Группа «Тинькофф» нашла офис под новую штаб-квартиру. Ее головная структура – TCS Group Holding – договорилась с девелоперской компанией AFI Development об аренде почти 78 000 кв. м в строящемся бизнес-центре AFI Square на Грузинском Валу.

с чего всё началось

Финансовые условия сделки стороны раскрывать не стали. Эта сделка стала крупнейшей на рынке офисов за всю его историю, заявил изданию партнер международной консалтинговой компании Colliers International Станислав Бибик.

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