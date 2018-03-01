Экономика
Банки.руТинькофф Банк повышает ставки по вкладам в рублях и долларах
Для вклада в долларах с повышенной ставкой на срок от трех до 11 месяцев ставка составит 1,5%, от 12 до 24 месяцев — 1% годовых.
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Кино
Disney выпустил мультфильм «Вперед» в цифровом формате
Энергетика
Белоруссия получила скидку на российскую нефть
Россия, согласно межправсоглашению, ежегодно должна поставлять Белоруссии около 24 млн тонн нефти без экспортной пошлины, из которых 18 млн тонн перерабатывается на двух НПЗ, а еще 6 млн тонн просто идет транзитом, но Белоруссия получает с этого объема экспортную пошлину.
Экономика
Фондовый рынок России открылся впечатляющим ростом индексов
Обещания ФРС США поддержать экономику стимулируют сегодня рост фондовых индексов АТР.
Происшествия
Причиной смерти женщины в больнице в Коммунарке стал рак
Пожилая женщина, которая умерла в больнице в Москве, имела паллиативную стадию онкологического заболевания, анализ на коронавирусную инфекцию, взятый врачами при жизни пациентки, дал отрицательный результат.
Финансы
Рубль падает на открытии торгов
Курс рубля снижается по отношению к доллару и евро на начало торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Политика
Александр Жаров назначен гендиректором «Газпром-медиа»
Освобожденный от должности руководителя Роскомнадзора Александр Жаров назначен гендиректором «Газпром-медиа», сообщила пресс-служба холдинга.
Политика
Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19
Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Наука
Вскрылись новые факты искусственного происхождения коронавируса
Ученые сообщили о новых подробностях, которые могут служить доказательствами искусственного происхождения коронавируса, пишут "Известия".
Технологии
«Вымпелком» тестирует бесплатный доступ к социально значимым ресурсам
Человек, близкий к «Вымпелкому», утверждает, что «Куб!» – один из способов выполнить требования государства по обеспечению бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам, это предложил в обращении к Федеральному собранию 15 января президент Владимир Пути.
Общество
В Башкирии выявили первые случаи заражения коронавирусом
В Республике Башкортостан подтверждено три первых случая заражения коронавирусом.
Гаджеты
Apple поднимает цены на свои гаджеты
Источники подтверждают, что компания Apple начала повышать цены на различные продукты.
Кино
На онлайн-марафоне «Союзмульткарантин» покажут авторские мультфильмы
Киностудия «Союзмультфильм» покажет короткометражные авторские мультфильмы в рамках онлайн-марафона «Союзмульткарантин», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу киностудии.
Авто
Посмотрите на Volvo, который проехал 1,6 млн км
Собственница машины-миллионника приобрела его в салоне официального дилера для совместного использования с супругом в целях благотворительной организации.
Здоровье
Кардиолог Пабло Канепа перечислил опасные для здоровья сердца продукты
Кардиолог Пабло Канепа из Испании перечислил продукты, которые ухудшают работу сердца.
Наука
Смертельный коронавирус создали американские ученые еще в 2015 году
Как сообщает ToDay News Ufa, информация о схожей инфекции была опубликована в британском журнале Nature еще в 2015 году.
Общество
Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны
Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
Общество
Гидрометцентр спрогнозировал теплые весну и лето
Средние значения температуры воздуха в России с апреля по сентябрь будут около нормы или немного выше, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному метеорологическому дню и Дню работников гидрометеорологической службы России.
Единоборства
Глава UFC заявил, что нашёл место для боя Нурмагомедова и Фергюсона
Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что определился с местом проведения боя между чемпионом организации в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном, но не стал называть его до официального утверждения.
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после убийства полицейского в Волгограде
По факту убийства сотрудника полиции в Волгограде возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Путешествия
Все организованные туристы вернутся в Россию в течение недели
Все находящиеся за рубежом организованные российские туристы вернутся на родину до 31 марта, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Ростуризма.
Общество
В Минздраве назвали сроки спада активности коронавируса
Специалист ведомства уверен, что прогнозы по коронавирусу маловероятно.
Политика
В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Общество
Власти КНР снимают ограничения на транспортное сообщение с Уханем
Власти Китая снимут ограничения на транспортное сообщение с городом Ухань, где началась вспышка коронавируса.
Политика
В Госдуме ответили на стихи Шнурова про Крым
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек стихами ответил музыканту Сергею Шнурову на его критическое стихотворение о "никем не признанном" полуострове.
Общество
Pornhub открыл бесплатный премиум-доступ всем желающим
Pornhub объявил, что на ресурсе открыт бесплатный премиум-доступ для желающих из всех стран мира из-за пандемии китайского коронавируса.
Общество
Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил представить предложения об ужесточении ответственности за нарушение карантинных мер, введённых в целях противодействия распространению коронавирусу.
Экономика
В Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат
В Государственной думе оценили идею о дополнительной индексации пенсий и заработных плат, сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Главный инфекционист Ставрополья уволена
Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Происшествия
ГИБДД снимет с регистрации машины умерших владельцев
«Если регистрация автомобиля прекращена, водителя оштрафуют, номера с машины снимут, а сам автомобиль отправят на штрафстоянку», — сказано в материале.
Экономика
Российские аэропорты попросили Мишустина о мерах поддержки
Российские аэропорты в лице Международной ассоциации аэропортов попросили премьер-министра РФ Михаила Мишустина о поддержке на фоне приостановки большинства международных рейсов.