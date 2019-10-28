Общество
Ведомости«Тинькофф» заключил крупнейшую в России сделку на рынке коворкингов
Договор, по словам представителя «Тинькофф», заключен до середины 2023 г. SOK «Арена парк» – один из немногих коворкингов, кто предложил необходимое количество рабочих мест и гарантировал срок передачи площадей, рассказал Алексей Богданов, управляющий партнер S.A. Ricci, которая была консультантом этой сделки.
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Политика
Посольство России прокомментировало отказ США в выдаче Ярошенко
Посольство России в США возмущено отказом Вашингтона в выдаче российского лётчика Константина Ярошенко.
Политика
Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу
Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультацией по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
Кино
Макото Синкай назвал дату выхода следующего фильма
Японский режиссер и аниматор Макото Синкай пообещал выпустить новый фильм уже в 2022 году.
Происшествия
В Британии мужчина застрял на высокой дымовой трубе
Общество
Минпромторг готовит эксперимент по приему бутылок и банок в магазинах
До конца текущего года ведомство определит виды потребительской тары, пригодной к массовому сбору для переработки и повторного использования.
Кино
Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде
Транспорт
Южно-Сахалинск ждет комплексное развитие улично-дорожной сети
Итогом стала разработка предложений по развитию улично-дорожной сети, например, по введению выделенных полос для общественного транспорта, упорядочению парковочного пространства, развитию велоинфраструктуры и пешеходного движения и множеству других мероприятий, которые помогут создать удобную транспортную систему в городе.
Кино
Сценаристы «Игры престолов» признались в своих ошибках
Сценаристы сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс признались в своем непрофессионализме и в том, что они были не готовы экранизировать подобную масштабную сагу, передает журнал Vanity Fair.
Политика
В Кремле прокомментировали идею о референдуме по вопросу эвтаназии
Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила о том, что вопрос о разрешении эвтаназии в России должно решать само население, она также отметила, что в разных странах вопрос разрешения эвтаназии решается референдумом.
Экономика
Индустрия 4.0 в 20 цифрах и фактах
60% всех профессий будет автоматизировано к 2030 году. От 20 млн до 50 млн рабочих мест в сфере ИТ появится в мире к 2030 году.
Хоккей
Малкин подтвердил наличие гражданства США
Общество
Роструд напомнил, что россиян ожидает короткая рабочая неделя
Длинные выходные и короткая рабочая неделя ожидают россиян на следующей неделе.
Экономика
Россия удивила концентрацией богатства
На долю десяти процентов самых богатых людей России приходится 83 % всего личного благосостояния нашей страны.
Космос
В Солнечной системе нашли новую карликовую планету
Фигурное катание
Трусова и Ханю показали параллельный четверной тулуп
Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada.
Происшествия
Путин наградил бортпроводницу аварийно севшего в Нижнеангарске Ан-24
Президент России Владимир Путин наградил медалью Нестерова бортпроводницу самолета Ан-24 Елену Лапуцкую, которая спасла 43 пассажиров при аварийной посадке воздушного судна в Нижнеангарске, Бурятия.
Экономика
У 59 липчан в будущем году повысится зарплата
У рада бюджетников в 2020 году повысится зарплата на 5,8%, это пообещал губернатор Липецкой области.
Общество
Умер диссидент Владимир Буковский
Армия и оружие
Трамп подтвердил ликвидацию лидера ИГ аль-Багдади
Армия и оружие
Глава МВД Украины заявил о поддержке батальона «Азов»
Экономика
Акции «Норникеля» на Мосбирже обновили максимум
Акции «Норникеля» на Московской бирже выросли более чем на 6%, обновив исторический максимум.
Политика
Лавров рассказал, какую фотографию считает одной из своих любимых
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что одной из его любимых фотографий является снимок сотрудников МИД РФ с Евгением Примаковым.
Хоккей
«Ак Барс» в пятый раз подряд обыграл «Амур»
Здоровье
В Тюменской области ограничили продажу рыбы из-за гаффской болезни
Власти Тюменской области приняли решение запретить в регионе несанкционированную продажу рыбы из-за вспышки в деревне Ачиры гаффской болезни.
Общество
Что ждет жителей Красноармейского района с 28 октября по 3 ноября
Овны Вам кажется, что все вокруг только и делают, что стараются уязвить ваше самолюбие.