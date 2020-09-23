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Тиньков намерен остаться с компанией после сделки с «Яндексом»

Основатель TCS Group (управляет «Тинькофф банком») Олег Тиньков намерен остаться с компанией после возможной сделки с «Яндексом» по ее продаже. Об этом он сам рассказал агентству Reuters.В источнике
Олег Тиньковроссийский предприниматель
Сейчас интереснее заниматься другим. Но я остаюсь с компанией, буду помогать Яндексу строить самую большую и самую эффективную частную компании в России.
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Телеканал 360°

Тиньков рассказал о планах после продажи банка

Телеканал 360°02:48
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Тиньков: я остаюсь с компанией «Тинькофф»

Коммерсантъвчера в 15:25
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Тиньков намерен остаться с компанией после сделки с «Яндексом»

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РБК

Страховка Nord Stream 2, доклад Путину об Абызове. Главные новости РБК

РБК01:28
АБН

Олег Тиньков останется с TCS Group после ее продажи «Яндексу»

АБН19:48
Lenta.ru

Тиньков рассказал о намерении остаться с компанией после ее продажи «Яндексу»

Lenta.ru17:45
РИА Новости

Олег Тиньков рассказал, чем займется после продажи банка «Яндексу»

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Интерфакс02:57
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