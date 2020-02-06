с чего всё началось

TCS Group (головная компания Тинькофф Банка и «Тинькофф страхования») планирует инвестировать €25 млн в создание финтех-компании, ориентированной на розничных клиентов в странах Европы, за исключением СНГ, следует из раскрытия группы на Лондонской фондовой бирже.

«Тинькофф» инвестирует до €25 млн в стартап для рынков Европы

Происшествия Обвиняемым в госизмене россиянином оказался пенсионер из Владивостока Как сообщает корреспондент РИА Новости из Лефортовского суда Москвы, где в закрытом режиме рассматривается ходатайство, Королев — 69-летний холостой уроженец Приморского края, имеющий высшее образование и зарегистрированный во Владивостоке.

Авто Renault Duster второго поколения выходит на новый рынок Как пишет «Авторевю», в скором времени кроссовер Renault Duster второго поколения появится в продаже на территории Южной Америки.

Культура Американский актер Кирк Дуглас скончался Выдающийся голливудский актер Кирк Дуглас умер в 103 года. Об этом в ночь с 5 на 6 февраля сообщил его сын Майкл в своем Instagram.

Армия и оружие В Генштабе Белоруссии заранее спрогнозировали конфликт на Украине Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил Белоруссии Павел Муравейко заявил, что белорусский Генштаб предсказал конфликт на Украине за два года до его начала.

Политика Сенат оправдал Трампа по делу об импичменте По результатам промежуточных итогов голосования, 5 февраля (6 февраля — по московскому времени) верхняя палата конгресса США оправдала президента Дональда Трампа по двум статьям обвинений на процессе по импичменту.

Авто Российская бесступенчатая трансмиссия экономит до 30% топлива Курганские ученые работают над бесступенчатой механической коробкой передач, которая может улучшить динамику разгона автомобиля и снизить расход топлива до 30%.

Политика Врио губернатора Пермского края назначен Дмитрий Махонин Президент Владимир Путин подписал указ о назначении на должности врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

Хоккей Финляндия — Россия 3:0 (2-й перерыв) Тренерский штаб во главе с главным тренером Алексеем Кудашовым огласил состав сборной России по хоккею на стартовый поединок третьего этапа Евротура против Финляндии.

Политика Польша отказалась от российского угля Речь идёт об угле любого происхождения, его Польша получала из России, Южной Америки, Колумбии, Мозамбика, США, уточнил он.