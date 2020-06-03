Экономика
Ведомости«Тинькофф» заключил крупнейшую сделку с офисами
Группа «Тинькофф» нашла офис под новую штаб-квартиру. Ее головная структура — TCS Group Holding — договорилась с девелоперской компанией AFI Development об аренде почти 78 000 кв. м в строящемся бизнес-центре AFI Square на Грузинском Валу.
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Экономика
Правительство ослабит валютный контроль на фоне пандемии
Нужно полностью отказаться от тотального валютного контроля и контролировать только сомнительные операции в рамках законодательства о противодействии отмыванию средств, как в странах ОЭСР, уверена эксперт.
РБК вчера в 01:00
Здоровье
Минздрав расширил перечень первых симптомов у коронавируса
Нехарактерными симптомами при коронавирусе являются бред, тахикардия или снижение артериального давления, нарушение умственных способностей, которое приводит к проблемам с мышлением и ухудшению понимания происходящего.
Российская газета вчера в 11:47
Экономика
ЕЭК снова ввела пошлину на продукцию «Интерпайпа»
ЕЭК снова ввела пошлину на продукцию «Интерпайпа» Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) вернула антидемпинговую пошлину в 34,22% на железнодорожные колеса украинского «Интерпайпа».
Коммерсантъ 02 июня в 09:29
Общество
В Омской области выявили ещё 58 новых случаев коронавируса
За последние сутки в Омской области обнаружили 58 новых случаев коронавируса.
АиФ Омск вчера в 23:17
Хоккей
Вайсфельд рассказал о нюансах перехода Капризова в ЦСКА
Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд признался, что переходу Кирилла Капризова из «Салавата Юлаева» в ЦСКА предшествовал необычный звонок.
ProstoProSport вчера в 23:59
Общество
Кадыров призвал не верить слухам о «чипизации» с помощью вышек 5G
Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи об установке в регионе вышек 5G и призвал не верить в "чипизацию" для управления людьми.
Реальное время вчера в 13:37
Футбол
Гол Павлюченко признали лучшим в истории сборной на чемпионатах Европы
ProstoProSport 02 июня в 10:00
Политика
Имидж США «рушится на глазах», пишут польские СМИ
Имидж США "рушится на глазах" из-за беспорядков в этой стране, пишет одно из крупнейших польских изданий Rzeczpospolita.
РИА Новости вчера в 23:06
Общество
Режим ЧС ввели в Красноярском крае после разлива топлива
Режим ЧС федерального уровня ввели в Красноярском крае после разлива топлива в Норильске.
Известия вчера в 13:42
Культура
Юрий Лоза ответил Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»
Накануне.Ru вчера в 01:19
Происшествия
Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru вчера в 15:12
Общество
Ресторан «Pushkin» в США русские защитили от протестующих
Всего собралось 10 человек друзей и гостей ресторана, которые не остались в стороне и захотели оказать помощь любимому заведению.
ГЛАС.RU 02 июня в 08:41
Автоспорт
Формула 1 не отказывается от экспериментов с форматом уик-энда
Формула 1 всё же рассмотрит идеи нового формата уик-энда, несмотря на противодействие команд эксперименту с квалификационной гонкой, сообщает британский Autosport.
Autosport.com.ru вчера в 12:31
Армия и оружие
Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России
Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК вчера в 03:28
Путешествия
Гендиректор санатория рассказал, как туристам попасть на отдых в Сочи
Глава управления безопасности Елена Лысенко рассказала в среду, что Ростуризм и Роспотребнадзор обсуждают смягчение требования к санаторно-курортным учреждениям о том, что все туристы должны предоставлять справки об отсутствии коронавируса и отсутствии контактов с заболевшими.
Интерфакс вчера в 11:00
Армия и оружие
В России определили условия применения ядерного оружия
Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия.
Газета.Ru 02 июня в 11:54
Футбол
За форварда Бешикташа ЦСКА заплатит 4 миллиона евро
В текущем сезоне Ларин забил 9 голов в 33 матчах.
МонаВиста вчера в 13:33
Политика
Власти Франции прокомментировали возможное возвращение России в G7
Франция не видит причин для возвращения России в «большую семерку», сообщает в среду, 3 июня, Reuters со ссылкой на представителей французского правительства.
Известия вчера в 13:22
Общество
В Швеции предлагают «пожизненную» вакансию без рабочих обязанностей
В Швеции появилась вакансия, на которую можно устроиться до конца жизни и не работать. Об этом сообщает Шведское радио.
Газета.Ru вчера в 12:06
Происшествия
Колонна протестующих в Вашингтоне достигла Белого дома
РИА Новости 00:40
Происшествия
Число заболевших коронавирусом на Кубани превысило 4 тысячи
Больше всего новых случаев зарегистрировано в Краснодаре – 24, В Тихорецком районе – 7 и Гулькевичском районе – 6. К сожалению, вчера от последствий, связанных с коронавирусом, умерли еще два жителя края: 51-летний мужчина из Усть-Лабинска и 71-летняя женщина из Мостовского района.
Анапское Черноморье вчера в 03:49
Общество
Пляжи на Юге России могут начать работу в течение двух недель
Общественные и приотельные пляжи на Юге России могут начать открываться в течение ближайших двух недель.
ТАСС вчера в 07:26
Экономика
Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию
Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM 02 июня в 04:49
Кино
Александр Невский завершил работу над фильмом с дочерью Ван Дамма
Небезызвестный и по-своему даже легендарный культурист, актёр, режиссёр и продюсер Александр Невский завершил работу над своим новым фильмом.
Российская газета вчера в 06:55
Происшествия
В Китае мужчина с ножом напал на группу школьников
В городе Учжоу на юге Китая около 20 человек пострадали в результате нападения мужчины с ножом на группу школьников.
Российская газета 00:09
Культура
Слепаков спродюсировал сериал про самоизоляцию в формате скринлайф
ТАСС 02 июня в 04:00
Происшествия
В Новосибирской области скончались ещё две пациентки с коронавирусом
Новосибирск, 4 июня 2020, 07:41 — REGNUM В Новосибирской области по данным на утро сегодня, 4 июня, за сутки выявлено 104 новых случая заражения коронавирусом, 27 пациентов выздоровели, две пациентки в возрасте 34 и 59 лет скончались.
REGNUM 00:41
Общество
СМИ сообщили об обысках в Российской венчурной компании
Сотрудники службы экономической безопасности ФСБ и полиции изъяли документацию и информацию на электронных носителях, пишет издание.
ТК Звезда вчера в 08:31
Авто
Российский рынок подержанных машин возвращает свои позиции
Средняя цена подержанных машин в мае 2020 года по сравнению с апрелем текущего года выросла незначительно — всего на 1,4%.
Автоновости дня 02 июня в 02:55