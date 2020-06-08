Экономика
РБКВыходцы из «Тинькофф» запустили в Германии конкурента Revolut
Сервис Vivid Money запущен в Германии в партнерстве с немецким SolarisBank, который предоставляет свою лицензированную платформу для онлайн-банкинга, и международной платежной системой Visa. Компания также планирует выйти на другие европейские рынки в этом году.
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Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
News.ru 06 июня в 14:51
Армия и оружие
Новейший фрегат «Адмирал флота Касатонов» завершил госиспытания
Первый серийный фрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350 после завершения морской части госиспытаний вернулся в Санкт-Петербург.
Российская газета 03:01
Общество
Пропускную систему в Москве могут отменить с середины июня
Пропуска в Москве и Подмосковье ввели в середине апреля. Московская область на сегодня уже отказалась от этой системы контроля.
Эхо Москвы вчера в 04:31
Общество
В Берлине арестован DJ Денис Казначеев
В Берлине по запросу США арестован российский диджей Денис Казначеев. Его обвиняют в отмывании денег и мошеннических действиях.
BFM.ru 01:03
Армия и оружие
Египет перебросил в Ливию танки Abrams для поддержки армии Хафтара
Вчера, 7 июня, на границе между Ливией и Египтом было обнаружено большое количество бронетехники египетской армии, среди которых имелись танки, произведенные в США.
Discover24 02:22
Общество
Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве
Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости 06 июня в 19:50
Политика
Глава МИД ФРГ назвал Китай будущей сверхдержавой
Китай является будущей супердержавой, заявил Глава МИД ФРГ Хайко Маас 7 июня, сообщает Bild.
ИА Красная Весна вчера в 03:32
Авто
Названы нововведения, которые затронут автомобилистов летом
С 1 июля жизнь российских автомобилистов немного изменится из-за нововведений.
Piter.tv 02:07
Армия и оружие
На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1»
Lenta.ru 06 июня в 17:08
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова перевоплотилась в блондинку
RuNews24.ru 02:42
Авто
В продажу поступил конкурент Toyota Hilux из Китая
Самый большой пикап в модельной линейке Great Wall позиционируется как прямой конкурент японского Toyota Hilux.
Новые автомобили 06 июня в 01:19
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 11:52
Религия
Православные христиане отмечают день Святого Духа
РИА Новости вчера в 17:57
Здоровье
В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19
Двое детей есть в числе 96 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Саратовской области, общее число зараженных в регионе превысило 3,5 тысячи, сообщил в пятницу областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 05 июня в 04:58
Авто
АвтоВАЗ готовит обновленную Lada Niva
Как ранее сообщали «Автоновости дня», до 2028 года «АвтоВАЗ» выпустит два компактных кроссовера и новое семейство машин B-класса, к которому относится LADA Granta.
Автоновости дня 05 июня в 12:03
Общество
В России усомнились в глубине Марианской впадины
Заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований (ФПИ) Игорь Денисов рассказал, что аппарат зафиксировал глубину в 10 028 метров, тогда как судно времен СССР фиксировало 11 022 метра.
Lenta.ru 03:33
Армия и оружие
Источник сообщил о подготовке к экспорту танков «Армата»
Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, в России началась разработка экспортного варианта новейшего танка Т-14 «Армата».
Военное дело 05 июня в 03:56
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной отреагировал на слухи о разводе
По слухам, 42-летний фотограф съехал от певицы и появляется в общем доме только, чтобы повидаться с дочерью.
ТВ Центр 02:33
Здоровье
В Ростовской области за сутки коронавирус выявили у 212 человек
Ростов-на-Дону, 6 июня 2020, 11:23 — REGNUM В Ростовской области за сутки коронавирус подтверждён ещё у 212 человек.
REGNUM 06 июня в 04:23
Общество
Власти Новой Зеландии отменили все ограничительные меры по изоляции
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила в понедельник, что все меры по борьбе с коронавирусом в стране будут отменены, начиная с 9 июня, за исключением закрытой границы.
Российская газета 00:53
Музыка
Новый проект своего лейбла представил Максим Фадеев
Новый музыкальный проект своего лейбла представил российский продюсер Максим Фадеев.
Evo-rus.com 06 июня в 07:23
Общество
Во Владимирской области выявили 62 новых случая коронавируса
По данным на 8 июня, во Владимирской области зарегистрировали 3151 случай заражения коронавирусной инфекцией.
ПроВладимир 02:29
Шоу-бизнес
Айза Анохина призналась в романе с Олегом Майами
Бывшая жена рэпера Алексея Долматова Айза Анохина рассказала, что с Олегом Майами её связывает не только дружба.
News.ru 06 июня в 09:41
Общество
Оснований для снятия ограничений в Башкирии нет — Хабиров
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в республике всего выявлено 4017 фактов заражения коронавирусом, при этом 1453 человека справились с этой инфекцией.
REGNUM 03:12
Здоровье
В двух районах на Сахалине объявили режим ЧС из-за коронавируса
В двух районах Сахалинской области из-за ситуации с коронавирусом был введен режим ЧС, который продлится до окончания эпидемиологического расследования.
Газета.Ru 01:43
Армия и оружие
Forbes назвал самые секретные российские подлодки
По мнению заокеанских журналистов, самыми секретными российскими подлодками стали АПЛ «Хабаровск» и «Белгород».
Военное дело 06 июня в 11:51
Космос
NASA: Доставлять космонавтов на МКС России придется на кораблях SpaceX
Для доставки космонавтов на орбиту Россия будет вынуждена использовать корабли SpaceX.
Росбалт вчера в 01:29
Авто
Kia сертифицировала в России новый седан Kia K5
Компания KIA сертифицировала в России новый бизнес-седан KIA K5.
Автоновости дня вчера в 13:30
Общество
В России выявлено 8 985 новых случаев заражения коронавирусом
Всего на сегодня, 8 июня, в России выявлено 476 658 случаев коронавируса. Заболевшие есть во всех 85 регионах страны.
TV BRICS 03:42