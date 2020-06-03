Экономика
РБК«Тинькофф» заключил крупнейшую сделку на офисном рынке
Финансовые условия сделки стороны раскрывать не стали. Эта сделка стала крупнейшей на рынке офисов за всю его историю, заявил изданию партнер международной консалтинговой компании Colliers International Станислав Бибик.
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с чего всё началось
Группа «Тинькофф» нашла офис под новую штаб-квартиру. Ее головная структура – TCS Group Holding – договорилась с девелоперской компанией AFI Development об аренде почти 78 000 кв. м в строящемся бизнес-центре AFI Square на Грузинском Валу.Ведомостивчера в 16:25
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РИА Новости вчера в 18:03
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В РФ начнут выдавать новые автомобильные номера
ГИБДД сможет выдавать номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До этого такой код начинался с 1 или 7.
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Газета.Ru 01:48
Общество
Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против
Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео.
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Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
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Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени.
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Построен он будет уже, скорее, не по советскому образцу, а американскому, но что самое главное, на его палубу будут садиться истребители пятого поколения.
Утро.ru 00:21
Технологии
Названы основные признаки прослушки смартфонов
Как распознать, что телефон стоит на прослушке, объяснил глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
REGNUM 02:01
Наука
Внутри нейтронных звезд обнаружили кварковое вещество
Благодаря сочетанию результатов теоретической физики частиц и ядерной физики с астрофизическими измерениями, ученые предложили определить характеристики и идентичность вещества, которое находится внутри нейтронных звезд.
МедиаПоток вчера в 09:33
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В ХМАО перевернулся автобус с вахтовиками
В Ханты-Мансийском автономном округе перевернулся автобус с вахтовиками, сообщается на сайте УМВД по региону.
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iReactor вчера в 14:26
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SpaceX запустила ракету Falcon 9 с группой спутников Starlink
Ракета-носитель Falcon 9 успешно стартовала с мыса Канаверал в четверг, 4 марта, с группой спутников Starlink.
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Составлен рейтинг наиболее мощных бюджетных Android-смартфонов. Об этом сообщает «Evo-rus.com».
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В Тамбовской области от коронавируса умер одиннадцатый человек
В Тамбовской области зафиксирован одиннадцатый летальный случай от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
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Армия Хафтара попала в засаду у Триполи
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