Футбол

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Анатолий Тимощук выразил соболезнования в связи со смертью бывшего игрока футбольного клуба Фернандо Риксена. 40-летний тренер «Зенита» опубликовал пост в Instagram.
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Одноклубник Риксена: Фернандо был очень жизнерадостным и всегда боролся до конца

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В Новосибирске мать с ребенком провалились в яму с кипятком

Российская газета вчера в 04:39
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Медики стабилизировали состояние расстрелянного у метро полицейского

Известия вчера в 13:46
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В России оценили новый украинский план по возвращению Крыма

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Центр Хруничева продолжит переговоры по запускам на «Протонах»

"Работа по взаимодействию с потенциальными заказчиками и заключению новых контрактов на оказание пусковых услуг ведется постоянно", - сказал Варочко в ответ на вопрос, заключаются ли еще контракты на запуск космических аппаратов на "Протоне".
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Трамп поручил усилить санкции против Ирана

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил, что распорядился усилить санкции против Ирана. Об этом сообщило ИА Nation News.
Телеканал 360° вчера в 10:05
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В НАТО сообщили о существовании «моря Азимова»

Эксперт Североатлантического альянса по морской безопасности Пол Бэкли заявил о существовании "моря Азимова".
Газета.Ru вчера в 17:57
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Трамп расписался на стене на границе с Мексикой

Российская газета вчера в 22:48
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В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе

Украине следует пойти на жертвы, чтобы решить конфликт в Донбассе, заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 22:59
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Обновления для Windows 10 не всегда успешные.
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Обещание Трампа одному из мировых лидеров обеспокоило разведку США

Сотрудник американской разведки забил тревогу и написал срочный рапорт после разговора президента США Дональда Трампа с неким иностранным лидером, пишет The Washington Post.
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В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
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Трюдо обвинили в расизме из-за его фото в гриме

Лидер оппозиционной Новой демократической партии Канады Джагмит Сингх обвинил канадского премьер-министра Джастина Трюдо в расизме из-за фото в статье от 18 сентября, опубликованной в американском журнале TIME, на которой тот запечатлен с черным гримом и в тюрбане.
Газета.Ru вчера в 21:24
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Суд арестовал адвоката экс-премьера Дагестана Дагира Хасавова

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РБК вчера в 15:25
Армия и оружие

В Пентагоне заявили о потере превосходства НАТО над Россией

В последние годы НАТО теряет военное превосходство над Россией, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.
РИА Новости вчера в 18:44
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Состояние Заворотнюк улучшилось

13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.
Lenta.ru вчера в 12:03
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В Минздраве рассказали, сколько алкоголя можно выпивать ежедневно

В Министерстве здравоохранения России сообщили, сколько алкоголя можно выпивать каждый день.
Газета.Ru вчера в 20:59
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Александр Осипов вступил в должность губернатора Забайкальского края

Победивший на прошедших 8 сентября выборах Александр Осипов в четверг вступил в должность губернатора Забайкальского края.
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«Локомотив» победил немецкий «Байер» в матче Лиги чемпионов

Московский "Локомотив" на выезде обыграл немецкий "Байер" (Леверкузен) со счетом 2:1 в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.
ТАСС вчера в 17:24
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В Японском море на российских пограничников напали браконьеры из КНДР

Экипаж северокорейской шхуны совершил нападение на пограничников РФ в российских водах Японского моря.
ТК Звезда 17 сентября в 08:44
Политика

В Кремле прокомментировали акцию в поддержку Устинова

В Кремле прокомментировали акцию в поддержку осужденного за нанесение травмы омоновцу актера Павла Устинова, которая прошла у стен администрации президента.
РИА Новости вчера в 09:37
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Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой

Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя провел первую встречу с американской коллегой Келли Крафт.
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В США нашли у России танк мощнее «Арматы»

Американский журнал напоминает, что разработка Т-95 продолжалась вплоть до 2010-х годов, после чего уступила место созданию Т-14 «Армата», который также получил необитаемую башню.
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REGNUM вчера в 23:44
Финансы

ФРС США вновь снизила базовую ставку

Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых.
Газета.Ru вчера в 14:18
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Российский робот "Федор" захотел основать на других планетах колонию роботов-аватаров.
Москва 24 вчера в 17:47
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Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 11:57
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