Будьте в Плюсе

«Тинькофф банк» сообщил о возможных длительных SWIFT-переводах клиентов

Как сообщили корреспонденту ТАСС по телефону "горячей линии" "Тинькофф" на вопрос о сроке отправки SWIFT-платежа после введения минимального порога в $20 тыс., срок отправки переводов сейчас увеличился и составляет до восьми календарных дней.
ТАСС
"SWIFT-переводы могут идти долго, в том числе из-за увеличения числа проверок со стороны западных партнеров и снижения числа обрабатываемых ими SWIFT-платежей", - сообщили в пресс-службе банка.
ТАСС
С 16 июня стало известно, что банк сделал минимальный порог для международных переводов.
Infox.ru
Позднее банк уточнил, что не будет взимать комиссию за переводы, отправленные до 16 июня и еще не дошедшие до клиентов.
ТАСС

Подробнее о событии

Тинькофф объяснил задержку SWIFT-переводов
Infox.ru14:28
🤷 SWIFT-переводы через Тинькофф идут 8 дней и дольше. Это нормально?
ИА Клерк.Ру14:14
«Тинькофф банк» сообщил о возможных длительных SWIFT-переводах клиентов
ТАСС09:47
SWIFT-переводы «Тинькофф банка» будут проходить дольше
Banki Loans12:43

Интересное

Медведев заявил, что ответ Литве на запрет транзита в Калининград будет очень жестким

Перевозка нефтепродуктов в регион через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.
РИА Новости14:33

Зеленский заявил о готовности ответить ударом в случае угрозы со стороны Приднестровья

Киев получает "неприятные сигналы" и готов ответить ударом в случае, если со стороны Приднестровья будут поступать угрозы, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости13:41

Генпрокуратура ДНР: на территории «Азовстали» обнаружены останки 172 украинских военных

На освобождённом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе обнаружены останки уже 172 украинских военных. Об этом сообщили в Генпрокуратуре ДНР.
RT на русском12:48

«Газпром» возобновил прокачку газа по «Турецкому потоку» после плановых работ

«Газпром» завершил плановые ежегодные профилактические работы на газопроводе «Турецкий поток» и возобновил поставки топлива 27 июня в 20:00 по московскому времени, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.
Lenta.ru13:56

Bloomberg заявил, что в ночь на 27 июня в России наступил первый с 1918 года дефолт

В ночь на 27 июня Россия допустила первый с 1918 года дефолт по суверенному долгу в иностранной валюте, сообщает агентство Bloomberg.
Известия01:44

Захарова назвала ситуацию на Украине результатом «подрывной политики западных режимов»

Ситуация на Украине стала результатом "провокационной и подрывной политики западных режимов", написала в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
ТАСС13:04

Помощник президента Ушаков подтвердил участие Путина в саммите G20 в Индонезии

Президент России Владимир Путин принял приглашение индонезийского лидера Джоко Видодо принять участие в саммит G20, который пройдет 15-16 ноября на Бали, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
РИА Новости10:49

В Сети появились изображения седана ВАЗ-2115 Лада «Самара» 2022 года

Дизайнеры naavtotrasse.ru представили, как мог бы выглядеть седан ВАЗ-2115 «Самара» 2022-2023 модельного года.
Тарантас Ньюс12:23

Врач Асанов заявил, что перец чили и брокколи помогают организму справиться с жарой

Перец чили оказался способен помочь организму справиться с жарой, заявил врач-терапевт Тимур Асанов.
Экономика сегодня09:15

Американский политик Габбард: Киев должен сесть за стол переговоров, пока не стало поздно

Белый дом должен прекратить поставки вооружения на Украину, а правительству Владимира Зеленского придется согласиться на переговоры с Россией, включая нейтралитет и территориальные уступки, написала экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард в статье для журнал Foreign Policy, подготовленной совместно с подполковником американской армии в отставке Дэниелом Дэвисом.
РИА Новости13:47