Для вклада в долларах с повышенной ставкой на срок от трех до 11 месяцев ставка составит 1,5%, от 12 до 24 месяцев — 1% годовых.

Тинькофф Банк повышает ставки по вкладам в рублях и долларах

Киберспорт Fnatic выиграла у North на ESL Pro League На турнире ESL Pro League Season 11: Europe завершился матч между Fnatic и North в рамках 3-го тура в группе B. Игра завершилась победой Fnatic со счетом 2:1.

Происшествия В Йошкар-Оле уволили главврача роддома, откуда похитили младенца Главный врач перинатального центра в Йошкар-Оле, откуда накануне украли новорожденную девочку, уволен, министру здравоохранения региона объявлен выговор, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Марий Эл.

Общество Лукашенко рассчитывает на ослабление коронавируса к Пасхе Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с чрезвычайным и полномочным послом Китая Цуй Цимином выразил надежду на то, что коронавирусная инфекция ослабит свои позиции до наступления православной Пасхи.

Общество Главврач калужской больницы объяснил свой отпуск в Таиланде Главный врач областной больницы в Калуге Владимир Кондюков в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.

Общество В Петербурге с 26 марта закроют все фитнес-центры Правительство Санкт-Петербурга из-за угрозы распространения нового коронавируса решило запретить горожанам доступ в фитнес-центры и ввести запрет на проведение занятий в других физкультурно-спортивных организациях.

Общество Собянин заявил, что реальной картины по коронавирусу в регионах нет Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что реальной картины по распространению коронавируса по российским регионам нет, и заявил, что просил бы дать поручение руководителю президентской администрации Антону Вайно обеспечить контроль ситуации.

Общество Шесть случаев заражения коронавирусом подтвердились в Подмосковье Медики 24 марта обнаружили коронавирус COVID-19 у ещё шести жителей Московской области, сообщает оперативный штаб по региону.

Общество Пожилых москвичей обязали соблюдать режим самоизоляции Мэр Москвы Сергей Собянин в связи с распространением коронавируса призвал жителей столицы старше 65 лет не покидать дома с 26 марта по 14 апреля.

Политика ЕС начинает переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии Решение о переговорах с Албанией и Северной Македонией о вступлении в Евросоюз было заблокировано Францией на саммите в октябре 2019 года, в результате вопрос был перенесен на весну 2020-го.

Здоровье Минздрав дал рекомендации по лечению коронавируса Всемирная организация здравоохранения 19 марта отменила свою рекомендацию не использовать ибупрофен у пациентов с коронавирусом, уточнили в министерстве.