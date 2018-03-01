Для вклада в долларах с повышенной ставкой на срок от трех до 11 месяцев ставка составит 1,5%, от 12 до 24 месяцев — 1% годовых.

Тинькофф Банк повышает ставки по вкладам в рублях и долларах

Финансы Ставки по ипотеке и вкладам в банках России начали расти Москва, 24 марта 2020, 08:19 — REGNUM Банки в России отреагировали на недавний обвал курса рубля и снижение стоимости нефти повышением ставок по ипотечным кредитам и вкладам.

Энергетика Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис» Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, если цена на нефть будет находится в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.

Общество Гидрометцентр рассказал о погоде летом Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Общество 20% населения Земли оказались на карантине из-за пандемии коронавируса Примерно 20% жителей планеты или 1,7 млрд человек подверглись мерам социальной изоляции с целью сдержать распространение коронавируса COVID-19, сообщает во вторник британское издание The Guardian.

Общество Великобритания переходит на всеобщий домашний карантин В Великобритании вводится сроком на три недели режим всеобщего домашнего карантина из-за угрозы распространения коронавируса.

Происшествия В России пресекли деятельность группы хакеров В ФСБ России заявили о пресечении незаконной деятельности группы из более чем 30 хакеров.

Путешествия Российские туристы вернутся в РФ до 31 марта В Ростуризме сообщили, что все пребывающие за рубежом организованные российские туристы вернутся в Россию до 31 марта, передает "Интерфакс".

Происшествия Причиной смерти женщины в больнице в Коммунарке стал рак Пожилая женщина, которая умерла в больнице в Москве, имела паллиативную стадию онкологического заболевания, анализ на коронавирусную инфекцию, взятый врачами при жизни пациентки, дал отрицательный результат.

Политика В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".

Спорт Представитель МОК заявил о переносе Олимпиады-2020 Первый президент Всемирного антидопингового агентства и старейший член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд заявил в телефонном интервью изданию USA Today, что «игры начнутся не 24 июля».

Единоборства Уайт заявил, что нашёл место для боя Нурмагомедова и Фергюсона Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что нашёл место для проведения боя между чемпионом организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.

Авто Volkswagen приостановил сборку машин в России "В связи с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов, Volkswagen Group Rus временно приостановит производство на автомобильном заводе в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде на две недели, с 30 марта по 10 апреля 2020 года", — уточнил собеседник агентства.