Экономика

Банки.руБанки.руТинькофф Банк повышает ставки по вкладам в рублях и долларах

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Для вклада в долларах с повышенной ставкой на срок от трех до 11 месяцев ставка составит 1,5%, от 12 до 24 месяцев — 1% годовых.
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