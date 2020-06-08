Общество

ВедомостиВедомости«Тинькофф» запустил в Германии конкурента Revolut

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Сервис запущен совместно с международной платежной системой Visa и немецким банком SolarisBank, предоставляющим платформу для онлайн-банкинга. В этом году TCS Group планирует также вывести Vivid Money на другие европейские рынки. Основным инвестором проекта выступает TCS Group.
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Выходцы из «Тинькофф» запустили финтех-стартап в Германии

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«Тинькофф» запустил в Германии конкурента Revolut

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Выходцы из «Тинькофф» запустили в Германии конкурента Revolut

РБК03:06

У Тинькофф появилась инвесткопилка – что это такое и как работает

Financial One04:09
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Армена Джигарханяна госпитализировали

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Происшествия

Скончался подозреваемый в стрельбе в жилом доме в Москве

Мужчина, открывший вечером 7 июня стрельбу из окна жилого дома в Москве, скончался от ранений, полученных при задержании, несмотря на усилия медиков.
RT на русском 03:47
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Общество

В России предложили платить работникам 150 рублей в час

В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru вчера в 21:14
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Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

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Единоборства

Конор МакГрегор объяснил, почему решил завершить карьеру

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, объявивший о завершении профессиональной карьеры бойца, объяснил, что именно заставило его принять такое решение.
FightTime.ru вчера в 11:25
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Общество

В России готовятся к постепенному открытию туристического сезона

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Здоровье

Владимирская область застряла на плато по коронавирусу

Владимирская область застряла на плато по распространению коронавируса.
Призыв (г. Владимир) 04:02
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Политика

Британский парламентарий обвинил Германию в предательстве Европы

Лондон, 8 июня 2020, 09:15 — REGNUM Член парламента Великобритании Даниэл Кавчинский обвинил Германию в предательстве стран Европы из-за «спорной энергетической сделки, заключённой с Москвой» по проекту «Северный поток — 2». Об этом политик заявил в интервью Daily Express.
REGNUM 02:15
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Общество

В Свердловской области стабилизируется ситуация с коронавирусом

В Свердловской области зафиксировано 249 новых случаев коронавируса.
URA.Ru 06 июня в 03:40
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Общество

Петербуржцев бесплатно протестируют на антитела к коронавирусу

"В целях оценки популяционного иммунитета Роспотребнадзор с 15.06.2020 по 19.06.2020 проводит в Санкт-Петербурге бесплатное тестирование жителей города на антитела к COVID-19", - говорится в сообщении.
ТАСС 04:48
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Религия

Православные христиане отмечают День Святого Духа 8 июня

Известия вчера в 18:53
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Общество

Настоятель московского храма умер из-за коронавируса

Настоятель московского храма Успения Пресвятой Богородицы в Казачьей слободе протоиерей Михаил Васильев умер от вызванных коронавирусом осложнений, сообщает в понедельник Telegram-канал рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
ТАСС 05:04
Общество

Под угрозой увольнения оказалась половина работающих россиян

Специалисты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС пришли к выводу, что наиболее уязвимы к последствиям пандемии самозанятые граждане, а также индивидуальные предприниматели.
Live24 04:53
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Футбол

Нобель Арустамян: «8 июня Вагнер Лав объявит о переходе в ЦСКА»

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян анонсировал возвращение бразильского нападающего Вагнера Лава в ЦСКА.
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Здоровье

Минздрав: вакцинация от гриппа начнется уже в августе

Производители уже производят сегодня вакцину против гриппа. И мы планируем, что в августе начнутся поставки и начнется вакцинация.
МИГ-ТВ 01:28
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Гаджеты

Опубликованы фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080

Через форум Chiphell в сеть попали фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080, по которым можно судить о дизайне нового продукта.
ИнфоСМИ 06 июня в 14:15
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Политика

На сайт голосования по Конституции внесли изменения

На сайт голосования по Конституции внесли изменения, добавив информацию об отмене ограничений сроков президента России Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 20:23
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Культура

Первый канал объяснил показ протестов в США после финала «Брата 2»

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Происшествия

В Петербурге 10-летнего мальчика избили на детской площадке

РБК 05:17
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В Пермском крае выявлено 67 новых случаев коронавируса

Прирост за сутки составил 3,1 %. Общее количество случаев заражения в регионе с начала учета достигло 2202.
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Происшествия

В Екатеринбурге напали на пресс-секретаря гордумы

Екатеринбург, 8 июня 2020, 12:17 — REGNUM На пресс-секретаря городской думы Екатеринбурга Дмитрия Егоркина совершено нападение.
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Политика

Шрёдер переизбран главой совета директоров «Роснефти»

Бывший канцлер Германии (1998–2005) Герхард Шрёдер является председателем совета директоров «Роснефти» с 2017 года.
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Общество

В Татарстане отменят обязательное ношение масок на улице

Правительство Татарстана отменило обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах на открытом воздухе.
Известия 06 июня в 14:58
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На Украине рассказали о возможностях США для «удара» по Сибири

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За сутки в России подтверждено 8984 случая COVID-19 в 84 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 38,5% - без клинических проявлений.
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Общество

Волгоградцам разрешат ходить без перчаток из-за жары

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил чиновникам обдумать и до конца дня отменить требование к жителям региона обязательно носить перчатки в общественных местах.
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Происшествия

В Сиэтле в толпу протестующих въехал автомобиль

В Сиэтле, как и многие другие американские города, охваченном протестами из-за гибели от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда, в толпу манифестантов въехал автомобиль, после столкновения с заграждением водитель вышел из машины и отрыл огонь из пистолета.
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Жителям Свердловской области разрешили купаться в двух озёрах

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Обнаружена экзопланета, похожая на Землю

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Петербуржец, пострадавший в ДТП с Ferrari, скончался в больнице

В Петербурге в больнице скончался водитель автомобиля Volkswagen Polo, пострадавший в ДТП с Ferrari на Петроградской стороне.
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