Экономика

КомпанияКомпанияТиньков исключил свой уход из компании после сделки с «Яндексом»

Основатель TCS Group (управляет Тинькофф Банком) Олег Тиньков намерен остаться с компанией после ее возможного слияния с «Яндексом». Об этом сообщил он сам в разговоре с агентством Reuters.
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Олег Тиньков
Сейчас интереснее заниматься другим. Но я остаюсь с компанией, буду помогать Яндексу строить самую большую и самую эффективную частную компании в России.
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