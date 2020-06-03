Общество

Вести.RuВести.Ru«Тинькофф» заключил крупнейшую сделку аренды для штаб-квартиры

Группа "Тинькофф" разместит штаб-квартиру в бизнес-центре AFI Square компании AFI Development на улице Грузинский Вал. По размеру аренды коммерческих площадей такая сделка стала крупнейшей в истории рынка офисной недвижимости России, отмечается в пресс-релизе AFI Development.
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с чего всё началось

«Тинькофф» заключил крупнейшую сделку с офисами

Группа «Тинькофф» нашла офис под новую штаб-квартиру. Ее головная структура – TCS Group Holding – договорилась с девелоперской компанией AFI Development об аренде почти 78 000 кв. м в строящемся бизнес-центре AFI Square на Грузинском Валу.
Ведомостивчера в 16:25

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Группа «Тинькофф» полностью арендовала бизнес-центр на Грузинском валу

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Вести.Ru04:12

«Тинькофф» заключил крупнейшую в России сделку по аренде офисов

РБК02:51

«Тинькофф» заключил крупнейшую сделку на рынке офисов

Коммерсантъвчера в 23:25

«Тинькофф» заключил крупнейшую сделку с офисами

Ведомостивчера в 16:25
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Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

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Газета.Ru 03:54
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Общество

Путин возмутился после доклада губернатора Красноярского края

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Происшествия

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Вести.Ru 02:10
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Технологии

Названы основные признаки прослушки смартфонов

Как распознать, что телефон стоит на прослушке, объяснил глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
REGNUM 02:01
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Политика

РБК: после голосования Путин может выступить с обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин может выступить с обращением к нации после того, как пройдет голосование по поправкам в Конституцию.
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Политика

Кремль: ситуация с коронавирусом в России улучшается

Ситуация с коронавирусом стабилизируется и постепенно улучшается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:48
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Общество

Смертность в Петербурге выросла на треть в мае

В мае 2020 года в Петербурге было зарегистрировано 6 427 смертей, годом ранее - 4 875.
Интерфакс вчера в 17:04
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Общество

Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне

Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне – одна связана с Днем России, вторая – с проведением парада Победы.
Газета.Ru 06:03
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Футбол

Россия может провести финальный турнир Лиги чемпионов

Как отмечается, Россия и Германия намерены подать заявки в ближайшее время. Португалия объявляла об этом намерении ранее.
Радио Зенит 04:15
Общество

Синоптики предупредили о тридцатиградусной жаре в Москве

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Екатеринбург, 3 июня 2020, 11:29 — REGNUM В Свердловской области за сутки зарегистрировано 357 случаев заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 04:29
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Футбол

Малафеев рассказал, почему «Зенит» не отпустил Дзюбу в «Локомотив»

Бывший заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал о несостоявшемся переходе нападающего петербургского клуба Артёма Дзюбы в «Локомотив» в 2018 году.
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Технологии

Соцсеть «ВКонтакте» запустила сервис «Клипы»

«ВКонтакте» запускает новый экспериментальный сервис «Клипы» (12+), сообщили в пресс-службе социальной сети.
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Игры

Слухи: в Сети появился геймплей ранней версии Call of Duty: Black Ops Cold War, следующей части серии

Несколько недель назад СМИ сообщили, что следующая часть Call of Duty получит подзаголовок Black Ops Cold War и станет мягким перезапуском серии Black Ops.
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В Москве приземлился второй самолет с американскими аппаратами ИВЛ

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РИА Новости 04:28
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Общество

ВОЗ предупредила о второй волне коронавируса

Клюге предупредил, что если не принять необходимые меры, то вторая волна Covid-19 может стать разрушительной.
Первый Тульский вчера в 20:49
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Общество

Попова заявила, что единой вакцины от коронавируса не будет

Вакцина от коронавируса не будет единой - появятся сразу несколько препаратов для разных групп населения.
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Авто

Продажи новых машин в России в мае упали вдвое

По данным Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ), в мае 2020 года в России было продано 63033 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей — на 51,8% меньше, чем в мае 2019-го.
Журнал Авто.ру 05:59
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Политика

Роман Головченко возглавил новый кабинет министров Беларуси

46-летний Роман Головченко, который ранее возглавлял Госкомвоенпром Беларуси, назначен новым премьер-министром РБ.
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Общество

МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России

Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 02:34
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Технологии

Браузер Microsoft Edge теперь устанавливается автоматически

Браузер устанавливается автоматически, и отказаться от него пользователь не может.
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Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением

Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru вчера в 11:38
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Общество

Карантин в Краснодарском крае продлили до 21 июня

Режим карантина, действующий в Краснодарском крае из-за пандемии коронавируса, продлен до 21 июня, заявил в четверг в ходе заседания оперативного штаба региона губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
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Политика

Пекин сделал решающий ход в торговой войне

Сообщается, что Пекин решил воспользоваться случаем и напомнить о том, что на фронтах торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем зафиксировано всего лишь шаткое перемирие, а совсем не полноценный мир.
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Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии

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Пригожин назвал Охлобыстина трусом

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