронавируса, зафиксированных в стране за время эпидемии, достигло 700 792.
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Автоспорт

Гонщик Квят объяснил отказ вставать на колено на акции против расизма

В Австрии 5 июля перед стартом гонок прошла акция протеста против расизма, в рамках которой некоторые пилоты встали на колено.
РЕН ТВ 03:39
Политика

В УК РФ появится статья о нарушении территориальной целостности страны

Отмечается, что в Уголовном Кодексе России появится статья о нарушении территориальной целостности.
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Доктор Мясников развеял мифы о здоровом образе жизни

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Lenta.ru 03:49
Здоровье

В Алтайском крае выявили еще 124 случая заражения коронавирусом

За последние сутки на территории Алтайского края выявлено 124 новых случая инфицирования коронавирусом.
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Армия и оружие

В Англии раскритиковали газету Daily Express за антироссийскую статью

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Evo-rus.com 01:46
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Общество

Сооснователь группы «Чайф» Владимир Бегунов заразился коронавирусом

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На Алтае утонули трое находящихся под опекой детей

RT на русском 01:02
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Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

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Подошел ли к концу «идеальный шторм» на российском фондовом рынке

Российский рынок акций подошел к концу июня 2020 года в состоянии неопределенности.
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Во время беспорядков в Белграде пострадали более 40 полицейских

В ходе ночных беспорядков в Белграде пострадали 43 полицейских и 17 демонстрантов.
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Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.
Piter.tv вчера в 02:33
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Общество

Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию

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Происшествия

Дело об избиении историка Назарова направили в суд

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За три месяца с начала продаж эта модель разошлась тиражом более 19 000 экземпляров, тем самым обогнав своего конкурента Kia Sportage, который купили лишь 18 000 человек.
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Политика

Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению

Пекин, 8 июля 2020, 06:56 — REGNUM Россия не предлагала Китаю участвовать в трёхсторонних переговорах по разоружению с США, потому что хорошо понимает позицию китайской стороны, заявил 8 июля журналистам глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
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Правительство России утвердило правила оказания медпомощи при угрозе опасных заболеваний.
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Армия и оружие

Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции

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Двукратный чемпион мира сноубордист Пуллин утонул у берегов Австралии

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