Общество
Коммерсантъ«Тинькофф» заключил крупнейшую сделку на рынке офисов
Аренда AFI Square группой «Тинькофф» — крупнейшая сделка на рынке офисов на всю его историю, сказал партнер Colliers International Станислав Бибик и подтвердил управляющий партнер ILM Андрей Лукашев.
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с чего всё началось
Группа «Тинькофф» нашла офис под новую штаб-квартиру. Ее головная структура – TCS Group Holding – договорилась с девелоперской компанией AFI Development об аренде почти 78 000 кв. м в строящемся бизнес-центре AFI Square на Грузинском Валу.Ведомостивчера в 16:25
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Здоровье
Роспотребнадзор заявил о безопасности масок при занятиях спортом
В ведомстве уточнили, что медицинские маски эффективны, особенно при использовании инфицированным человеком.
Интерфакс - Россия 07:12
Общество
Спикер Мосгордумы раскрыл источник дохода почти в 2 млрд рублей
Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным, указанным в декларации о доходах, спикер Московской городской думы Алексей Шапошников за 2019 год увеличил свой доход почти в 80 раз, заработав за прошлый год 1,95 млрд рублей.
REGNUM 07:31
Общество
Северодвинск закроют на карантин
"С 00 часов 6 июня до особого распоряжения ограничивается въезд на территорию Северодвинска и выезд из города", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:45
Политика
Турция с 10 июня начнет возобновлять международное авиасообщение
Турция начнет возобновлять авиасообщение с 40 странами с 10 июня, об этом сообщил в четверг министр транспорта и инфраструктуры республики Адиль Караисмаилоглу.
ТАСС 07:46
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала неизбежной новую пандемию коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала неизбежной новую пандемию коронавируса. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 07:22
Происшествия
В Екатеринбурге похоронили застреленного Росгвардией мужчину
Уральский меридиан 06:47
Политика
Путин поручил Минобороны развернуть госпиталь в Забайкалье
Владимир Путин поручил Минобороны оперативно развернуть госпиталь в Забайкальском крае для пациентов с коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 07:01
Общество
Владимир Путин объявил в Норильске режим ЧС федерального значения
Эхо Москвы вчера в 18:10
Общество
Прокуроры запросили ордер на арест руководителя Samsung
Прокуроры Южной Кореи запросили ордер на арест вице-президента Samsung Electronics и фактического руководителя Samsung Group Ли Чжэ Ена, сообщает Reuters.
Ведомости 02:38
Футбол
ФИФА запретила «Рубину» регистрировать новых игроков
В четверг, 4 июня, телеграм-канал «Мутко против» сообщил о наложении санкций со стороны ФИФА к клубу РПЛ «Рубин» (Казань).
ГЛАС.RU 07:10
Общество
МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России
Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 02:34
Общество
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать
Как сообщает ToDay News Ufa источник, в Швеции появилась вакансия, на которой можно работать пожизненно и при этом почти ничего не делать.
ToDay News Ufa вчера в 13:43
Энергетика
Минэнерго поручило нефтяникам перенаправить экспорт на внутренний рынок
Нефтяные компании должны «в существенной мере» переориентировать экспорт нефтепродуктов на внутренний рынок уже в июне, сообщила пресс-служба Минэнерго по итогам совещания у замминистра Павла Сорокина, посвященного рынку автомобильного бензина.
РБК 06:24
Общество
Youtube заблокировал ролик с гей-парой, усыновляющей ребенка
Видеосервис Youtube заблокировал ролик с гомосексуальной парой, усыновляющей ребенка из детского дома.
Газета.Ru 07:15
Политика
Роман Головченко возглавил новый кабинет министров Беларуси
46-летний Роман Головченко, который ранее возглавлял Госкомвоенпром Беларуси, назначен новым премьер-министром РБ.
Российская газета 05:21
Общество
Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок
Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
Северпост вчера в 04:15
Общество
Появились фото крестного хода в Макарье и Бобино
Сегодня в соцсетях появились фото участников Великорецкого крестного хода, которые уже успели дойти не только до Макарья, но и до Бобино.
Newsler.ru 05:35
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня
В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
Российская газета 05:49
Общество
Собянин пообещал удалить данные соцмониторинга и системы пропусков
Власти Москвы удалят данные приложения "Социальный мониторинг", использование которого является обязательным для тех горожан, у кого выявили коронавирус, и системы цифровых пропусков после пандемии.
Российская газета 02:27
Общество
Названы сроки открытия пляжей на юге России
В Ростуризме назвали сроки открытия общественных и приотельных пляжей в Краснодарском крае и Крыму.
ТВ Центр вчера в 09:11
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
Вести.Ru вчера в 02:32
Общество
Экс-глава MI6 заявил, что коронавирус возник в лаборатории в Ухане
Бывший глава британской разведки MI6 Ричард Дирлав считает, что коронавирус COVID-19 возник в лаборатории в китайском городе Ухань и распространился из-за несчастного случая в лаборатории, сообщает газета Telegraph.
РИА Новости 05:10
Политика
Белоруссия готова к обсуждению более глубокой интеграции с Россией
Белоруссия и Россия осенью текущего года могут вернуться к обсуждению дорожных карт по углублению интеграции в рамках Союзного государства.
Евразия Daily 06:37
Общество
В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в убийстве шестилетней девочки в Крыму
Суд в Крыму арестовал на два месяца обвиняемого в убийстве шестилетней девочки и надругательстве над ней.
RT на русском вчера в 11:38
Общество
Главный эпидемиолог Швеции признал, что отказ от карантина был ошибкой
Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл впервые публично признал, что отказ от карантина в условиях пандемии коронавируса привёл к смертям множества людей.
Life.ru вчера в 10:33
Биатлон
Тарасов назвал саботажем действия правления СБР в адрес Драчёва
Олимпийский чемпион, член правления Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Тарасов поддержал главу организации Владимира Драчёва.
RT на русском вчера в 13:27
Общество
Где нашли заболевших коронавирусом в Самарской области 4 июня
Напомним, всего в регионе зафиксировано 2833 случая коронавируса, 1212 человек выздоровели, 23 скончались.
Волга Ньюс 05:18
Игры
Слухи: в Сети появился геймплей ранней версии Call of Duty: Black Ops Cold War, следующей части серии
Несколько недель назад СМИ сообщили, что следующая часть Call of Duty получит подзаголовок Black Ops Cold War и станет мягким перезапуском серии Black Ops.
3DNews 04:11