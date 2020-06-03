Общество
Вести.Ru«Тинькофф» заключил крупнейшую сделку аренды для штаб-квартиры
Группа "Тинькофф" разместит штаб-квартиру в бизнес-центре AFI Square компании AFI Development на улице Грузинский Вал. По размеру аренды коммерческих площадей такая сделка стала крупнейшей в истории рынка офисной недвижимости России, отмечается в пресс-релизе AFI Development.
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Группа «Тинькофф» нашла офис под новую штаб-квартиру. Ее головная структура – TCS Group Holding – договорилась с девелоперской компанией AFI Development об аренде почти 78 000 кв. м в строящемся бизнес-центре AFI Square на Грузинском Валу.Ведомостивчера в 16:25
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В Свердловской области рекордно выросло число заражённых коронавирусом
Екатеринбург, 3 июня 2020, 11:29 — REGNUM В Свердловской области за сутки зарегистрировано 357 случаев заражения коронавирусом.
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Футбол
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Metaratings вчера в 12:32
Технологии
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Игры
Слухи: в Сети появился геймплей ранней версии Call of Duty: Black Ops Cold War, следующей части серии
Несколько недель назад СМИ сообщили, что следующая часть Call of Duty получит подзаголовок Black Ops Cold War и станет мягким перезапуском серии Black Ops.
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Самолет со второй партией из 150 американских аппаратов ИВЛ приземлился в Москве, заявили в четверг в посольстве США в России.
РИА Новости 04:28
Общество
ВОЗ предупредила о второй волне коронавируса
Клюге предупредил, что если не принять необходимые меры, то вторая волна Covid-19 может стать разрушительной.
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Вакцина от коронавируса не будет единой - появятся сразу несколько препаратов для разных групп населения.
ТАСС 06:39
Авто
Продажи новых машин в России в мае упали вдвое
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Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
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Технологии
Браузер Microsoft Edge теперь устанавливается автоматически
Браузер устанавливается автоматически, и отказаться от него пользователь не может.
NewInform 02:39
Общество
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Политика
Пекин сделал решающий ход в торговой войне
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Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии
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Пригожин назвал Охлобыстина трусом
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