Группа «Тинькофф» нашла офис под новую штаб-квартиру. Ее головная структура – TCS Group Holding – договорилась с девелоперской компанией AFI Development об аренде почти 78 000 кв. м в строящемся бизнес-центре AFI Square на Грузинском Валу.

с чего всё началось

Группа "Тинькофф" разместит штаб-квартиру в бизнес-центре AFI Square компании AFI Development на улице Грузинский Вал. По размеру аренды коммерческих площадей такая сделка стала крупнейшей сделкой в истории рынка офисной недвижимости России, отмечается в пресс-релизе AFI Development.

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