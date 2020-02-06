Экономика
РБК«Тинькофф» инвестирует до €25 млн в стартап для рынков Европы
TCS Group (головная компания Тинькофф Банка и «Тинькофф страхования») планирует инвестировать €25 млн в создание финтех-компании, ориентированной на розничных клиентов в странах Европы, за исключением СНГ, следует из раскрытия группы на Лондонской фондовой бирже.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
TCS Group Holding (в нее в том числе входят «Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование») Олега Тинькова планирует инвестировать до 25 млн евро в финтехкомпанию для частных клиентов в Европе, говорится в сообщении TCS.Ведомости04:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 07:01, Ашберн
Происшествия
Россияне с круизного лайнера Diamond Princess здоровы
Происшествия
СК завел дело из-за поджога Никулинского суда Москвы
Следователи возбудили уголовное дело по факту поджога здания Никулинского суда Москвы бутылками с зажигательной смесью.
Происшествия
В Москве за взятку задержан следователь по особо важным делам
В столице при получении взятки в размере 4,3 миллиона рублей задержан следователь по особо важным делам управления по Северо-Восточному административному округу Москвы.
Культура
Умер американский актёр Кирк Дуглас
Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.
Футбол
«Тамбов» усилится украинским защитником
Речь идет об Александре Каплиенко.
Армия и оружие
Новейший российский танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел испытания
Государственные испытания новейшего российского танка Т-90М «Прорыв» успешно закончились.
Происшествия
В результате теракта в Иерусалиме пострадали 15 израильских военных
В центре Иерусалима, неподалеку от бывшего вокзала, а ныне развлекательного центра "Первая станция" автомобиль наехал на толпу военнослужащих ЦАХАЛа, пострадали 15 человек, один находится в критическом состоянии, пишет Jerusalem Post со ссылкой на представителя полиции.
Спорт
Тренер Солдатовой сообщила о звонке гимнастки из больницы
В четверг, 6 февраля, агентство городских новостей «Москва» сообщило, что Солдатову госпитализировали в одну из московских больниц после попытки суицида.
Экономика
Австрийская компания вложила в «Северный поток-2» 113 млн евро
Австрийская OMV в 2019 году вложила в строительство «Северного потока-2» 113 млн евро, сообщает РИА Новости.
Футбол
ФИФА не подтвердила информацию о запрете на участие России в ЧМ-2022
В ФИФА прокомментировали информацию о запрете WADA на выступление сборной России на чемпионате мира 2022 года.
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
Политика
Тимошенко заняла кресло спикера во время столкновений в Раде
Общество
Мишустин назвал непосильными для россиян предлагаемые КоАП штрафы
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал предлагаемые проектом нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) штрафы для автомобилистов непосильными.
Происшествия
На трассе под Красноярском столкнулись десять автомобилей
По предварительным данным, авария произошла из-за тумана.
Политика
Счетная палата раскритиковала правительство Медведева
Правительство во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку 15 января — сразу после того, как президент Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в котором изложил целый ряд предложений по повышению уровня жизни россиян.
Шоу-бизнес
Астролог назвала причину ухода принца Гарри из королевской семьи
Принц Гарри отказался от статуса члена королевской семьи, потому что оказался под влиянием Нептуна.
Происшествия
Задержан соучастник убийства вора в законе Япончика
Политика
В Кремле прокомментировали назначение россиянина премьер-министром ДНР
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что назначение гражданина России Владимира Пашкова главой правительства самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) является неофициальным делегированием официального лица.
Политика
Польские госкомпании отказались от закупок угля в России
Польские государственные компании прекратят импортировать уголь из России.
Экономика
Белоруссия назвала потери из-за налогового манёвра России
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск из-за налогового манёвра Москвы потерял в 2019 году около $330 млн.
Армия и оружие
МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии
В январе 2020 года российские и турецкие военные специалисты погибли в зоне деэскалации Идлиб, сообщило Министерство иностранных дел России.
Происшествия
В Ногинске пенсионер выжил после 14 выстрелов в голову
Житель Ногинска пытался застрелить своего отца, но пенсионер выжил после как минимум 14 выстрелов в голову.
Футбол
Слуцкий позвонил Кокорину насчет возможного перехода в «Рубин»
Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий связался с футболистом "Зенита" Александром Кокориным насчет возможного трансфера игрока в "Рубин", утверждает "Чемпионат".
Политика
Николаев уволил главу Минэкономразвития Чувашии
Врио главы Чувашии Олег Николаев освободил Павла Иванова от исполнения обязанностей министра экономики республики.
Происшествия
Два человека погибли в результате схода поезда с рельсов в Италии
В результате инцидента погибли два машиниста, еще 27 человек пострадали, сообщает RaiNews24.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская ответила на вопрос о своей пенсии
Певица Любовь Успенская в беседе с порталом "Teleprogramma.pro" рассказала, что хочет много работать, чтобы ни от кого не зависеть.
Общество
Объединение МФО объяснило утечку данных 1,2 миллиона клиентов
Ранее об обнаруженной базе клиентов в сети интернет, сообщила газета РБК.
Общество
«Проект»: половина земли на Рублевке принадлежит правящей элите
48% участков на Рублевке принадлежит представителям правящей элиты: губернаторам, мэрам, членам кабмина и администрации президента.