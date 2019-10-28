Экономика

ВедомостиВедомости«Тинькофф» заключил крупнейшую в России сделку на рынке коворкингов

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Договор, по словам представителя «Тинькофф», заключен до середины 2023 г. SOK «Арена парк» – один из немногих коворкингов, кто предложил необходимое количество рабочих мест и гарантировал срок передачи площадей, рассказал Алексей Богданов, управляющий партнер S.A. Ricci, которая была консультантом этой сделки.
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«Ведомости»: «Тинькофф» заключил самую крупную сделку с коворкингом в России

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