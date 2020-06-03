Общество
Ведомости«Тинькофф» заключил крупнейшую сделку с офисами
Договор подписан на 12 лет, уточнил Богданов. AFI Square общей площадью 90 000 кв. м, по словам Гройсмана, планируется достроить в первом полугодии 2022 г.
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с чего всё началось
Группа «Тинькофф» нашла офис под новую штаб-квартиру. Ее головная структура – TCS Group Holding – договорилась с девелоперской компанией AFI Development об аренде почти 78 000 кв. м в строящемся бизнес-центре AFI Square на Грузинском Валу.Ведомостивчера в 16:25
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Общество
Потанин потерял $1,5 млрд за день на фоне аварии на ТЭЦ в Норильске
Один из основных владельцев «Норникеля», Владимир Потанин, за день потерял $1,5 млрд после аварии на принадлежащей компании ТЭЦ-3 в Норильске 29 мая, следует из данных Forbes Real-Time.
Коммерсантъ 10:52
Происшествия
Еще двум фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявлены обвинения
Еще двум фигурантам дела о публикации фотографий нацистских преступников на сайте "Бессмертный полк" предъявили обвинения по статье о реабилитации нацизма, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
РИА Новости 10:58
Происшествия
Чиновника из Минпромторга задержали по делу о крупных взятках
Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, чиновник обвиняется в получении двух особо крупных взяток.
ТАСС 11:08
Происшествия
Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru вчера в 15:12
Общество
Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне
Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
РИА Новости 02:53
Здоровье
Роспотребнадзор назвал безопасными занятия спортом в масках
Прогулки и занятия спортом в медицинских масках безопасны для людей, заявили в Роспотребнадзоре.
РБК 08:05
Шоу-бизнес
Кирилл Андреев впервые рассказал о романе с Жанной Фриске
Об отношениях Андреева и Фриске слухи ходили уже давно, однако подробностей этих отношений не было, и в интервью Лере Кудрявцевой Кирилл впервые в деталях расскажет о связи с бывшей солисткой группы «Блестящие».
Bimru.ru 09:31
Общество
Путин возмутился после доклада губернатора Красноярского края
Владимир Путин жёстко отреагировал на доклад губернатора Красноярского края Аександра Усса.
ИА Запад24 вчера в 10:05
Общество
В Оренбуржье отменили решение об изъятии детей у многодетной семьи
Российская газета 07:49
Политика
Дуров назвал плюсы от возможной разблокировки Telegram в России
Разблокировка Telegram на территории России могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны.
РБК 06:16
Гаджеты
Умные телевизоры Hyundai с платформой Яндекса приехали в Россию
В России в ближайшее время начинутся продажи умных телевизоров корейского производителя Hyundai с установленной платформой Яндекса.
iXBT.com 05:03
Общество
Карантин в Краснодарском крае продлили до 21 июня
Режим карантина, действующий в Краснодарском крае из-за пандемии коронавируса, продлен до 21 июня, заявил в четверг в ходе заседания оперативного штаба региона губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
ТАСС 06:06
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 09:29
Общество
ЦИК утвердил порядок электронного голосования по Конституции
Центризбирком России утвердил порядок дистанционного голосования по поправкам к Конституции.
Вести.Ru 09:42
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала неизбежной новую пандемию
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала неизбежной новую пандемию. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 07:22
Общество
Собянин допустил продление масочного режима до середины осени
Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени.
Lenta.ru 01:26
Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru вчера в 11:38
Экономика
Сбербанк может купить долю в Ozon
Сбербанк близок к покупке до 30% в онлайн-ритейлере Ozon через допэмиссию акций компании, сообщил Reuters со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 10:42
Экономика
Средства россиян на текущих счетах в банках за апрель рекордно выросли
Что говорят банки Переток средств населения с депозитов на текущие счета был заметным в апреле, но это временное явление, сообщил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
РБК вчера в 01:00
Происшествия
В Уфе гражданина Китая задержали за взятку сотруднику ФСБ
49-летний гражданин Китайской Народной Республики, временно проживающий в Уфе, стал фигурантом уголовного дела по статье "Дача взятка в особо крупном размере".
Российская газета 09:02
Происшествия
СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина
Несколько часов назад на странице Платошкина в Facebook появилось сообщение об обыске и задержании по делу о массовых беспорядках.
Российская газета 10:36
Футбол
В ЦСКА заявили об уходе спонсоров во время пандемии коронавируса
Ряд спонсоров прекратил сотрудничество с футбольным клубом ЦСКА во время пандемии коронавируса.
RT на русском 10:54
Происшествия
Военный вертолет Ми-38 аварийно сел на трассу в Подмосковье
"Военно-транспортный вертолет Ми-38 из-за технических проблем аварийно сел на трассу в районе Гжели", - сказал собеседник агентства.
Интерфакс 04:28
Шоу-бизнес
Пригожин призывает скинуться на лечение Заворотнюк
Продюсер готов возглавить фонд помощи людям творческих профессий После жалоб на бедственное положение артистов в период карантина Иосиф Пригожин заявил о готовности возглавить фонд или ассоциацию помощи людям творческих профессий.
WomanHit.ru вчера в 06:03
Финансы
ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне
Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне.
ТАСС 08:02
Происшествия
СК проверит факты вымогательства биткоинов у сына генерала Арсланова
Как стало известно РЕН ТВ, Следственный комитет проводит проверку заявления сына арестованного экс-замглавы Генштаба ВС РФ Халила Арсланова о том, что неизвестные злоумышленники вымогают у него 500 биткоинов за освобождение отца.
РЕН ТВ 04:24
Шоу-бизнес
Бывшая жена певца Ромы Жукова обвинила его в насилии
37-летняя Елена Жукова, родившая некогда популярному певцу Роме Жукову семерых (!) детей, теперь с глубокой неприязнью вспоминает время их столь плодотворного союза.
Российская газета 08:48
Происшествия
В Уфе оправдали экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании
Российская газета вчера в 04:08
Общество
Владелец ресторана в США объяснил свою причастность к «русской мафии»
Профиль 02 июня в 17:00