Общество

ВедомостиВедомости«Тинькофф» заключил крупнейшую в России сделку на рынке коворкингов

Головная структура финансовой группы «Тинькофф» – TCS Group Holding договорилась с сетью коворкингов SOK миллиардера Игоря Рыбакова об аренде у нее 1039 рабочих мест в офисном комплексе «ВТБ арена парк». Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к разным сторонам сделки.
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«Тинькофф» заключил крупнейшую в России сделку на рынке коворкингов

Договор, по словам представителя «Тинькофф», заключен до середины 2023 г. SOK «Арена парк» – один из немногих коворкингов, кто предложил необходимое количество рабочих мест и гарантировал срок передачи площадей, рассказал Алексей Богданов, управляющий партнер S.A. Ricci, которая была консультантом этой сделки.
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