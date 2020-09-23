Сейчас интереснее заниматься другим. Но я остаюсь с компанией, буду помогать Яндексу строить самую большую и самую эффективную частную компании в России.

Основатель TCS Group (управляет Тинькофф Банком) Олег Тиньков намерен остаться с компанией после ее возможного слияния с «Яндексом». Об этом сообщил он сам в разговоре с агентством Reuters.

Тиньков исключил свой уход из компании после сделки с «Яндексом»

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