Общество

ВедомостиВедомости«Тинькофф» заключил крупнейшую сделку с офисами

Договор подписан на 12 лет, уточнил Богданов. AFI Square общей площадью 90 000 кв. м, по словам Гройсмана, планируется достроить в первом полугодии 2022 г.
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с чего всё началось

«Тинькофф» заключил крупнейшую сделку с офисами

Группа «Тинькофф» нашла офис под новую штаб-квартиру. Ее головная структура – TCS Group Holding – договорилась с девелоперской компанией AFI Development об аренде почти 78 000 кв. м в строящемся бизнес-центре AFI Square на Грузинском Валу.
Ведомостивчера в 16:25

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«Тинькофф» заключил крупнейшую сделку аренды для штаб-квартиры

Вести.Ru04:12

«Тинькофф» заключил крупнейшую в России сделку по аренде офисов

РБК02:51

«Тинькофф» заключил крупнейшую в Москве сделку по аренде офисов

РИА Новости02:34

Группа «Тинькофф» полностью арендовала бизнес-центр на Грузинском валу

Интерфакс03:27

Группа «Тинькофф» арендовала премиальный бизнес-центр под штаб-квартиру в центре Москвы

ТАСС03:20

«Тинькофф» заключил крупнейшую сделку на рынке офисов

Коммерсантъвчера в 23:25

«Тинькофф» заключил крупнейшую сделку с офисами

Ведомостивчера в 16:25
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Общество

Потанин потерял $1,5 млрд за день на фоне аварии на ТЭЦ в Норильске

Один из основных владельцев «Норникеля», Владимир Потанин, за день потерял $1,5 млрд после аварии на принадлежащей компании ТЭЦ-3 в Норильске 29 мая, следует из данных Forbes Real-Time.
Коммерсантъ 10:52
Происшествия

Еще двум фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявлены обвинения

Еще двум фигурантам дела о публикации фотографий нацистских преступников на сайте "Бессмертный полк" предъявили обвинения по статье о реабилитации нацизма, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
РИА Новости 10:58
Происшествия

Чиновника из Минпромторга задержали по делу о крупных взятках

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, чиновник обвиняется в получении двух особо крупных взяток.
ТАСС 11:08
Происшествия

Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения

Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru вчера в 15:12
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Общество

Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне

Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
РИА Новости 02:53
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Роспотребнадзор назвал безопасными занятия спортом в масках

Прогулки и занятия спортом в медицинских масках безопасны для людей, заявили в Роспотребнадзоре.
РБК 08:05
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Шоу-бизнес

Кирилл Андреев впервые рассказал о романе с Жанной Фриске

Об отношениях Андреева и Фриске слухи ходили уже давно, однако подробностей этих отношений не было, и в интервью Лере Кудрявцевой Кирилл впервые в деталях расскажет о связи с бывшей солисткой группы «Блестящие».
Bimru.ru 09:31
Общество

Путин возмутился после доклада губернатора Красноярского края

Владимир Путин жёстко отреагировал на доклад губернатора Красноярского края Аександра Усса.
ИА Запад24 вчера в 10:05
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Общество

В Оренбуржье отменили решение об изъятии детей у многодетной семьи

Российская газета 07:49
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Политика

Дуров назвал плюсы от возможной разблокировки Telegram в России

Разблокировка Telegram на территории России могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны.
РБК 06:16
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Гаджеты

Умные телевизоры Hyundai с платформой Яндекса приехали в Россию

В России в ближайшее время начинутся продажи умных телевизоров корейского производителя Hyundai с установленной платформой Яндекса.
iXBT.com 05:03
Общество

Карантин в Краснодарском крае продлили до 21 июня

Режим карантина, действующий в Краснодарском крае из-за пандемии коронавируса, продлен до 21 июня, заявил в четверг в ходе заседания оперативного штаба региона губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
ТАСС 06:06
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Космос

Пусковой стол для ракеты-носителя «Ангара» доставят на Восточный морем

РИА Новости 02:54
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Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 09:29
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Общество

ЦИК утвердил порядок электронного голосования по Конституции

Центризбирком России утвердил порядок дистанционного голосования по поправкам к Конституции.
Вести.Ru 09:42
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Общество

Глава Роспотребнадзора назвала неизбежной новую пандемию

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала неизбежной новую пандемию. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 07:22
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Общество

Собянин допустил продление масочного режима до середины осени

Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени.
Lenta.ru 01:26
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Общество

Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением

Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru вчера в 11:38
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Экономика

Сбербанк может купить долю в Ozon

Сбербанк близок к покупке до 30% в онлайн-ритейлере Ozon через допэмиссию акций компании, сообщил Reuters со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 10:42
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Экономика

Средства россиян на текущих счетах в банках за апрель рекордно выросли

Что говорят банки Переток средств населения с депозитов на текущие счета был заметным в апреле, но это временное явление, сообщил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
РБК вчера в 01:00
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Происшествия

В Уфе гражданина Китая задержали за взятку сотруднику ФСБ

49-летний гражданин Китайской Народной Республики, временно проживающий в Уфе, стал фигурантом уголовного дела по статье "Дача взятка в особо крупном размере".
Российская газета 09:02
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Происшествия

СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина

Несколько часов назад на странице Платошкина в Facebook появилось сообщение об обыске и задержании по делу о массовых беспорядках.
Российская газета 10:36
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Футбол

В ЦСКА заявили об уходе спонсоров во время пандемии коронавируса

Ряд спонсоров прекратил сотрудничество с футбольным клубом ЦСКА во время пандемии коронавируса.
RT на русском 10:54
Происшествия

Военный вертолет Ми-38 аварийно сел на трассу в Подмосковье

"Военно-транспортный вертолет Ми-38 из-за технических проблем аварийно сел на трассу в районе Гжели", - сказал собеседник агентства.
Интерфакс 04:28
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Шоу-бизнес

Пригожин призывает скинуться на лечение Заворотнюк

Продюсер готов возглавить фонд помощи людям творческих профессий После жалоб на бедственное положение артистов в период карантина Иосиф Пригожин заявил о готовности возглавить фонд или ассоциацию помощи людям творческих профессий.
WomanHit.ru вчера в 06:03
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Финансы

ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне.
ТАСС 08:02
Происшествия

СК проверит факты вымогательства биткоинов у сына генерала Арсланова

Как стало известно РЕН ТВ, Следственный комитет проводит проверку заявления сына арестованного экс-замглавы Генштаба ВС РФ Халила Арсланова о том, что неизвестные злоумышленники вымогают у него 500 биткоинов за освобождение отца.
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Шоу-бизнес

Бывшая жена певца Ромы Жукова обвинила его в насилии

37-летняя Елена Жукова, родившая некогда популярному певцу Роме Жукову семерых (!) детей, теперь с глубокой неприязнью вспоминает время их столь плодотворного союза.
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Происшествия

В Уфе оправдали экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании

Российская газета вчера в 04:08
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Общество

Владелец ресторана в США объяснил свою причастность к «русской мафии»

Профиль 02 июня в 17:00
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