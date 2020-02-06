Экономика
РБК«Тинькофф» инвестирует до €25 млн в стартап для рынков Европы
TCS Group (головная компания Тинькофф Банка и «Тинькофф страхования») планирует инвестировать €25 млн в создание финтех-компании, ориентированной на розничных клиентов в странах Европы, за исключением СНГ, следует из раскрытия группы на Лондонской фондовой бирже.
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TCS Group (головная компания Тинькофф Банка и «Тинькофф страхования») планирует инвестировать €25 млн в создание финтех-компании, ориентированной на розничных клиентов в странах Европы, за исключением СНГ, следует из раскрытия группы на Лондонской фондовой бирже.РБКвчера в 05:15
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Группа «Тинькофф» инвестирует до €25 млн в финтехпроект топ-менеджеров банка для рынков Европы
Rambler News Serviceвчера в 07:39
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Министр обороны США Марк Эспер обвинил Россию и Китай в попытках «переписать мировой порядок» и назвал их «ревизионистскими государствами».
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Вечером 18 сентября 2019 года Алексей Смирнов открыл стрельбу по сотрудникам ОСБ, которые пытались его задержать.
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Дейли: участие игроков НХЛ в ОИ-2022 зависит от переговоров с NHLPA
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Эвакуированные из Китая граждане США раскритиковали действия американских властей, указав на положительный пример России.
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Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы
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Лавров ответил на угрозы США о санкциях против «Роснефти»
По данным агентства, накануне советник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США готовы принять в ближайшее время меры против «Роснефти», если она не изменит свою политику в отношении Венесуэлы.
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Экономика
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Самая дешевая водка в России продается в Удмуртии, Мордовии и Вологодской области.
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