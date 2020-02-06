с чего всё началось

TCS Group (головная компания Тинькофф Банка и «Тинькофф страхования») планирует инвестировать €25 млн в создание финтех-компании, ориентированной на розничных клиентов в странах Европы, за исключением СНГ, следует из раскрытия группы на Лондонской фондовой бирже.

«Тинькофф» инвестирует до €25 млн в стартап для рынков Европы

Спорт В НИИ Склифосовского сообщили о состоянии гимнастки сборной Солдатовой Александра Солдатова, входящая в состав сборной России по художественной гимнастике, в настоящее время находится в НИИ Склифосовского, ее состояние оценивается как средней тяжести.

Происшествия У берегов Эстонии затонул российский рыболовный траулер Семь человек спасены с российского рыболовного траулера, который затонул у берегов Эстонии. Об этом сообщает 7 февраля портал ERR.

Экономика В UFG сообщили о доходах семьи Мишустина Управляющий партнер инвесткомпании UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра Михаила Мишустина во времена работы в этой компании.

Игры Sony запустила страницу консоли PlayStation 5 В конце 2020 года выйдет долгожданная консоль PlayStation 5. Как сообщает ТoDay News Ufa, в скором времени поступит в продажу игровая консоль PS5.

Политика Иностранцам упростят процедуру получения гражданства России Наконец, 29 января стало известно, что МВД России планирует упростить процедуру получения гражданства для граждан Белоруссии и Украины.

Политика Лавров ответил на угрозы США о санкциях против «Роснефти» По данным агентства, накануне советник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США готовы принять в ближайшее время меры против «Роснефти», если она не изменит свою политику в отношении Венесуэлы.

Футбол Кокорин заявил, что не ведет переговоров с другими клубами Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин высказался по поводу информации, недавно появившемся в СМИ о том, что ведет переговоры о трансфере в калининградскую "Балтику", передает ТАСС.