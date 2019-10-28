Экономика
Ведомости«Тинькофф» заключил крупнейшую в России сделку на рынке коворкингов
Договор, по словам представителя «Тинькофф», заключен до середины 2023 г. SOK «Арена парк» – один из немногих коворкингов, кто предложил необходимое количество рабочих мест и гарантировал срок передачи площадей, рассказал Алексей Богданов, управляющий партнер S.A. Ricci, которая была консультантом этой сделки.
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Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на разминке перед показательными выступлениями на этапе Гран-при Skate Canada.
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В соответствии с нашей моделью, британские потери были бы на 19% выше, чем реальные потери в том сражении.
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Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.
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В Санкт-Петербурге задержан замглавы жилищного комитета города
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Армия и оружие
Тело аль-Багдади сбросили в море
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Curiosity сделал новое селфи на Марсе
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Apple представила наушники AirPods Pro с шумоподавлением
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Умер советский писатель и диссидент Владимир Буковский
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Скауты трех клубов АПЛ заинтересовались игроком «Спартака»
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Параллельно Тодоренко начала вести на «Пятнице!» авторское шоу «Пятница с Региной», в рамках которого брала интервью о различных медийных персон.
Спорт
WADA рассмотрит вопрос о статусе РУСАДА 4 ноября
Вопрос о статусе в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рассмотрит исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 4 ноября, заявила заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, 28 октября сообщает ТАСС.
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