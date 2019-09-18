Футбол

REGNUMREGNUMФИФА выразила соболезнования по поводу смерти Фернандо Риксена

Международная федерация футбола (ФИФА) выразила свои соболезнования родным и близким бывшего полузащитника санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Фернандо Риксена. Соответствующее сообщение 18 сентября размещено в официальном Twitter ФИФА.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Московское «Динамо» отреагировало на смерть Риксена

Спорт-Экспресс11:05

«Зенит» выразил соболезнования родным и близким Риксена

Sports.ru06:51

Одноклубник Риксена: Фернандо был очень жизнерадостным и всегда боролся до конца

Чемпионат08:00

ФИФА выразила соболезнования в связи со смертью Риксена

Sport24.ru07:27

«Рейнджерс» выразил соболезнования в связи со смертью Риксена

Евро-футбол.ру07:14

Анатолий Тимощук — о смерти Риксена: «Беги по небу, дружище»

Матч ТВ08:37

Анатолий Тимощук — о смерти Риксена: «Беги по небу, дружище»

Sportbox.RU08:37
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 22:33, Вашингтон
Политика

Премьер Канады извинился за расистский грим

Премьер-министру Канады Джастину Трюдо пришлось извиняться за свои действия 18-летней давности.
Российская газета 21:59
Происшествия

В Москве при перестрелке в метро погиб полицейский

При перестрелке в московском метро погиб полицейский, его коллега получил тяжелые ранения, сообщает столичный главк МВД России.
РИА Новости 19:42
Транспорт

От Омска до Новосибирска запускают скоростной электропоезд «Ласточка»

REGNUM 01:31
Происшествия

Избитая в Ингушетии девочка впервые за год встретилась с матерью

Газета.Ru 06:14
Политика

Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о существовании некой «формулы Зеленского», нацеленной на прекращение конфликта на юго-востоке страны.
Политика Сегодня 16 сентября в 23:31
Происшествия

СК возьмет под контроль дело об избиении подростка-инвалида в Приморье

Приморские следователи подали прокурору ходатайство о передаче дела об избиении подростка-инвалида в колледже Арсеньева из полиции в Следственный комитет, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального СУСК РФ Аврора Римская.
РИА Новости 19:11
Происшествия

В общежитии под Челябинском взорвали гранату

В Златоусте Челябинской области посетитель общежития взорвал гранату.
Lenta.ru 12:56
Общество

Губернатор Алтайского края отчитал муниципалитеты накануне отопительного сезона

Комсомольская правда 08:06
Происшествия

В Петербурге напали на экс-кандидата из команды Навального

В среду, 18 сентября, в Петербурге напали на экс-кандидата из команды Навального Ульяну Тимофееву.
Piter.tv 10:18
Общество

С какого возраста положены льготы для предпенсионеров

Налоговые льготы положены людям более старшего возраста - тем, кто достиг прежнего возраста выхода на пенсию, то есть 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
Российская газета вчера в 11:20
Армия и оружие

Комплекс РЭБ «Палантин» впервые применили военные под Воронежем

Комплекс РЭБ военные использовали для прикрытия частей от ракетно-пушечного и высокочастотного вооружения, а также для «ослепления» противника – подавления радиоэлектронной разведки неприятеля и блокировки системы радиосвязи.
Горком 00:41
Космос

Первая межзвездная комета оказалась похожа на кометы Солнечной системы

N+1 вчера в 04:08
Происшествия

Госпитализированы раненные северокорейцами российские пограничники

17 сентября в ФСБ России сообщили о столкновении пограничников с экипажем шхуны браконьеров из КНДР: в результате нападения корейцев трое российских военных получили ранения разной степени тяжести.
Lenta.ru 20:23
Шоу-бизнес

Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком

17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
Газета.Ru 10:55
Экономика

Назван срок реализации новой пенсионной реформы в России

Минфин России планирует переход на новую систему накопительный пенсий с начала 2021 года.
9111.ru вчера в 07:22
Происшествия

В пригороде Лос-Анджелеса произошла стрельба

В пригороде Лос-Анджелеса произошла стрельба, в результате которой погиб по меньшей мере один человек.
Известия 20:22
Экономика

«Дикси», «Бристоль» и «Красное и белое» закрыли сделку по объединению

Владельцы "Дикси", "Бристоля" и "Красного и белого" закрыли сделку по объединению сетей.
Интерфакс 05:02
Экономика

Путину объяснили главный риск инвестиций в России

По словам Белоусова, в России есть ниша посевного финансирования, то есть инвестиций с высоким риском в компании на ранних этапах развития.
Lenta.ru 13:57
Политика

Украина предложит России новый 10-летний контракт по транзиту газа

Украина на предстоящих в четверг в Брюсселе трехсторонних консультациях (РФ - ЕС - Украина) по газу предложит России заключить новый транзитный контракт сроком на 10 лет при минимальном объеме поставок в 60 млрд кубометров газа в год.
ТАСС 08:02
Политика

Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противоракетной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.
Lenta.ru 19:30
Здоровье

Первый случай связанного с вейпом заболевания зарегистрирован в Канаде

Канадские медики сообщили, что в стране зафиксирован первый случай заболевания, связанного с электронными сигаретами.
Народные новости 18:21
Армия и оружие

Украинское командование готовит отвод войск в Донбассе

Газета.Ru 08:15
Авто

Mitsubishi анонсировала премьеру своего нового кроссовера

Японская автокомпания Mitsubishi анонсировала премьеру своего нового кроссовера.
OAnews 07:21
Политика

Главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском 14:07
Политика

Грызлов заявил об отказе Киева подписывать формулу Штайнмайера

«Главный итог встречи контактной группы: представители Киева отказались подписать формулу Штайнмайера, то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса», — цитирует ТАСС Грызлова.
RT на русском 11:36
Политика

Трамп решил усилить санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился усилить санкции в отношении Ирана.
Известия 09:57
Шоу-бизнес

«Мама выглядит некрасиво»: дочь Виктории Бони высмеяла ее внешность

Дочь Виктории Бони уличила маму во лжи. Напомним, Анджелина-Летиция родилась в отношениях Виктории Бони с миллионером Алексом Смерфитом.
StarHit.ru 14:00
Футбол

Супруга Мамаева поделилась фото с мужем

Жена скандально известного российского футболиста Павла Мамаева Алана опубликовала в своем Instagram-аккаунте совместное фото после освобождения мужа из под стражи.
VSE42.RU 05:39
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду, 18 сентября, снижаются.
RT на русском 01:07
Политика

Вятровича уволили с поста директора института нацпамяти Украины

Многолетний руководитель главного государственного идеологического органа Украины института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович уволен со своего поста.
REGNUM 06:43
ещё по теме
Фернандо Риксен
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, игравший на позициях правого и опорного полузащитника.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное