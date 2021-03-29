Счетная палата раскритиковала Росрыболовство за крабовые аукционы

Проверив документацию по крабовым аукционам, Счетная палата пришла к выводу, что 19 из 25 лотов по добыче краба на Дальнем Востоке и пять из десяти лотов по Северному бассейну были реализованы с минимальным шагом в 5%. Допущенные участники в ходе проведения электронных торгов просто не делали свои ставки, отмечает аудитор.