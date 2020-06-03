Группа «Тинькофф» нашла офис под новую штаб-квартиру. Ее головная структура – TCS Group Holding – договорилась с девелоперской компанией AFI Development об аренде почти 78 000 кв. м в строящемся бизнес-центре AFI Square на Грузинском Валу.

с чего всё началось

Аренда AFI Square группой «Тинькофф» — крупнейшая сделка на рынке офисов на всю его историю, сказал партнер Colliers International Станислав Бибик и подтвердил управляющий партнер ILM Андрей Лукашев.

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