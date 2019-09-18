Анатолий Тимощук выразил соболезнования в связи со смертью бывшего игрока футбольного клуба Фернандо Риксена. 40-летний тренер «Зенита» опубликовал пост в Instagram.

Тимощук выразил соболезнования в связи со смертью Риксена

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