Общество

Вести.RuВести.Ru«Тинькофф» заключил крупнейшую сделку аренды для штаб-квартиры

Группа "Тинькофф" разместит штаб-квартиру в бизнес-центре AFI Square компании AFI Development на улице Грузинский Вал. По размеру аренды коммерческих площадей такая сделка стала крупнейшей сделкой в истории рынка офисной недвижимости России, отмечается в пресс-релизе AFI Development.
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с чего всё началось

«Тинькофф» заключил крупнейшую сделку с офисами

Группа «Тинькофф» нашла офис под новую штаб-квартиру. Ее головная структура – TCS Group Holding – договорилась с девелоперской компанией AFI Development об аренде почти 78 000 кв. м в строящемся бизнес-центре AFI Square на Грузинском Валу.
Ведомостивчера в 16:25

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«Тинькофф» заключил крупнейшую сделку аренды для штаб-квартиры

Вести.Ru04:12

Группа «Тинькофф» арендовала премиальный бизнес-центр под штаб-квартиру в центре Москвы

ТАСС03:20

Группа «Тинькофф» полностью арендовала бизнес-центр на Грузинском валу

Интерфакс03:27

«Тинькофф» разместит штаб-квартиру у метро «Белорусская»

РИА Новости02:34

«Тинькофф» заключил крупнейшую в России сделку по аренде офисов

РБК02:51

«Тинькофф» заключил крупнейшую сделку на рынке офисов

Коммерсантъвчера в 23:25

«Тинькофф» заключил крупнейшую сделку с офисами

Ведомостивчера в 16:25
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Происшествия

На Кубани число носителей коронавируса превысило четыре тысячи

Краснодар, 3 июня 2020, 10:50 — REGNUM 81 новый случай заражения коронавирусом подтверждён в Краснодарском крае за последние сутки.
REGNUM вчера в 03:50
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Общество

Пляжи на Юге России могут начать работу в течение двух недель

ТАСС вчера в 07:26
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Путешествия

Гендиректор санатория рассказал, как туристам попасть на отдых в Сочи

Глава управления безопасности Елена Лысенко рассказала в среду, что Ростуризм и Роспотребнадзор обсуждают смягчение требования к санаторно-курортным учреждениям о том, что все туристы должны предоставлять справки об отсутствии коронавируса и отсутствии контактов с заболевшими.
Интерфакс вчера в 11:00
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Общество

В России открылся первый мебельный магазин датского конкурента IKEA

Датский ретейлер мебели и товаров для дома JYSK сообщил об открытии в Москве своего первого магазина.
Москва 24 вчера в 08:29
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Общество

Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне

Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
РИА Новости 02:53
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Общество

Сергей Собянин: через год мы полностью вернемся к прежнему образу жизни

Мэр Сергей Собянин рассказал в интервью ТАСС, какова цена этих решений, готов ли город ко второй волне заболеваемости и когда столица может полностью вернуться к обычной жизни.
ТАСС 01:00
2
Общество

Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок

Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
Северпост вчера в 04:15
Культура

Музей Победы подготовил онлайн-программу ко Дню России

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 00:00
Происшествия

В Подмосковье совершил экстренную посадку военный вертолет

В Подмосковье совершил экстренную посадку военно-транспортный вертолет, находившиеся на борту живы.
РБК 04:34
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Происшествия

Чиновник липецкого дорожного агентства подозревается в коррупции

Липецк, 3 июня 2020, 18:13 — REGNUM В Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя директора ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» по статье «Получение взятки в особо крупном размере».
REGNUM вчера в 11:13
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Общество

Названы регионы России с наибольшим числом случаев коронавируса

Меньше всего заражений зафиксировали в Курганской области (3), Еврейской автономной области (3) и Севастополе (2). Всего за последние сутки в России выявлено 8 536 новых случаев коронавируса в 84 регионах.
Lenta.ru вчера в 03:37
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Политика

Премьером Белоруссии назначен глава Госкомвоенпрома Головченко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил премьер-министром страны Романа Головченко, сообщает госагентство БелТА.
Интерфакс 04:24
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Экономика

Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию

Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM 02 июня в 04:49
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Армия и оружие

Пентагон отменил вывод военных США из Вашингтона

Глава американского оборонного ведомства Марк Эспер отменил вывод военных из районов вблизи Вашингтона.
Военное дело 04:30
2
Музыка

Победителей «Евровидения-2020» выбрали онлайн

Вместо ежегодного музыкального конкурса «Евровидение», который в этом году должны были провести в нидерландском Роттердаме, прошел фестиваль Europe Shine A Light («Европа зажигает огни»).
Gazeta.SPb 02 июня в 19:56
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Здоровье

Наибольшее число заболевших коронавирусом выявлено в Ростове и Сальске

В Ростовской области число заболевших коронавирусом превысило пять тысяч человек. За сутки подтвердилось более 200 случаев.
Блокнот Ростов-на-Дону 02 июня в 03:56
1K
Общество

Greenpeace оценил ущерб от разлива топлива в Норильске в 6 млрд рублей

Greenpeace считает, что ущерб только водным объектам от разлива дизельного топлива в Норильске может составлять 6 млрд руб. Расчет сделан по информации Росприроднадзора о попадании в воду 15 тыс. т нефтепродуктов и по методике оценки ущерба Минприроды.
Коммерсантъ вчера в 17:07
2
Общество

В России за сутки выявили 8 831 новый случай коронавируса

За последние сутки в России число выявленных случаев коронавируса увеличилось на 8 831 – до 441 108, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Rambler News Service 03:40
4
Общество

Перечислены факторы наступления второй волны коронавируса

Заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова перечислила факторы наступления второй волны коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 23:39
330
Общество

В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
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Общество

В ВОЗ предупредили о разрушительной второй волне коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения предупредили о второй волне коронавирусной инфекции.
КМВ Новости вчера в 08:09
2,2K
Культура

Новый сериал «Чики» с Ириной Горбачевой стартует 4 июня

Драматичную комедию покажет видеосервис Wink. В четверг, 4 июня, на видеосервисе Wink стартует показ драматичной комедии "Чики".
Piter.tv вчера в 03:49
10
Общество

МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России

Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 02:34
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Кино

Екатерина Гусева рассказала, почему избегала работать с Безруковым

43-летняя российская актриса Екатерина Гусева, которую отечественный зритель до сих пор помнит в первую очередь как Ольгу, жену Саши Белого из "Бригады", рассказала, почему какое-то время избегала съемок с Сергеем Безруковым.
Российская газета вчера в 12:10
69
Происшествия

На Сельме поезд сбил молодого человека насмерть

В Калининграде вечером в среду, 3 июня 2020 года, в районе улиц Гайдара и Челнокова в микрорайоне Сельма на железнодорожных путях произошла трагедия с летальным исходом.
Русский Запад 02:53
Шоу-бизнес

Алисия Сильверстоун принимает ванну вместе с 9-летним сыном

46-летняя актриса воспитывает девятилетнего сына Беара, которого родила от солиста группы S.T.U.N. Кристофера Джареки.
Popcornnews.ru 04:40
Армия и оружие

Американские военные преследовали военную колонну России в Сирии

Военная группировка Соединенных Штатов, состоявшая из нескольких бронемашин, преследовала колонну бронетехники России на территории сирийской провинции Хасака.
Discover24 02:32
8
Кино

Актер Алексей Воробьев снялся в комедийном сериале от Netflix

Москва, 1 июня 2020, 13:02 — REGNUM Роль в новом американском сериале «Космические войска» от Netflix исполнил российский актер и певец Алексей Воробьев.
REGNUM 01 июня в 06:02
44
Общество

Политик забыла выключить камеру и показала голую грудь

Lenta.ru 03:04
1
Происшествия

В Саратовской области полицейские накрыли офис интернет-мошенников

В результате оперативно-разыскных мероприятий в Москве и Саратовской области задержаны 29 подозреваемых: двое предполагаемых организаторов, а также руководители и сотрудники колл-центров.
FreeNews-Volga 03:35
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