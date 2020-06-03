Группа «Тинькофф» нашла офис под новую штаб-квартиру. Ее головная структура – TCS Group Holding – договорилась с девелоперской компанией AFI Development об аренде почти 78 000 кв. м в строящемся бизнес-центре AFI Square на Грузинском Валу.

с чего всё началось

Группа "Тинькофф" разместит штаб-квартиру в бизнес-центре AFI Square компании AFI Development на улице Грузинский Вал. По размеру аренды коммерческих площадей такая сделка стала крупнейшей в истории рынка офисной недвижимости России, отмечается в пресс-релизе AFI Development.

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