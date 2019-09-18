Футбол

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Анатолий Тимощук выразил соболезнования в связи со смертью бывшего игрока футбольного клуба Фернандо Риксена. 40-летний тренер «Зенита» опубликовал пост в Instagram.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 19:29, Вашингтон
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