Тиньков намерен остаться с компанией после сделки с «Яндексом»
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Основатель TCS Group (управляет «Тинькофф банком») Олег Тиньков намерен остаться с компанией после возможной сделки с «Яндексом» по ее продаже. Об этом он сам рассказал агентству Reuters.В источнике
Сейчас интереснее заниматься другим. Но я остаюсь с компанией, буду помогать Яндексу строить самую большую и самую эффективную частную компании в России.
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