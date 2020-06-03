Экономика

ВедомостиВедомости«Тинькофф» заключил крупнейшую сделку с офисами

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Группа «Тинькофф» нашла офис под новую штаб-квартиру. Ее головная структура — TCS Group Holding — договорилась с девелоперской компанией AFI Development об аренде почти 78 000 кв. м в строящемся бизнес-центре AFI Square на Грузинском Валу.
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«Тинькофф» заключил крупнейшую сделку на офисном рынке

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«Тинькофф» заключил крупнейшую сделку с офисами

Ведомостивчера в 16:25

«Тинькофф» заключил крупнейшую сделку на рынке офисов

Коммерсантъвчера в 23:25
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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 01:18, Ашберн
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Экономика

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Общество

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Имидж США "рушится на глазах" из-за беспорядков в этой стране, пишет одно из крупнейших польских изданий Rzeczpospolita.
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Общество

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Происшествия

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Общество

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Армия и оружие

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Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
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Армия и оружие

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Политика

Власти Франции прокомментировали возможное возвращение России в G7

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Общество

В Швеции предлагают «пожизненную» вакансию без рабочих обязанностей

В Швеции появилась вакансия, на которую можно устроиться до конца жизни и не работать. Об этом сообщает Шведское радио.
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Происшествия

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РИА Новости 00:40
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Происшествия

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Экономика

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СМИ сообщили об обысках в Российской венчурной компании

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ТК Звезда вчера в 08:31
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Авто

Российский рынок подержанных машин возвращает свои позиции

Средняя цена подержанных машин в мае 2020 года по сравнению с апрелем текущего года выросла незначительно — всего на 1,4%.
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