Тиньков намерен остаться с компанией после ее продажи «Яндексу»
«Яндекс» предварительно договорился о покупке TCS Group — головной структуры Тинькофф-банка — примерно за $5,5 млрд (около 417 млрд руб.). Основатель TCS Group Олег Тиньков заявил, что намерен «остаться с компанией» после ее возможной продажи «Яндексу».В источнике
Сейчас интереснее заниматься другим. Но я остаюсь с компанией, буду помогать Яндексу строить самую большую и самую эффективную частную компании в России.
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