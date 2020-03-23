Экономика
Банки.руТинькофф Банк повышает ставки по вкладам в рублях и долларах
Для вклада в долларах с повышенной ставкой на срок от трех до 11 месяцев ставка составит 1,5%, от 12 до 24 месяцев — 1% годовых.
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Политика
Путин посетил больницу для зараженных коронавирусом в Коммунарке
Президент Владимир Путин во вторник, 24 марта, приехал в больницу для зараженных коронавирусом COVID-19 в подмосковной Коммунарке.
Политика
В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Киберспорт
Fnatic выиграла у North на ESL Pro League
На турнире ESL Pro League Season 11: Europe завершился матч между Fnatic и North в рамках 3-го тура в группе B. Игра завершилась победой Fnatic со счетом 2:1.
Общество
В России за нарушение карантина вводится наказание до семи лет тюрьмы
За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет.
Происшествия
В Йошкар-Оле уволили главврача роддома, откуда похитили младенца
Главный врач перинатального центра в Йошкар-Оле, откуда накануне украли новорожденную девочку, уволен, министру здравоохранения региона объявлен выговор, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Марий Эл.
Общество
Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус
Народный артист РСФСР Лев Лещенко с супругой госпитализированы в медицинский центр в московском поселке Коммунарка.
Общество
Лукашенко рассчитывает на ослабление коронавируса к Пасхе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с чрезвычайным и полномочным послом Китая Цуй Цимином выразил надежду на то, что коронавирусная инфекция ослабит свои позиции до наступления православной Пасхи.
Технологии
«Мойофис» увеличил выручку в пять раз по итогам 2019 года
Выручка компании увеличилась в 5,2 раза и достигла 773,5 млн рублей (рост на 621 млн рублей к 2018 году).
Общество
Главврач калужской больницы объяснил свой отпуск в Таиланде
Главный врач областной больницы в Калуге Владимир Кондюков в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.
Общество
В Петербурге с 26 марта закроют все фитнес-центры
Правительство Санкт-Петербурга из-за угрозы распространения нового коронавируса решило запретить горожанам доступ в фитнес-центры и ввести запрет на проведение занятий в других физкультурно-спортивных организациях.
Авто
Сколько стоили бы машины в СССР при пересчете на российские рубли
Сколько бы стоили автомобили, производимые когда-то в СССР сегодня, при пересчете на российские рубли, сообщает информационный портал UGPRESSA.RU.
Общество
Собянин заявил, что реальной картины по коронавирусу в регионах нет
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что реальной картины по распространению коронавируса по российским регионам нет, и заявил, что просил бы дать поручение руководителю президентской администрации Антону Вайно обеспечить контроль ситуации.
Футбол
Все игроки и тренеры «Рубина» сдали отрицательные тесты на коронавирус
Все результаты тестов игроков и тренеров казанского "Рубина" на коронавирус оказались отрицательными, сообщается в микроблоге футбольного клуба из Татарстана в Twitter.
Происшествия
Прокуратура Германии 7 лет расследует дело против зятя Мишустина
В Германии зятя Мишустина полицейские подозревают в отмывании денег. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Общество
Гречка и пельмени вошли в топ-10 «кризисных» товаров
Продажи гречки выросли на 66% к аналогичному периоду 2019 года, риса — на 64%, сахара — на 56%.
Общество
Шесть случаев заражения коронавирусом подтвердились в Подмосковье
Медики 24 марта обнаружили коронавирус COVID-19 у ещё шести жителей Московской области, сообщает оперативный штаб по региону.
Экономика
Чубайс оценил удар по российской экономике из-за коронавируса
Удар по российской экономике из-за коронавируса будет измеряться триллионами рублей, считает председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс.
Здоровье
В Волгограде подтвержден первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Волгограде.
Общество
Пожилых москвичей обязали соблюдать режим самоизоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин в связи с распространением коронавируса призвал жителей столицы старше 65 лет не покидать дома с 26 марта по 14 апреля.
Общество
Главный хирург США предсказал резкий рост заболеваемости коронавирусом
Ухудшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом SARS-CoV-2 ожидается в течение недели в США.
Игры
В Plague Inc. появится режим со спасением мира от пандемии
Политика
ЕС начинает переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии
Решение о переговорах с Албанией и Северной Македонией о вступлении в Евросоюз было заблокировано Францией на саммите в октябре 2019 года, в результате вопрос был перенесен на весну 2020-го.
Здоровье
Минздрав дал рекомендации по лечению коронавируса
Всемирная организация здравоохранения 19 марта отменила свою рекомендацию не использовать ибупрофен у пациентов с коронавирусом, уточнили в министерстве.
Общество
В Гидрометцентре дали прогноз погоды на весну и лето в России
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд дал оптимистический прогноз на весну и лето.
Шоу-бизнес
Мадонна записала видео о коронавирусе, лежа в ванне
Американская певица Мадонна опубликовала на свой странице в Instagram видео.
Происшествия
Стало известно о состоянии зараженных коронавирусом в Башкирии
Уфа, 24 марта 2020, 13:50 — REGNUM Три человека, зараженных новым коронавирусом, находятся в специальных боксах в инфекционной больнице Уфы.
Общество
ВОЗ: США могут стать новым эпицентром пандемии коронавируса
Из-за очень быстрого распространения коронавирусной инфекции на территории США, наблюдаемого в последние дни, именно США могут стать новым эпицентром пандемии, пишет Reuters.
Общество
Названа еще одна причина высокой смертности от коронавируса в Италии
В понедельник, 23 марта, эксперты назвали ещё одну причину высокой смертности от коронавируса в Италии.