Экономика
РБК«Тинькофф» инвестирует до €25 млн в стартап для рынков Европы
TCS Group (головная компания Тинькофф Банка и «Тинькофф страхования») планирует инвестировать €25 млн в создание финтех-компании, ориентированной на розничных клиентов в странах Европы, за исключением СНГ, следует из раскрытия группы на Лондонской фондовой бирже.
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TCS Group Holding (в нее в том числе входят «Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование») Олега Тинькова планирует инвестировать до 25 млн евро в финтехкомпанию для частных клиентов в Европе, говорится в сообщении TCS.Ведомости04:15
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