Общество
Вести.Ru«Тинькофф» заключил крупнейшую сделку аренды для штаб-квартиры
Группа "Тинькофф" разместит штаб-квартиру в бизнес-центре AFI Square компании AFI Development на улице Грузинский Вал. По размеру аренды коммерческих площадей такая сделка стала крупнейшей сделкой в истории рынка офисной недвижимости России, отмечается в пресс-релизе AFI Development.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Группа «Тинькофф» нашла офис под новую штаб-квартиру. Ее головная структура – TCS Group Holding – договорилась с девелоперской компанией AFI Development об аренде почти 78 000 кв. м в строящемся бизнес-центре AFI Square на Грузинском Валу.Ведомостивчера в 16:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 04:50, Ашберн
Происшествия
На Кубани число носителей коронавируса превысило четыре тысячи
Краснодар, 3 июня 2020, 10:50 — REGNUM 81 новый случай заражения коронавирусом подтверждён в Краснодарском крае за последние сутки.
REGNUM вчера в 03:50
Общество
Пляжи на Юге России могут начать работу в течение двух недель
ТАСС вчера в 07:26
Путешествия
Гендиректор санатория рассказал, как туристам попасть на отдых в Сочи
Глава управления безопасности Елена Лысенко рассказала в среду, что Ростуризм и Роспотребнадзор обсуждают смягчение требования к санаторно-курортным учреждениям о том, что все туристы должны предоставлять справки об отсутствии коронавируса и отсутствии контактов с заболевшими.
Интерфакс вчера в 11:00
Общество
В России открылся первый мебельный магазин датского конкурента IKEA
Датский ретейлер мебели и товаров для дома JYSK сообщил об открытии в Москве своего первого магазина.
Москва 24 вчера в 08:29
Общество
Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне
Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
РИА Новости 02:53
Общество
Сергей Собянин: через год мы полностью вернемся к прежнему образу жизни
Мэр Сергей Собянин рассказал в интервью ТАСС, какова цена этих решений, готов ли город ко второй волне заболеваемости и когда столица может полностью вернуться к обычной жизни.
ТАСС 01:00
Общество
Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок
Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
Северпост вчера в 04:15
Культура
Музей Победы подготовил онлайн-программу ко Дню России
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 00:00
Происшествия
В Подмосковье совершил экстренную посадку военный вертолет
В Подмосковье совершил экстренную посадку военно-транспортный вертолет, находившиеся на борту живы.
РБК 04:34
Происшествия
Чиновник липецкого дорожного агентства подозревается в коррупции
Липецк, 3 июня 2020, 18:13 — REGNUM В Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя директора ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» по статье «Получение взятки в особо крупном размере».
REGNUM вчера в 11:13
Общество
Названы регионы России с наибольшим числом случаев коронавируса
Меньше всего заражений зафиксировали в Курганской области (3), Еврейской автономной области (3) и Севастополе (2). Всего за последние сутки в России выявлено 8 536 новых случаев коронавируса в 84 регионах.
Lenta.ru вчера в 03:37
Политика
Премьером Белоруссии назначен глава Госкомвоенпрома Головченко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил премьер-министром страны Романа Головченко, сообщает госагентство БелТА.
Интерфакс 04:24
Экономика
Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию
Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM 02 июня в 04:49
Армия и оружие
Пентагон отменил вывод военных США из Вашингтона
Глава американского оборонного ведомства Марк Эспер отменил вывод военных из районов вблизи Вашингтона.
Военное дело 04:30
Музыка
Победителей «Евровидения-2020» выбрали онлайн
Вместо ежегодного музыкального конкурса «Евровидение», который в этом году должны были провести в нидерландском Роттердаме, прошел фестиваль Europe Shine A Light («Европа зажигает огни»).
Gazeta.SPb 02 июня в 19:56
Здоровье
Наибольшее число заболевших коронавирусом выявлено в Ростове и Сальске
В Ростовской области число заболевших коронавирусом превысило пять тысяч человек. За сутки подтвердилось более 200 случаев.
Блокнот Ростов-на-Дону 02 июня в 03:56
Общество
Greenpeace оценил ущерб от разлива топлива в Норильске в 6 млрд рублей
Greenpeace считает, что ущерб только водным объектам от разлива дизельного топлива в Норильске может составлять 6 млрд руб. Расчет сделан по информации Росприроднадзора о попадании в воду 15 тыс. т нефтепродуктов и по методике оценки ущерба Минприроды.
Коммерсантъ вчера в 17:07
Общество
В России за сутки выявили 8 831 новый случай коронавируса
За последние сутки в России число выявленных случаев коронавируса увеличилось на 8 831 – до 441 108, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Rambler News Service 03:40
Общество
Перечислены факторы наступления второй волны коронавируса
Заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова перечислила факторы наступления второй волны коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 23:39
Общество
В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
Общество
В ВОЗ предупредили о разрушительной второй волне коронавируса
Во Всемирной организации здравоохранения предупредили о второй волне коронавирусной инфекции.
КМВ Новости вчера в 08:09
Культура
Новый сериал «Чики» с Ириной Горбачевой стартует 4 июня
Драматичную комедию покажет видеосервис Wink. В четверг, 4 июня, на видеосервисе Wink стартует показ драматичной комедии "Чики".
Piter.tv вчера в 03:49
Общество
МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России
Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 02:34
Кино
Екатерина Гусева рассказала, почему избегала работать с Безруковым
43-летняя российская актриса Екатерина Гусева, которую отечественный зритель до сих пор помнит в первую очередь как Ольгу, жену Саши Белого из "Бригады", рассказала, почему какое-то время избегала съемок с Сергеем Безруковым.
Российская газета вчера в 12:10
Происшествия
На Сельме поезд сбил молодого человека насмерть
В Калининграде вечером в среду, 3 июня 2020 года, в районе улиц Гайдара и Челнокова в микрорайоне Сельма на железнодорожных путях произошла трагедия с летальным исходом.
Русский Запад 02:53
Шоу-бизнес
Алисия Сильверстоун принимает ванну вместе с 9-летним сыном
46-летняя актриса воспитывает девятилетнего сына Беара, которого родила от солиста группы S.T.U.N. Кристофера Джареки.
Popcornnews.ru 04:40
Армия и оружие
Американские военные преследовали военную колонну России в Сирии
Военная группировка Соединенных Штатов, состоявшая из нескольких бронемашин, преследовала колонну бронетехники России на территории сирийской провинции Хасака.
Discover24 02:32
Кино
Актер Алексей Воробьев снялся в комедийном сериале от Netflix
Москва, 1 июня 2020, 13:02 — REGNUM Роль в новом американском сериале «Космические войска» от Netflix исполнил российский актер и певец Алексей Воробьев.
REGNUM 01 июня в 06:02
Происшествия
В Саратовской области полицейские накрыли офис интернет-мошенников
В результате оперативно-разыскных мероприятий в Москве и Саратовской области задержаны 29 подозреваемых: двое предполагаемых организаторов, а также руководители и сотрудники колл-центров.
FreeNews-Volga 03:35