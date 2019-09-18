Футбол
Невские НовостиТимощук выразил соболезнования в связи со смертью Риксена
Анатолий Тимощук выразил соболезнования в связи со смертью бывшего игрока футбольного клуба Фернандо Риксена. 40-летний тренер «Зенита» опубликовал пост в Instagram.
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Одноклубник Риксена: Фернандо был очень жизнерадостным и всегда боролся до конца
Чемпионатвчера в 08:00
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Происшествия
В Новосибирске мать с ребенком провалились в яму с кипятком
Российская газета вчера в 04:39
Происшествия
Медики стабилизировали состояние расстрелянного у метро полицейского
Известия вчера в 13:46
Политика
В России оценили новый украинский план по возвращению Крыма
Ранее экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж предположил, что спустя длительный промежуток времени после улучшения ситуации в стране Киев якобы мог бы организовать для Крыма "переходный этап" и вывести полуостров в свободную экономическую зону "в международном формате".
РИА Новости вчера в 13:05
Космос
Центр Хруничева продолжит переговоры по запускам на «Протонах»
"Работа по взаимодействию с потенциальными заказчиками и заключению новых контрактов на оказание пусковых услуг ведется постоянно", - сказал Варочко в ответ на вопрос, заключаются ли еще контракты на запуск космических аппаратов на "Протоне".
ТАСС 17 сентября в 20:04
Политика
Трамп поручил усилить санкции против Ирана
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил, что распорядился усилить санкции против Ирана. Об этом сообщило ИА Nation News.
Телеканал 360° вчера в 10:05
Политика
В НАТО сообщили о существовании «моря Азимова»
Эксперт Североатлантического альянса по морской безопасности Пол Бэкли заявил о существовании "моря Азимова".
Газета.Ru вчера в 17:57
Футбол
Роналду признался, что в детстве бесплатно выпрашивал бургеры
Life.ru вчера в 06:17
Политика
Грызлов заявил об отказе Киева подписывать формулу Штайнмайера
«Главный итог встречи контактной группы: представители Киева отказались подписать формулу Штайнмайера, то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса», — цитирует ТАСС Грызлова.
RT на русском вчера в 11:36
Политика
Трамп расписался на стене на границе с Мексикой
Российская газета вчера в 22:48
Политика
В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
Украине следует пойти на жертвы, чтобы решить конфликт в Донбассе, заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 22:59
Гаджеты
Последнее обновление для Windows 10 разочаровало многих пользователей
Обновления для Windows 10 не всегда успешные.
Anonsens 17 сентября в 04:55
Политика
Обещание Трампа одному из мировых лидеров обеспокоило разведку США
Сотрудник американской разведки забил тревогу и написал срочный рапорт после разговора президента США Дональда Трампа с неким иностранным лидером, пишет The Washington Post.
Известия вчера в 23:18
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком
В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Политика
Трюдо обвинили в расизме из-за его фото в гриме
Лидер оппозиционной Новой демократической партии Канады Джагмит Сингх обвинил канадского премьер-министра Джастина Трюдо в расизме из-за фото в статье от 18 сентября, опубликованной в американском журнале TIME, на которой тот запечатлен с черным гримом и в тюрбане.
Газета.Ru вчера в 21:24
Происшествия
Суд арестовал адвоката экс-премьера Дагестана Дагира Хасавова
Басманный суд Москвы арестовал до 16 ноября адвоката Дагира Хасавова, который ранее представлял интересы экс-главы правительства Республики Дагестан.
РБК вчера в 15:25
Армия и оружие
В Пентагоне заявили о потере превосходства НАТО над Россией
В последние годы НАТО теряет военное превосходство над Россией, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.
РИА Новости вчера в 18:44
Шоу-бизнес
Состояние Заворотнюк улучшилось
13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.
Lenta.ru вчера в 12:03
Футбол
«Уфа» предложила РПЛ сменить логотип после трюка Евсеева
«Уфа» в своём официальном «твиттере» обратилась к Российской Премьер-Лиге после матча с «Динамо» в 9-м туре чемпионата (0:0). Уфимцы опубликовали новый логотип для первенства, выполненный в стиле немецкой Бундеслиги.
Чемпионат 17 сентября в 08:58
Здоровье
В Минздраве рассказали, сколько алкоголя можно выпивать ежедневно
В Министерстве здравоохранения России сообщили, сколько алкоголя можно выпивать каждый день.
Газета.Ru вчера в 20:59
Политика
Александр Осипов вступил в должность губернатора Забайкальского края
Победивший на прошедших 8 сентября выборах Александр Осипов в четверг вступил в должность губернатора Забайкальского края.
ТАСС вчера в 23:24
Футбол
«Локомотив» победил немецкий «Байер» в матче Лиги чемпионов
Московский "Локомотив" на выезде обыграл немецкий "Байер" (Леверкузен) со счетом 2:1 в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.
ТАСС вчера в 17:24
Происшествия
В Японском море на российских пограничников напали браконьеры из КНДР
Экипаж северокорейской шхуны совершил нападение на пограничников РФ в российских водах Японского моря.
ТК Звезда 17 сентября в 08:44
Политика
В Кремле прокомментировали акцию в поддержку Устинова
В Кремле прокомментировали акцию в поддержку осужденного за нанесение травмы омоновцу актера Павла Устинова, которая прошла у стен администрации президента.
РИА Новости вчера в 09:37
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском вчера в 08:32
Политика
Небензя провел первую встречу с новым постпредом США при ООН
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя провел первую встречу с американской коллегой Келли Крафт.
ФАН вчера в 23:40
Армия и оружие
В США нашли у России танк мощнее «Арматы»
Американский журнал напоминает, что разработка Т-95 продолжалась вплоть до 2010-х годов, после чего уступила место созданию Т-14 «Армата», который также получил необитаемую башню.
Lenta.ru вчера в 17:19
Футбол
Мадридский «Реал» потерпел разгромное поражение от «ПСЖ»
18 сентября в рамках 1-го тура группы A Лиги Чемпионов 2019/20 на стадионе «Парк де Пренс» в Париже был разыгран матч между командами «Пари Сен-Жермен» и «Реал» (Мадрид).
REGNUM вчера в 23:44
Финансы
ФРС США вновь снизила базовую ставку
Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых.
Газета.Ru вчера в 14:18
Космос
«Федор» предложил основать колонию роботов на Марсе
Российский робот "Федор" захотел основать на других планетах колонию роботов-аватаров.
Москва 24 вчера в 17:47
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 11:57