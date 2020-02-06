с чего всё началось

TCS Group (головная компания Тинькофф Банка и «Тинькофф страхования») планирует инвестировать €25 млн в создание финтех-компании, ориентированной на розничных клиентов в странах Европы, за исключением СНГ, следует из раскрытия группы на Лондонской фондовой бирже.

«Тинькофф» инвестирует до €25 млн в стартап для рынков Европы

Происшествия Обвиненный в госизмене россиянин попал на видео Обвиняемый в госизмене россиянин Виктор Королев доставлен в Лефортовский суд Москвы, который должен рассмотреть вопрос о продлении ему срока ареста.

Политика Путин потребовал ликвидировать вузы-пустышки Путин выступил против идеи возвращения советской системы «целевого» распределения выпускников ВУЗов на рабочую практику, назвав ее «обязаловкой».

Общество Голикова объяснила проверку тепловизором на входе в Кремль Проверка температуры тепловизором на входе в Кремль никак не связана с коронавирусом, это мера введена из-за эпидемии гриппа, которая постепенно распространяется в регионах, сообщила журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова, передает «Интерфакс».

Политика Альтернатива для Германии идёт уверенно к власти Региональное отделение ХДС Ангелы Меркель объединило силы с либералами и, главное, правопопулистской "Альтернативой для Германии", чтобы выбрать нового главу Тюрингии, пишет ТГ-канал "Europe Insight".

Энергетика Комитет ОПЕК+ рекомендовал сократить добычу нефти из-за коронавируса Технический комитет ОПЕК+ (включает страны ОПЕК, Россию и другие нефтедобывающие страны) рекомендовал сократить добычу нефти на 600 000 барр. в сутки до июня, сообщил Bloomberg со ссылкой на источник.

Биатлон Бабиков выиграл суперпреследование на 8 этапе Кубка России Чемпион мира 2017 года и трехкратный чемпион Европы Антон Бабиков одержал победу в суперпреследовании на 8 этапе Кубка России по биатлону.

Технологии Пользователей Android предупредили о 24 опасных приложениях Пользователи рискуют личными данными, так как эти приложения требуют слишком много разрешений на доступ к системе.

Шоу-бизнес Успенская приняла решение развестись с супругом Плаксиным Артистка рассказала, что когда дочери было 4 года она собиралась развестись с Плаксиным, но мужчина отреагировал неадекватно, он начал угрожать Успенской, в том числе и угрожал добиться для нее запрета на выезд за границу.

Экономика На рынке элитного жилья в Москве установлен новый рекорд Предыдущий был поставлен в 2018 г. – 77 млрд руб. Общая площадь проданного в 2019 г. жилья премиального сегмента выросла на 17% и составила 142000 кв. м, сказано в отчете.

Общество В Минюсте обещали улучшить проект КоАП с учетом мнения общества Проект нового Кодекса об административных нарушениях РФ (КоАП) не является окончательным вариантом и подлежит доработке с учетом общественного мнения, заявил замминистра юстиции Денис Новак на совещании «Реформирование административно-деликтного законодательства: учет интересов субъектов РФ», прошедшего 6 февраля в Совете Федерации, сообщает Парламентская газета.

Политика В Кремле объяснили, зачем нужны поправки к Конституции Напомним: предложение об изменениях в Конституцию выдвинул в ходе выступления с посланием Федеральному собранию 15 января президент России Владимир Путин.