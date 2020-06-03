Группа «Тинькофф» нашла офис под новую штаб-квартиру. Ее головная структура – TCS Group Holding – договорилась с девелоперской компанией AFI Development об аренде почти 78 000 кв. м в строящемся бизнес-центре AFI Square на Грузинском Валу.

с чего всё началось

Договор подписан на 12 лет, уточнил Богданов. AFI Square общей площадью 90 000 кв. м, по словам Гройсмана, планируется достроить в первом полугодии 2022 г.

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