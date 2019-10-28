Экономика
Ведомости«Тинькофф» заключил крупнейшую в России сделку на рынке коворкингов
Договор, по словам представителя «Тинькофф», заключен до середины 2023 г. SOK «Арена парк» – один из немногих коворкингов, кто предложил необходимое количество рабочих мест и гарантировал срок передачи площадей, рассказал Алексей Богданов, управляющий партнер S.A. Ricci, которая была консультантом этой сделки.
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Отдых в Турции может подорожать
В Турции может появиться новый налог, который обяжут платить все объекты размещения, включая отели на популярных у россиян курортах, сообщает АТОР.
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Во время беседы стороны обменялись мнениями о будущем транзита газа через Украину в связи с проведением в Брюсселе раунда трёхсторонних министерских консультаций Россия — ЕС — Украина.
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Сын Пескова осудил Макгрегора за высказывания о Дагестане
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Новая Hyundai Sonata российской сборки получила ОТТС
В документе указано, что новое поколение седана начнут предлагать с 2,0-литровым 150-сильным и 2,5-литровым агрегатом с отдачей 179 л.с.
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Девушка на украинском языке спела песню на русском «Голосе». И что из этого вышло
Да и песня красивая, видно, что с душой спето.
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Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
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Жители Магадана прошлой ночью ощутили подземные толчки
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Лавров рассказал, какую фотографию считает одной из своих любимых
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что одной из его любимых фотографий является снимок сотрудников МИД РФ с Евгением Примаковым.
Вечерняя Москва 16:28
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Сценаристы «Игры престолов» признали свою некомпетентность
Сценаристы популярного шоу "Игра престолов" Д.Б.Уайсс и Дэвид Бениофф во время кинофестиваля в Техасе признались перед фанатами в своей некомпетентности и в том, что они не готовы были экранизировать столь масштабную сагу.
Neva.Today 18:34
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Тату-модель Zombie Boy погиб в результате несчастного случая
Смерть тату-модели Рика Дженеста, известного под псевдонимом Zombie Boy, в августе 2018 года произошла в результате несчастного случая, а не из-за суицида, как предполагалось ранее.
RT на русском 17:44
Политика
Роковой вечер для Зеленского: сегодня решается судьба «Слуги народа»
Партия «Слуга народа» собирается вечером 28 октября провести заседание своей парламентской фракции.
Украина.ру 10:30
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Хельмут Марко включил Квята в число претендентов на место в «Ред Булл»
Советник компании Red Bull по автоспорту Хельмут Марко заявил, что российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят может вернуться в "старшую" команду "быков" - "Ред Булл" - в следующем сезоне "Формулы-1".
РИА Новости 17:58
Шоу-бизнес
Помолодевшую Аллу Пугачеву приняли за Кристину Орбакайте
Некоторые из подписчиков упомянули об этом в комментариях, признавшись, что не сразу узнали примадонну на фото, подумав, что рядом с Гарри запечатлена именно Орбакайте.
Bimru.ru вчера в 05:44
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Регина Тодоренко призналась, что тратит 5 млн рублей в месяц
Супруга Влада Топалов, телеведущая Регина Тодоренко рассказала о своих ежемесячных тратах.
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В Монреале докладчики рассказали, что женщины вдвое реже склонны прекращать курить, чем мужчины.
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В фокусе внимания — стоивший 50 миллионов долларов фэнтези-конфуз «Тайна печати дракона», история создания и неудачи которого включает банкротства, иски к голливудским звездам и крах отношений с крупнейшей китайской госкорпорацией.
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Вышел первый трейлер нового сериала «Дракула»
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Россиянка впала в кому на отдыхе в Турции
Жительница Петербурга Кира Шиловская была госпитализирована из отеля в турецкой Анталье в тяжелом состоянии.
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Трусова исполнила параллельный четверной тулуп вместе с Ханю
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Пожилой мужчина открыл стрельбу в мечети на юге Франции
Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.
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Премьер-министр уточнил, что три недели назад проводил совещание по ускорению роста экономики в стране.
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Глава МВД Украины заявил о поддержке батальона «Азов»
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