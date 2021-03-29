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Вести.Ru

«Тинькофф» подал иск к МТС на сумму более 1,1 млрд руб

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Согласно сведениям, опубликованным в картотеке Арбитражного суда столицы, сумма искового требования составляет 1,117 млрд. рублей. Причины подачи банком иска к компании МТС не оглашаются. В ПАО "Мобильные телесистемы" не согласны с требованиями "Тинькофф банка" и намерены отстаивать свои интересы.В источнике

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