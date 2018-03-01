Экономика
Банки.руТинькофф Банк повышает ставки по вкладам в рублях и долларах
Для вклада в долларах с повышенной ставкой на срок от трех до 11 месяцев ставка составит 1,5%, от 12 до 24 месяцев — 1% годовых.
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Финансы
Ставки по ипотеке и вкладам в банках России начали расти
Москва, 24 марта 2020, 08:19 — REGNUM Банки в России отреагировали на недавний обвал курса рубля и снижение стоимости нефти повышением ставок по ипотечным кредитам и вкладам.
Общество
ЦБ призвал ограничить выдачу и прием купюр в связи с коронавирусом
Банк России призвал банки ограничить выдачу и прием банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции с целью профилактики коронавируса.
Энергетика
Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»
Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, если цена на нефть будет находится в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.
Политика
Мишустин освободил от должности главу Роскомнадзора Жарова
Глава российского правительства Михаил Мишустин освободил от должности руководителя Роскомнадзора (РКН) Александра Жарова.
Общество
В Москве разъяснили новые меры по борьбе с коронавирусом
Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве касаются в том числе жителей столицы с хроническими заболеваниями.
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде летом
Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Общество
20% населения Земли оказались на карантине из-за пандемии коронавируса
Примерно 20% жителей планеты или 1,7 млрд человек подверглись мерам социальной изоляции с целью сдержать распространение коронавируса COVID-19, сообщает во вторник британское издание The Guardian.
Музыка
Умер основатель группы Deutsch Amerikanische Freundschaft Габи Дельгадо
Ушёл из жизни Габи Дельгадо-Лопес, испанский музыкант, основатель и вокалист культовой немецкой электронной группы Deutsch Amerikanische Freundschaft.
Общество
Великобритания переходит на всеобщий домашний карантин
В Великобритании вводится сроком на три недели режим всеобщего домашнего карантина из-за угрозы распространения коронавируса.
Общество
Эксперты назвали тех, кто чаще всего заражается коронавирусом в РФ
Большинство заболевших в России являются представителями среднего класса.
Футбол
Кокорин признан лучшим игроком марта в РПЛ
Политика
Способное достроить «Северный поток – 2» судно взяло курс на ЮАР
Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое глава Минэнерго России Александр Новак назвал способным достроить газопровод «Северный поток – 2», продолжило путь на запад.
Происшествия
В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку
Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Происшествия
В России пресекли деятельность группы хакеров
В ФСБ России заявили о пресечении незаконной деятельности группы из более чем 30 хакеров.
Игры
Valve о слухах про новую часть Left 4 Dead: «Это был только рендер-тест для Source 2»
Сотрудник Valve Робин Уолкер заявил, что слухи о новой части Left 4 Dead были ложными.
Путешествия
Российские туристы вернутся в РФ до 31 марта
В Ростуризме сообщили, что все пребывающие за рубежом организованные российские туристы вернутся в Россию до 31 марта, передает "Интерфакс".
Происшествия
Причиной смерти женщины в больнице в Коммунарке стал рак
Пожилая женщина, которая умерла в больнице в Москве, имела паллиативную стадию онкологического заболевания, анализ на коронавирусную инфекцию, взятый врачами при жизни пациентки, дал отрицательный результат.
Политика
В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Петросян ответил на слухи о рождении ребенка
Общество
Назван срок окончания эпидемии коронавируса на Украине
Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив назвала срок окончания эпидемии коронавируса в стране.
Спорт
Представитель МОК заявил о переносе Олимпиады-2020
Первый президент Всемирного антидопингового агентства и старейший член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд заявил в телефонном интервью изданию USA Today, что «игры начнутся не 24 июля».
Единоборства
Уайт заявил, что нашёл место для боя Нурмагомедова и Фергюсона
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что нашёл место для проведения боя между чемпионом организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.
Авто
Volkswagen приостановил сборку машин в России
"В связи с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов, Volkswagen Group Rus временно приостановит производство на автомобильном заводе в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде на две недели, с 30 марта по 10 апреля 2020 года", — уточнил собеседник агентства.
Энергетика
Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 4,5%
Цена нефти марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 4,5% - до $28,3 за баррель.
Технологии
Microsoft нашла критическую уязвимость во всех Windows
Компания Microsoft нашла критическую уязвимость во всех версиях Windows, начиная с 7-й и заканчивая десятой.
Политика
Россия разрешила жителям ЛНР и ДНР въезд в страну
Правительство России разрешило въезжать в страну жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик — ДНР и ЛНР.
Здоровье
Врач описал особенности механизма заражения коронавирусом
Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Тимур Бессараб, являющийся членом оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, описал механизм заражения SARS-CoV-2 во вторник, 24 марта, проекту RT.
Финансы
ЦБ продал 23 марта иностранную валюту на 13,3 млрд рублей
Банк России продал 23 марта иностранную валюту на 13,3 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на регулятор.
Общество
В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом
В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.