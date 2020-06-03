Экономика

РБКРБК«Тинькофф» заключил крупнейшую в России сделку по аренде офисов

Группа «Тинькофф» арендовала 77,8 тыс. кв. м офисных площадей в бизнес-центре AFI Square. Договор аренды заключен с девелоперской компанией AFI Development на 12 лет. Это сделка стала крупнейшей за всю историю на рынке коммерческой недвижимости, говорится в пресс-релизе девелопера.
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с чего всё началось

«Тинькофф» заключил крупнейшую сделку с офисами

Группа «Тинькофф» нашла офис под новую штаб-квартиру. Ее головная структура – TCS Group Holding – договорилась с девелоперской компанией AFI Development об аренде почти 78 000 кв. м в строящемся бизнес-центре AFI Square на Грузинском Валу.
Ведомостивчера в 16:25

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«Тинькофф» заключил крупнейшую сделку на офисном рынке

Forbes02:53

«Тинькофф» заключил крупнейшую сделку с офисами

Ведомостивчера в 16:25

«Тинькофф» заключил крупнейшую сделку по аренде офисов

Компания02:23

«Тинькофф» нашел себе новый офис в бизнес-центре у Белорусского вокзала

Интерфакс03:08

«Тинькофф» заключил крупнейшую в России сделку по аренде офисов

РБК02:51

«Тинькофф» заключил крупнейшую сделку на рынке офисов

Коммерсантъвчера в 23:25

«Тинькофф» разместит штаб-квартиру у метро «Белорусская»

РИА Новости02:34
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