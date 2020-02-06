с чего всё началось

TCS Group (головная компания Тинькофф Банка и «Тинькофф страхования») планирует инвестировать €25 млн в создание финтех-компании, ориентированной на розничных клиентов в странах Европы, за исключением СНГ, следует из раскрытия группы на Лондонской фондовой бирже.

«Тинькофф» инвестирует до €25 млн в стартап для рынков Европы

Финансы Банк России снизил ключевую ставку до 6% Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в конце 13 декабря 2019 года на 0,25 базисных пункта, до 6,25% годовых.

Происшествия Начальника УФСИН по Северной Осетии задержали по делу о растрате Управление собственной безопасности ФСИН России накануне задержало начальника регионального управления ведомства по Северной Осетии Юрия Емельянова, Об этом РБК сообщили в пресс-службе ФСИН России.

Шоу-бизнес Пелагея пожаловалась на травлю после развода с Телегиным «Люди, которые инициировали травлю меня в СМИ, заказали очередные вбросы, и теперь это уже касается не только меня, но и моей семьи, моих близких», — заявила Пелагея.

Общество Защита помилованной израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ Защита израильтянки Наамы Иссахар, которая была помилована президентом России, намерена добиваться отмены приговора и продолжит подготовку жалобы в Европейский суд по правам человека.

Политика Шести российским актерам запретили въезд на Украину Двум актерам из РФ запретили въезд на Украину сроком на 10 лет, еще четырем - запретили въезд на три года, сообщила в пятницу пресс-служба украинского министерства внутренних дел.

Происшествия ФСБ задержала замначальника Генштаба Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.

Технологии Samsung объяснила блокировку смарт-телевизоров в России Компания Samsung Electronics прокомментировала информацию о блокировке некоторых телевизоров данного бренда на территории России.

Здоровье Онищенко назвал эпидемию гриппа на Алтае намного опаснее коронавируса Экс-глава Роспотребнадзора уверен, что нужно беспокоиться именно о гриппе Нужно больше говорить об эпидемии гриппа на Алтае, а не о распространении коронавируса в Китае, считает депутат Госдумы, бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

Происшествия Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.

Политика Врио губернатора Пермского края назначен Дмитрий Махонин Президент Владимир Путин подписал указ о назначении на должности врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

Политика Трамп высмеял Пелоси в шуточном ролике Президент США Дональд Трамп опубликовал на своей странице в Twitter видео, высмеивающее спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси.