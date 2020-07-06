Тинькофф Банк анонсировал запуск сервиса переводов me2me pull в рамках системы быстрых платежей, который позволит клиентам пополнять счета в «Тинькофф» со своих счетов в других банках, а также совершать денежные переводы из «Тинькофф» на свои счета в другие банки.

Общество Массовые мероприятия для детей запретили до конца года в РФ Роспотребнадзор запретил проводить массовые мероприятия для детей до 1 января 2021 года в связи с коронавирусом, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на РБК. 617

Энергетика «Газпром» приостановил поставку газа через Польшу После чего «Газпрому» пришлось бронировать транзитные мощности на аукционе для поставки через территорию Польши у местного оператора Gaz-System. 6

Общество В Австралии из-за коронавируса закрыли границу между двумя штатами Канберра, 6 июля 2020, 15:43 — REGNUM В Австралии из-за распространения коронавируса впервые за 100 лет закрыта граница между штатами Новый Южный Уэльс и Виктория, сообщает 6 июля The Guardian.

Общество Зять Мишустина подал иск о защите чести и достоинства к Навальному Предприниматель Александр Удодов (муж сестры премьер-министра Михаила Мишустина) 3 июля подал в Люблинский районный суд Москвы иск о защите чести и достоинства к оппозиционеру Алексею Навальному. 60

Общество Минтруд назвал регионы РФ с самыми большими пенсиями В минувшем году самые большие пенсии в России получали жители Чукотского автономного округа – в среднем около 28 тысяч рублей. 20

Здоровье В Иркутской области стало больше больных с тяжелой формой коронавируса В Иркутской области будут развернуты дополнительные провизорные госпитали, сказала 6 июля 2020 года исполняющая обязанности заместителя председателя регионального правительства Валентина Вобликова, сообщает пресс-служба областного правительства. 8

Происшествия Суд арестовал замглавы Минобрнауки по делу о хищении Тверской районный суд Москвы арестовал до 16 августа замминистра науки и высшего образования Марину Лукашевич и начальника управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаила Попова, передает корреспондент РБК. 32

Общество В России за год снизился уровень крайней бедности Москва, 6 июля 2020, 08:20 — REGNUM В России в 2019 году доля населения за чертой бедности снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%, сообщают РИА Новости со ссылкой на соответствующее исследование. 6,7K

Технологии В Google Play нашли 25 приложений, ворующих учетные записи Facebook По данным экспертов, 25 приложений из Google Play, которые были загружены пользователями не менее 2,34 млн раз, содержали вирусы, направленные на похищение личных данных учетных записей Facebook. 6

Политика Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия. 6,1K

Единоборства Бой Камару Усмана и Хорхе Масвидала возглавил UFC 251 Напомним, чемпион полусреднего веса, Камару Усман, должен был защищать титул в бое против Гилберта Бернса, но тот выбыл из-за положительного теста на Covid-19. 1

Гаджеты Базовая модель iPhone 12 будет компактнее нового iPhone SE Базовая модель еще не анонсированного iPhone 12, в которой по слухам будет установлен 5,4-дюймовый экран, станет компактнее недавно вышедшего 4,7-дюймового iPhone SE. 9

Автоспорт Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter. 4

Экономика В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья "В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру. 1,6K

Политика Британия ввела санкции против главы Следственного комитета Бастрыкина Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета Financial Times опубликовала материал, утверждающий, что глава МИД Британии Доминик Рааб готовится ввести персональные санкции против ряда граждан России. 1,1K

Общество В Сыктывкаре на лечении находятся 290 больных коронавирусом Фото Виктора Бобыря из архива БНК Как сообщила Наталья Хозяинова на своей странице в соцсети "ВКонтакте", на 5 июля в Сыктывкаре на лечении с диагнозом COVID-2019 в инфекционной больнице находятся 126 человек, в Коми республиканской - 164 больных.

Наука Ученые из США экспериментируют с бесконтактной левитацией Эксперименты, осуществленные группой ученых, которую возглавили Стивен Броттон и Ральф Кайзер, показали, что методы акустической левитации могут быть улучшены, чтобы их было проще применять в химии.

Финансы Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая. 258

Общество ЦБ планирует разрешить страховщикам поднять тарифы ОСАГО на 10% «Банк России планирует расширить тарифный коридор ОСАГО, чтобы страховые компании могли назначать более низкий тариф аккуратным водителям и более высокий тариф тем, кто водит рискованно и нарушает правила дорожного движения», – отметил он (цитата по ТАСС). 203