Экономика
РБК«Тинькофф» заключил крупнейшую в России сделку по аренде офисов
Группа «Тинькофф» арендовала 77,8 тыс. кв. м офисных площадей в бизнес-центре AFI Square. Договор аренды заключен с девелоперской компанией AFI Development на 12 лет. Это сделка стала крупнейшей за всю историю на рынке коммерческой недвижимости, говорится в пресс-релизе девелопера.
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с чего всё началось
Группа «Тинькофф» нашла офис под новую штаб-квартиру. Ее головная структура – TCS Group Holding – договорилась с девелоперской компанией AFI Development об аренде почти 78 000 кв. м в строящемся бизнес-центре AFI Square на Грузинском Валу.Ведомостивчера в 16:25
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Общество
В России зафиксировано 8 863 случая коронавируса за сутки
За сутки в России зафиксировано 8 863 случая коронавируса, включая 2 286 в Москве, 732 в Московской области, 376 в Санкт-Петербурге, 354 в Нижегородской области, 292 Свердловской области, 253 в Ростовской области и 210 в Иркутской области.
Московский Комсомолец 02 июня в 03:46
Общество
Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне
Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
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Ахметов не поможет ЦСКА до конца сезона
Возвращение Ахметова в строй ожидается не раньше сентября, в то время как сезон-2019/2020 чемпионата России закончится в конце июля.
Евро-футбол.ру вчера в 02:01
Происшествия
В Суворовском районе Тульской области из-за ливня размыло дорогу
Ранним утром 4 июня в Суворовском районе Тульской области произошло ЧП - там размыло 4 км дороги «Ханино-Красное Михайлово».
Центр 71 03:07
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Траньков: у Тарасовой и Морозова есть проблемы личного характера
Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Максим Траньков рассказал о проблемах Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.
РИА Новости вчера в 08:35
Здоровье
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Primpress.ru 01:45
Футбол
Финал футбольной Лиги чемпионов может пройти в России
Помимо России на проведение мини-турнира претендуют Германия и Португалия.
Вести.Ru 01:53
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК 02 июня в 16:25
Общество
Собянин допустил продление масочного режима до середины осени
Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени.
Lenta.ru 01:26
Происшествия
Создателя бренда «Довгань» объявили в международный розыск
Создателя брендов «Довгань» и «Смак» Германа Лиллевяли, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, объявили в международный розыск, сообщили РБК в пресс-службе Хорошевского суда Москвы.
РБК вчера в 04:56
Происшествия
Утопившая своих детей жительница Камчатки получила 15 лет колонии
Российская газета вчера в 21:29
Общество
В России за сутки умерли 169 человек от коронавируса
За прошедшие сутки в России зафиксировано 8 831 случай заражения коронавирусом, умерли 169 человек.
Телеканал RTVI 03:36
Общество
Во Владимирской области выявлено 62 новых носителя коронавируса
Владимир, 2 июня 2020, 11:52 — REGNUM Во Владимирской области 2 июня подтверждено 62 новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.
REGNUM 02 июня в 04:52
Здоровье
За сутки в регионе подтверждены 117 диагнозов COVID-19
За сутки подтверждены 117 диагнозов. Выздоровели – 963 человека (+35 за сутки), умерли – 20 человек (+1 за сутки).
IvanovoNews 03:29
Игры
Project CARS 3 анонсирована и выйдет уже летом
Slightly Mad Studios неожиданно анонсировала Project CARS 3, которая выйдет в течение трёх месяцев — до конца августа.
Игромания.ру вчера в 13:22
Спорт
Летняя Олимпиада в Токио может пройти в упрощенном формате
РИА Оренбуржье 02:46
Происшествия
ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании
Верховный суд Башкирии оправдал двух экс-полицейских, которых ранее приговорили к лишению свободы по обвинению в изнасиловании дознавательницы, третьему сократили срок на два года, сообщил РИА Новости адвокат одного из бывших полицейских Аслям Халиков.
РИА Новости вчера в 03:51
Политика
Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку правительство страны.
Ведомости вчера в 12:12
Армия и оружие
Американские военные преследовали военную колонну России в Сирии
Военная группировка Соединенных Штатов, состоявшая из нескольких бронемашин, преследовала колонну бронетехники России на территории сирийской провинции Хасака.
Discover24 02:32
Общество
МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России
Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
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Общество
В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 94 человека
За минувшие сутки на территории Саратовской области лабораторно подтверждены 94 факта заражения людей коронавирусом.
АиФ Саратов вчера в 02:02
Кино
Актер Алексей Воробьев снялся в комедийном сериале от Netflix
Москва, 1 июня 2020, 13:02 — REGNUM Роль в новом американском сериале «Космические войска» от Netflix исполнил российский актер и певец Алексей Воробьев.
REGNUM 01 июня в 06:02
Космос
SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников с помощью ракеты Falcon 9
Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на околоземную орбиту 60 новых спутников, необходимых для развертывания всемирной интернет-сети Starlink.
ФАН 03:13
Путешествия
Россияне массово отказываются от отдыха в Сочи из-за новых правил
Туристы начали отказываться от забронированных путевок в Сочи из-за новых правил, введенных на фоне пандемии коронавируса.
Алтапресс 02 июня в 12:29
Политика
В Верховной раде Украины назвали неприемлемыми новые условия МВФ
Киев, 4 июня 2020, 06:12 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) выдвигает по новой кредитной программе для Украины такие условия, которые не поддержит общество, заявил 3 июня глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в эфире телеканала «Украина 24».
REGNUM вчера в 23:12
Политика
США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»
США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета 02:11