Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Давыдов.Индекс
Давыдов.Индекс

Тиньков намерен остаться с компанией после ее продажи «Яндексу»

«Яндекс» предварительно договорился о покупке TCS Group — головной структуры Тинькофф-банка — примерно за $5,5 млрд (около 417 млрд руб.). Основатель TCS Group Олег Тиньков заявил, что намерен «остаться с компанией» после ее возможной продажи «Яндексу».В источнике
Олег Тиньковроссийский предприниматель
Сейчас интереснее заниматься другим. Но я остаюсь с компанией, буду помогать Яндексу строить самую большую и самую эффективную частную компании в России.
Подробнее о событии
Lenta.ru

Тиньков рассказал о намерении остаться с компанией после ее продажи «Яндексу»

Lenta.ruвчера в 17:45
Телеканал 360°

Тиньков рассказал о планах после продажи банка

Телеканал 360°вчера в 02:48
РИА Новости

Олег Тиньков рассказал, чем займется после продажи банка «Яндексу»

РИА Новостивчера в 02:20
РБК

Страховка Nord Stream 2, доклад Путину об Абызове. Главные новости РБК

РБКвчера в 01:28
ТАСС

Тиньков рассказал о своих планах после продажи банка «Яндексу»

ТАССвчера в 04:15
Daily Storm

Тиньков останется в TCS Group после продажи компании «Яндексу»

Daily Storm22 сентября в 15:42
Коммерсантъ

Тиньков: я остаюсь с компанией «Тинькофф»

Коммерсантъ22 сентября в 15:25

Военный фрегат Балтфлота столкнулся с грузовым судном у берегов Дании

В южной части пролива Эресунн, между Данией и Швецией, столкнулись российский малый противолодочный корабль "Казанец" и грузовое судно Ice Rose, сообщили в Twitter датские Вооруженные силы.
Военный фрегат Балтфлота столкнулся с грузовым судном у берегов Дании
РИА Новостивчера в 06:33
320

В Киеве заявили о полном праве Украины перекрыть Северо-Крымский канал

Киев имел полное право перекрыть искусственно созданный Северо-Крымский канал, русло реки Днепр, которая "свободно течет по территории Украины, Белоруссии и России", не перекрывалось, заявил постоянный представитель президента Украины в так называемой Автономной Республике Крым Антон Кориневич.
Известиявчера в 16:25
13

Агаларовы взяли личные кредиты на спасение бизнеса

Владельцу и президенту Crocus Group Аразу Агаларову и его сыну первому вице-президенту группы Эмину Агаларову пришлось взять личные кредиты, чтобы справиться с финансовыми обязательствами компании, рассказал в интервью телеканалу РБК Агаларов-младший.
РБКвчера в 05:42
6

Новый адвокат Ефремова заявил о давлении Пашаева на актера

Роман Филиппов, новый адвокат актера Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет по делу о смертельном ДТП, считает, что лишенный адвокатского статуса Эльман Пашаев, ранее защищавший Ефремова, оказывал давление на его клиента в ходе судебного процесса.
Известиявчера в 10:25
20

Песков оценил публикацию французских СМИ о разговоре Путина и Макрона

СМИ не имеют доступа к точным данным о содержании разговора Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новостивчера в 09:07
437

Лиза Арзамасова впервые выложила совместное фото с Ильей Авербухом

Незадолго до выхода выпуска в эфир Арзамасова впервые поделилась совместным снимком с возлюбленным. — подписала снимок Елизавета Арзамасова, очевидно предполагая появление негативных комментариев.
WMJ.ruвчера в 16:00

В РФ предложили не увольнять за пьянство на удаленной работе

Как отмечается, в Трудовой кодекс предлагается ввести норму о том, что сотрудника, который трудится на удаленке, нельзя будет уволить за прогул в привычном понимании - отсутствие на рабочем месте в течение рабочего дня, либо смены.
Газета.Ru18:34
29

Минздрав назвал болезни, ухудшающие прогноз пациентов с COVID-19

Главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина рассказала о диагнозах, которые отрицательно влияют на прогноз пациентов с коронавирусом, передает РИА "Новости".
Газета.Ru22 сентября в 16:55
156