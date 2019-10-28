Договор, по словам представителя «Тинькофф», заключен до середины 2023 г. SOK «Арена парк» – один из немногих коворкингов, кто предложил необходимое количество рабочих мест и гарантировал срок передачи площадей, рассказал Алексей Богданов, управляющий партнер S.A. Ricci, которая была консультантом этой сделки.

«Тинькофф» заключил крупнейшую в России сделку на рынке коворкингов

Политика Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультацией по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.

Транспорт Южно-Сахалинск ждет комплексное развитие улично-дорожной сети Итогом стала разработка предложений по развитию улично-дорожной сети, например, по введению выделенных полос для общественного транспорта, упорядочению парковочного пространства, развитию велоинфраструктуры и пешеходного движения и множеству других мероприятий, которые помогут создать удобную транспортную систему в городе.

Кино Сценаристы «Игры престолов» признались в своих ошибках Сценаристы сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс признались в своем непрофессионализме и в том, что они были не готовы экранизировать подобную масштабную сагу, передает журнал Vanity Fair.

Политика В Кремле прокомментировали идею о референдуме по вопросу эвтаназии Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила о том, что вопрос о разрешении эвтаназии в России должно решать само население, она также отметила, что в разных странах вопрос разрешения эвтаназии решается референдумом.

Экономика Индустрия 4.0 в 20 цифрах и фактах 60% всех профессий будет автоматизировано к 2030 году. От 20 млн до 50 млн рабочих мест в сфере ИТ появится в мире к 2030 году.

Экономика Россия удивила концентрацией богатства На долю десяти процентов самых богатых людей России приходится 83 % всего личного благосостояния нашей страны.

Фигурное катание Трусова и Ханю показали параллельный четверной тулуп Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada.

Происшествия Путин наградил бортпроводницу аварийно севшего в Нижнеангарске Ан-24 Президент России Владимир Путин наградил медалью Нестерова бортпроводницу самолета Ан-24 Елену Лапуцкую, которая спасла 43 пассажиров при аварийной посадке воздушного судна в Нижнеангарске, Бурятия.