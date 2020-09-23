Основатель TCS Group (управляет «Тинькофф банком») Олег Тиньков намерен остаться с компанией после возможной сделки с «Яндексом» по ее продаже. Об этом он сам рассказал агентству Reuters.

Олег Тиньков российский предприниматель Сейчас интереснее заниматься другим. Но я остаюсь с компанией, буду помогать Яндексу строить самую большую и самую эффективную частную компании в России.