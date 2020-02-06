с чего всё началось

TCS Group (головная компания Тинькофф Банка и «Тинькофф страхования») планирует инвестировать €25 млн в создание финтех-компании, ориентированной на розничных клиентов в странах Европы, за исключением СНГ, следует из раскрытия группы на Лондонской фондовой бирже.

«Тинькофф» инвестирует до €25 млн в стартап для рынков Европы

Футбол Атлетик Бильбао – Барселона: баски не пустят каталонцев в полуфинал Клуб из Бильбао довольно удачно играет против Барселоны дома, а учитывая пока еще не сбалансированную игру каталонцев и то, что подопечные Сетьена проведут матч на чужом поле с неудобным для себя соперником, я думаю, что Атлетик может добыть себе путевку в полуфинал турнира.

Здоровье Росстат назвал регионы с наибольшим дефицитом врачей На конец 2018 года в России были незакрытыми около 50 тыс. вакансий врачей и еще около 50 тыс. вакансий среднего медицинского персонала, свидетельствуют данные исследования Росстата, которые служба предоставила по запросу РБК (исследование проводилось в октябре 2018 года).

Происшествия Россияне с круизного лайнера Diamond Princess здоровы Стало известно, что еще у десяти пассажиров подтвердили случаи заражения коронавирусом, то есть всего заболевших уже 20, сообщает "Россия 24".

Политика ВТО частично поддержала Украину в споре с Россией по вагонам Всемирная торговая организация частично поддержала апелляцию Украины по спору с Россией об импорте украинских вагонов и стрелочных переводов, утверждают СМИ со ссылкой на источник.

Общество В Минюсте обещали улучшить проект КоАП с учетом мнения общества Проект нового Кодекса об административных нарушениях РФ (КоАП) не является окончательным вариантом и подлежит доработке с учетом общественного мнения, заявил замминистра юстиции Денис Новак на совещании «Реформирование административно-деликтного законодательства: учет интересов субъектов РФ», прошедшего 6 февраля в Совете Федерации, сообщает Парламентская газета.

Политика Путин поблагодарил молодых ученых за преданность делу Президент России Владимир Путин поблагодарил молодых ученых за исследования и подчеркнул важность их работы для страны.

Политика Путин потребовал ликвидировать вузы-пустышки Путин выступил против идеи возвращения советской системы «целевого» распределения выпускников ВУЗов на рабочую практику, назвав ее «обязаловкой».

Экономика Forbes опубликовал рейтинг богатейших россиян Глава и бенефициар компании "Норникель" Владимир Потанин занял первую строчку российского сегмента глобального рейтинга богатейших людей Forbes.

Политика Польша отказалась от российского угля Вице-премьер Польши Яцек Сасин заявил, что государственные компании страны откажутся от закупок угля в России.

Экономика Автомобильный рынок в России упадет В 2020 году падение автомобильного рынка в России может составить 10 процентов.

Авто Toyota Highlander получила спортивную версию XSE Японский автопризводитель Toyota на автосалоне в Чикаго презентовал спортивную модификацию среднеразмерного кроссовера Highlander.