«Тинькофф» подал иск к МТС на сумму более 1,1 млрд руб
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Согласно сведениям, опубликованным в картотеке Арбитражного суда столицы, сумма искового требования составляет 1,117 млрд. рублей. Причины подачи банком иска к компании МТС не оглашаются. В ПАО "Мобильные телесистемы" не согласны с требованиями "Тинькофф банка" и намерены отстаивать свои интересы.В источнике
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МТС не согласна с иском «Тинькофф банка» на 1,1 млрд руб из-за цены смс-рассылок
Finam.Ruвчера в 11:41