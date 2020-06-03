Экономика

РБКРБК«Тинькофф» заключил крупнейшую в России сделку по аренде офисов

Группа «Тинькофф» арендовала 77,8 тыс. кв. м офисных площадей в бизнес-центре AFI Square. Договор аренды заключен с девелоперской компанией AFI Development на 12 лет. Это сделка стала крупнейшей за всю историю на рынке коммерческой недвижимости, говорится в пресс-релизе девелопера.
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«Тинькофф» заключил крупнейшую сделку с офисами

Группа «Тинькофф» нашла офис под новую штаб-квартиру. Ее головная структура – TCS Group Holding – договорилась с девелоперской компанией AFI Development об аренде почти 78 000 кв. м в строящемся бизнес-центре AFI Square на Грузинском Валу.
Ведомостивчера в 16:25

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Группа «Тинькофф» арендовала премиальный бизнес-центр под штаб-квартиру в центре Москвы

ТАСС03:20

«Тинькофф» заключил крупнейшую сделку на офисном рынке

Forbes02:53

Группа «Тинькофф» полностью арендовала бизнес-центр на Грузинском валу

Интерфакс03:27

«Тинькофф» разместит штаб-квартиру у метро «Белорусская»

РИА Новости02:34

«Тинькофф» заключил крупнейшую в России сделку по аренде офисов

РБК02:51

«Тинькофф» заключил крупнейшую сделку на рынке офисов

Коммерсантъвчера в 23:25

«Тинькофф» заключил крупнейшую сделку с офисами

Ведомостивчера в 16:25
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Общество

В России зафиксировано 8 863 случая коронавируса за сутки

За сутки в России зафиксировано 8 863 случая коронавируса, включая 2 286 в Москве, 732 в Московской области, 376 в Санкт-Петербурге, 354 в Нижегородской области, 292 Свердловской области, 253 в Ростовской области и 210 в Иркутской области.
Московский Комсомолец 02 июня в 03:46
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Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне

Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
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В Суворовском районе Тульской области из-за ливня размыло дорогу

Ранним утром 4 июня в Суворовском районе Тульской области произошло ЧП - там размыло 4 км дороги «Ханино-Красное Михайлово».
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В крупных медицинских учреждениях Приморья появятся анализаторы, с их помощью можно определить, выработался ли у человека иммунитет к коронавирусу.
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Помимо России на проведение мини-турнира претендуют Германия и Португалия.
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Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК 02 июня в 16:25
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Происшествия

Опубликовано видео стычки с участием убитого силовиками екатеринбуржца

REGNUM 00:42
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Общество

Собянин допустил продление масочного режима до середины осени

Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени.
Lenta.ru 01:26
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Создателя бренда «Довгань» объявили в международный розыск

Создателя брендов «Довгань» и «Смак» Германа Лиллевяли, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, объявили в международный розыск, сообщили РБК в пресс-службе Хорошевского суда Москвы.
РБК вчера в 04:56
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Происшествия

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Российская газета вчера в 21:29
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Телеканал RTVI 03:36
Общество

Во Владимирской области выявлено 62 новых носителя коронавируса

Владимир, 2 июня 2020, 11:52 — REGNUM Во Владимирской области 2 июня подтверждено 62 новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.
REGNUM 02 июня в 04:52
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Происшествия

У погибшего в США от рук полицейского Джорджа Флойда был коронавирус

Газета.Ru 01:48
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Здоровье

За сутки в регионе подтверждены 117 диагнозов COVID-19

За сутки подтверждены 117 диагнозов. Выздоровели – 963 человека (+35 за сутки), умерли – 20 человек (+1 за сутки).
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Project CARS 3 анонсирована и выйдет уже летом

Slightly Mad Studios неожиданно анонсировала Project CARS 3, которая выйдет в течение трёх месяцев — до конца августа.
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Летняя Олимпиада в Токио может пройти в упрощенном формате

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ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании

Верховный суд Башкирии оправдал двух экс-полицейских, которых ранее приговорили к лишению свободы по обвинению в изнасиловании дознавательницы, третьему сократили срок на два года, сообщил РИА Новости адвокат одного из бывших полицейских Аслям Халиков.
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Политика

Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку правительство страны.
Ведомости вчера в 12:12
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Армия и оружие

Американские военные преследовали военную колонну России в Сирии

Военная группировка Соединенных Штатов, состоявшая из нескольких бронемашин, преследовала колонну бронетехники России на территории сирийской провинции Хасака.
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МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России

Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
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Общество

В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 94 человека

За минувшие сутки на территории Саратовской области лабораторно подтверждены 94 факта заражения людей коронавирусом.
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Общество

Политик забыла выключить камеру и показала голую грудь

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Актер Алексей Воробьев снялся в комедийном сериале от Netflix

Москва, 1 июня 2020, 13:02 — REGNUM Роль в новом американском сериале «Космические войска» от Netflix исполнил российский актер и певец Алексей Воробьев.
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SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников с помощью ракеты Falcon 9

Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на околоземную орбиту 60 новых спутников, необходимых для развертывания всемирной интернет-сети Starlink.
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Россияне массово отказываются от отдыха в Сочи из-за новых правил

Туристы начали отказываться от забронированных путевок в Сочи из-за новых правил, введенных на фоне пандемии коронавируса.
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В Верховной раде Украины назвали неприемлемыми новые условия МВФ

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США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»

США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
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