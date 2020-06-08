Общество
Ведомости«Тинькофф» запустил в Германии конкурента Revolut
Сервис запущен совместно с международной платежной системой Visa и немецким банком SolarisBank, предоставляющим платформу для онлайн-банкинга. В этом году TCS Group планирует также вывести Vivid Money на другие европейские рынки. Основным инвестором проекта выступает TCS Group.
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Происшествия
Скончался подозреваемый в стрельбе в жилом доме в Москве
Мужчина, открывший вечером 7 июня стрельбу из окна жилого дома в Москве, скончался от ранений, полученных при задержании, несмотря на усилия медиков.
RT на русском 03:47
Общество
В России предложили платить работникам 150 рублей в час
В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru вчера в 21:14
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 11:52
Единоборства
Конор МакГрегор объяснил, почему решил завершить карьеру
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, объявивший о завершении профессиональной карьеры бойца, объяснил, что именно заставило его принять такое решение.
FightTime.ru вчера в 11:25
Общество
В России готовятся к постепенному открытию туристического сезона
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о готовности к постепенному открытию курортного сезона в России.
Газета.Ru 04:34
Здоровье
Владимирская область застряла на плато по коронавирусу
Владимирская область застряла на плато по распространению коронавируса.
Призыв (г. Владимир) 04:02
Политика
Британский парламентарий обвинил Германию в предательстве Европы
Лондон, 8 июня 2020, 09:15 — REGNUM Член парламента Великобритании Даниэл Кавчинский обвинил Германию в предательстве стран Европы из-за «спорной энергетической сделки, заключённой с Москвой» по проекту «Северный поток — 2». Об этом политик заявил в интервью Daily Express.
REGNUM 02:15
Общество
В Свердловской области стабилизируется ситуация с коронавирусом
В Свердловской области зафиксировано 249 новых случаев коронавируса.
URA.Ru 06 июня в 03:40
Общество
Петербуржцев бесплатно протестируют на антитела к коронавирусу
"В целях оценки популяционного иммунитета Роспотребнадзор с 15.06.2020 по 19.06.2020 проводит в Санкт-Петербурге бесплатное тестирование жителей города на антитела к COVID-19", - говорится в сообщении.
ТАСС 04:48
Религия
Православные христиане отмечают День Святого Духа 8 июня
Известия вчера в 18:53
Общество
Настоятель московского храма умер из-за коронавируса
Настоятель московского храма Успения Пресвятой Богородицы в Казачьей слободе протоиерей Михаил Васильев умер от вызванных коронавирусом осложнений, сообщает в понедельник Telegram-канал рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
ТАСС 05:04
Общество
Под угрозой увольнения оказалась половина работающих россиян
Специалисты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС пришли к выводу, что наиболее уязвимы к последствиям пандемии самозанятые граждане, а также индивидуальные предприниматели.
Live24 04:53
Футбол
Нобель Арустамян: «8 июня Вагнер Лав объявит о переходе в ЦСКА»
Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян анонсировал возвращение бразильского нападающего Вагнера Лава в ЦСКА.
Матч ТВ вчера в 09:34
Здоровье
Минздрав: вакцинация от гриппа начнется уже в августе
Производители уже производят сегодня вакцину против гриппа. И мы планируем, что в августе начнутся поставки и начнется вакцинация.
МИГ-ТВ 01:28
Гаджеты
Опубликованы фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080
Через форум Chiphell в сеть попали фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080, по которым можно судить о дизайне нового продукта.
ИнфоСМИ 06 июня в 14:15
Политика
На сайт голосования по Конституции внесли изменения
На сайт голосования по Конституции внесли изменения, добавив информацию об отмене ограничений сроков президента России Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 20:23
Здоровье
В Пермском крае выявлено 67 новых случаев коронавируса
Прирост за сутки составил 3,1 %. Общее количество случаев заражения в регионе с начала учета достигло 2202.
Business Class (Пермь) 03:51
Происшествия
В Екатеринбурге напали на пресс-секретаря гордумы
Екатеринбург, 8 июня 2020, 12:17 — REGNUM На пресс-секретаря городской думы Екатеринбурга Дмитрия Егоркина совершено нападение.
REGNUM 05:17
Политика
Шрёдер переизбран главой совета директоров «Роснефти»
Бывший канцлер Германии (1998–2005) Герхард Шрёдер является председателем совета директоров «Роснефти» с 2017 года.
Коммерсантъ 02:55
Общество
В Татарстане отменят обязательное ношение масок на улице
Правительство Татарстана отменило обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах на открытом воздухе.
Известия 06 июня в 14:58
Общество
За сутки в России подтверждено 8984 случая COVID-19 в 84 регионах
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 38,5% - без клинических проявлений.
Российская газета вчера в 03:35
Общество
Волгоградцам разрешат ходить без перчаток из-за жары
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил чиновникам обдумать и до конца дня отменить требование к жителям региона обязательно носить перчатки в общественных местах.
Интерфакс 04:23
Происшествия
В Сиэтле в толпу протестующих въехал автомобиль
В Сиэтле, как и многие другие американские города, охваченном протестами из-за гибели от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда, в толпу манифестантов въехал автомобиль, после столкновения с заграждением водитель вышел из машины и отрыл огонь из пистолета.
Российская газета 03:17
Общество
Жителям Свердловской области разрешили купаться в двух озёрах
Екатеринбург в эфире 05:05
Космос
Обнаружена экзопланета, похожая на Землю
Популярная механика 05 июня в 08:34
Происшествия
Петербуржец, пострадавший в ДТП с Ferrari, скончался в больнице
В Петербурге в больнице скончался водитель автомобиля Volkswagen Polo, пострадавший в ДТП с Ferrari на Петроградской стороне.
Российская газета вчера в 12:13