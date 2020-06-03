Общество
Вести.Ru«Тинькофф» заключил крупнейшую сделку аренды для штаб-квартиры
Группа "Тинькофф" разместит штаб-квартиру в бизнес-центре AFI Square компании AFI Development на улице Грузинский Вал. По размеру аренды коммерческих площадей такая сделка стала крупнейшей в истории рынка офисной недвижимости России, отмечается в пресс-релизе AFI Development.
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с чего всё началось
Группа «Тинькофф» нашла офис под новую штаб-квартиру. Ее головная структура – TCS Group Holding – договорилась с девелоперской компанией AFI Development об аренде почти 78 000 кв. м в строящемся бизнес-центре AFI Square на Грузинском Валу.Ведомостивчера в 16:25
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Энергетика
В Кремле заявили о стабилизации мирового рынка энергоресурсов
Москва, 4 июня 2020, 12:46 — REGNUM Кремль констатирует стабилизацию на международных рынках энергоресурсов, заявил журналистам 4 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
REGNUM 05:46
Шоу-бизнес
Музыканта Романа Жукова обвинили в изнасиловании беременной жены
Елена Жукова, бывшая супруга музыканта Романа Жукова, заявила, что муж изнасиловал ее на десятой неделе беременности, после чего у нее случился выкидыш.
Lenta.ru 04:59
Общество
Собянин допустил продление масочного режима до середины осени
Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени.
Lenta.ru 01:26
Футбол
Юрий Семин может возглавить киевское «Динамо»
Вести.Ru 04:05
Происшествия
Мощный оползень унес в море восемь домов на севере Норвегии
Восемь домов ушли в море в результате мощного оползня на севере Норвегии.
Вести.Ru 02:10
Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Газета.Ru вчера в 11:38
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня
В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
Российская газета 05:49
Армия и оружие
Россия определила четыре случая применения ядерного оружия
При необходимости президент России может проинформировать военно-политическое руководство других стран и международные организации о готовности применить ядерное оружие, о решении его использовать или о факте его применения.
РБК 02 июня в 10:11
Общество
Путин объявил режим ЧС в зоне разлива топлива в Норильске
Президент России Владимир Путин в ходе совещания 3 июня отчитал чиновников после доклада о ситуации в Норильске, где из-за аварии на ТЭЦ произошло загрязнение нефтепродуктами Норильско-Пясинской водной системы.
DP.RU вчера в 09:42
Политика
Премьером Белоруссии назначен глава Госкомвоенпрома Головченко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил премьер-министром страны Романа Головченко, сообщает госагентство БелТА.
Интерфакс 04:24
Общество
МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России
Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 02:34
Космос
Зафиксирована мощнейшая за три года вспышка на Солнце
Обсерватория солнечной динамики зафиксировала крупнейшую с октября 2017 года вспышку на Солнце.
Моя Москва.онлайн 01 июня в 13:37
Общество
В Южной Корее прокуратура запросила ордер на арест главы Samsung
Телеканал RTVI 05:22
Экономика
В России утвердили правила предоставления субсидий аэропортам
Москва, 4 июня 2020, 10:34 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий аэропортам, сообщает 4 июня пресс-служба правительства.
REGNUM 03:34
Политика
Кремль акцентировал приглашение глав стран СНГ на парад Победы
Акцент в приглашениях на парад Победы в Москве по-прежнему делается на глав государств СНГ, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Взгляд.ру 05:43
Общество
В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
Происшествия
В Оренбуржье возбудили дело о халатности после изъятия детей из семьи
Следственные органы Оренбургской области возбудили дело о халатности против органов опеки после изъятия четверых детей из многодетной семьи в поселке Тюльпанный, сообщили РИА Новости в прокуратуре области.
РИА Новости 02:16
Политика
В Кремле переадресовали вопрос по электронному голосованию в ЦИК
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что электронное голосование по поправкам к Конституции России может пройти только в двух-трех регионах, если позволит ситуация.
REGNUM 05:53
Экономика
Мишустин призвал изменить практику госзакупок у иностранных поставщиков
Практику госзакупок у иностранных поставщиков нужно менять, приоритет должен быть у российских производителей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.
РИА Новости 05:54
Экономика
«Аэрофлот» и «Победа» отменяют июньские рейсы
Смешно, вы возобновили продажи, собрали деньги и отменили некоторые рейсы снова.
ТурДом вчера в 01:30
Общество
Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне
Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
РИА Новости 02:53
Шоу-бизнес
Певица Анастасия отказалась от дома в 10 млн, который подарил Юлиан
Юлиан пояснил, что никакой дом она не отдавала.
Московский Комсомолец 04:28
Экономика
К концу недели Сбербанк перейдет на новую систему переводов
К концу недели Сбербанк завершит переход на новую систему переводов с подпиской, рассказала РИА Новости зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова.
Невские Новости вчера в 02:03
Политика
В МВД анонсировали новый правовой режим для проживания мигрантов
МВД России разрабатывает новый правовой режим для долгосрочного проживания мигрантов в рамках распоряжения правительства РФ и регулирования трудовой миграции, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 05:24
Шоу-бизнес
Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии
ТВ Центр вчера в 07:48
Кино
Объявлена программа Каннского кинофестиваля
Вечером 3 июня президент Каннского кинофестиваля Пьер Лескюр в пустом кинозале Дворца фестивалей объявил номинантов на конкурсную программу в этом году.
Piter.tv 03:58
Происшествия
В Саратове пропал восьмилетний ребенок
В Саратове ищут пропавшего восьмилетнего ребенка.
КП - Саратов 05:40
Политика
Публикуем бюллетень для голосования по поправкам к Конституции
Как сообщает ТАСС, Центральная избирательная комиссия согласовала общий вид бюллетеня для проведения всероссийского голосования о внесении поправок в Конституцию РФ.
Калужские новости 02 июня в 06:52
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова взяла фамилию Тимати и стала Юнусовой
Анастасия Решетова сменила фамилию на "Юнусова" Напомним, Тимати и Решетова вместе уже больше пяти лет.
Вокруг ТВ вчера в 00:31