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Тинькофф планирует ввести комиссию на валюту на брокерских счетах

Сегодня банк ввел комиссию 1% на валютные счета в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках, на балансе которых более тысячи условных единиц валюты.
Коммерсантъ
Теперь положить деньги под проценты можно будет только в российских рублях, сообщает
 пресс-служба банка в четверг, 9 июня.
Фонтанка.Ру
Также банк с 23 июня не будет открывать накопительные счета в валюте.
RT на русском
Кредитная организация до 30 июня отменит комиссию за SWIFT-переводы.
Интерфакс

Подробнее о событии

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