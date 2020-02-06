Экономика

РБКРБК«Тинькофф» инвестирует до €25 млн в стартап для рынков Европы

TCS Group (головная компания Тинькофф Банка и «Тинькофф страхования») планирует инвестировать €25 млн в создание финтех-компании, ориентированной на розничных клиентов в странах Европы, за исключением СНГ, следует из раскрытия группы на Лондонской фондовой бирже.
Читать в источнике
Комментировать5
с чего всё началось
TCS Group (головная компания Тинькофф Банка и «Тинькофф страхования») планирует инвестировать €25 млн в создание финтех-компании, ориентированной на розничных клиентов в странах Европы, за исключением СНГ, следует из раскрытия группы
 на Лондонской фондовой бирже.
РБКвчера в 05:15

Подробнее о событии

Артем Яманов и Александр Емешев покидают «Тинькофф»

Ведомостивчера в 07:10

«Тинькофф» инвестирует до €25 млн в стартап для рынков Европы

РБКвчера в 05:15

Создание финтех-компании - любопытный шаг для TCS Group

ПРАЙМ03:43

Два ведущих топ-менеджера покидают «Тинькофф»

Коммерсантъвчера в 07:08

Ориентирование TCS на Европу позитивно для акций банка

Finam.Ru03:00

Группа «Тинькофф» инвестирует до €25 млн в финтехпроект топ-менеджеров банка для рынков Европы

Rambler News Serviceвчера в 07:39

«Надрать зад Коле Сторонскому»: Олег Тиньков вложит €25 млн в финтех-стартап в Европе

Forbesвчера в 09:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 05:52, Ашберн
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6%

Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в конце 13 декабря 2019 года на 0,25 базисных пункта, до 6,25% годовых.
REGNUM 05:32
Общество

Москва планирует пятилетний эксперимент с искусственным интеллектом

В столице в ближайшие пять лет могут провести эксперимент по тестированию искусственного интеллекта.
Вести.Ru 04:08
Футбол

Названа сумма премиальных футболистам «Ливерпуля» за победу в АПЛ

Футболисты «Ливерпуля» получат более четырех миллионов фунтов стерлингов в случае победы в Английской премьер-лиге (АПЛ).
Lenta.ru 05:44
Происшествия

Начальника УФСИН по Северной Осетии задержали по делу о растрате

Управление собственной безопасности ФСИН России накануне задержало начальника регионального управления ведомства по Северной Осетии Юрия Емельянова, Об этом РБК сообщили в пресс-службе ФСИН России.
РБК 04:53
Шоу-бизнес

Пелагея пожаловалась на травлю после развода с Телегиным

«Люди, которые инициировали травлю меня в СМИ, заказали очередные вбросы, и теперь это уже касается не только меня, но и моей семьи, моих близких», — заявила Пелагея.
Телеканал 360° 05:17
Политика

Путин и Лукашенко проводят переговоры в Сочи

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры в Сочи.
ТАСС 05:09
Шоу-бизнес

Вера Брежнева отметила день рождения в горах с мужем и семьей

Певице Вере Брежневой на днях исполнилось 38 лет.
Bimru.ru вчера в 09:25
Общество

Защита помилованной израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ

Защита израильтянки Наамы Иссахар, которая была помилована президентом России, намерена добиваться отмены приговора и продолжит подготовку жалобы в Европейский суд по правам человека.
RT на русском 04:27
Политика

Британия решила снять с России часть санкций

Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Lenta.ru вчера в 14:08
Наука

Назван вероятный промежуточный хозяин китайского коронавируса

Вероятным промежуточным хозяином коронавируса 2019-nCoV является животное панголин.
Lenta.ru 05:36
Происшествия

В Милане обнаружили тело россиянки

РИА Новости 03:54
Политика

Шести российским актерам запретили въезд на Украину

Двум актерам из РФ запретили въезд на Украину сроком на 10 лет, еще четырем - запретили въезд на три года, сообщила в пятницу пресс-служба украинского министерства внутренних дел.
РИА Новости 03:52
Шоу-бизнес

Звезда «Бригады» Екатерина Гусева поделилась фото из «70-х»

VSE42.RU 03:12
Происшествия

ФСБ задержала замначальника Генштаба

Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.
Lenta.ru 04:36
Политика

Бывший вице-премьер Алексей Гордеев станет вице-спикером Думы

В Госдуму придет бывший вице-премьер и экс-губернатор Алексей Гордеев.
Вести.Ru 02:17
Технологии

Samsung объяснила блокировку смарт-телевизоров в России

Компания Samsung Electronics прокомментировала информацию о блокировке некоторых телевизоров данного бренда на территории России.
REGNUM 00:59
Здоровье

Онищенко назвал эпидемию гриппа на Алтае намного опаснее коронавируса

Экс-глава Роспотребнадзора уверен, что нужно беспокоиться именно о гриппе Нужно больше говорить об эпидемии гриппа на Алтае, а не о распространении коронавируса в Китае, считает депутат Госдумы, бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.
АМИТЕЛ вчера в 01:29
Здоровье

Студентов из Китая, которые вернуться в Беларусь, будут изолировать на две недели

В Минздраве сообщили, что для предупреждения завоза и распространения инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, студентов, которые вернуться из Китая в Беларусь, на две недели направят на базу оздоровительного комплекса БГУ «Бригантина».
КП - Беларусь 05:45
Происшествия

Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
РИА Новости вчера в 16:14
Общество

Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы

RT на русском 02:04
Происшествия

В Петербурге двое подростков провалились под лед

Российская газета 03:52
Общество

Число заразившихся коронавирусом на судне в Японии возросло до 61

РБК вчера в 22:06
Политика

Врио губернатора Пермского края назначен Дмитрий Махонин

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении на должности врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.
Коммерсантъ вчера в 11:13
Происшествия

У берегов Эстонии затонуло российское судно

Lenta.ru 02:31
Общество

В ЦОДД поддержали предлагаемые новым проектом КоАП штрафы

Ранее Минюст опубликовал проект нового КоАП, который предусматривает существенное увеличение штрафов за превышение скорости.
РИА Новости 03:53
Культура

Актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет

В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда.
РЕН ТВ 05 февраля в 18:49
Политика

Трамп высмеял Пелоси в шуточном ролике

Президент США Дональд Трамп опубликовал на своей странице в Twitter видео, высмеивающее спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси.
РБК вчера в 23:10
Здоровье

Врач назвал необходимое для здоровья количество секса в неделю

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для крепкого здоровья.
iReactor 05 февраля в 20:18
Общество

Путин подписал закон о новых обязанностях полицейских

Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в федеральный закон "О полиции", которые касаются прав граждан и обязанностей сотрудников правоохранительных органов.
Life.ru вчера в 10:43
Шоу-бизнес

Регина Дубовицкая рассказала о своей пенсии

Телеведущая Регина Дубовицкая заявила, что ее пенсия составляет 16 тысяч рублей.
Московский Комсомолец 01:26
Как работают Яндекс.Новости?
Главное