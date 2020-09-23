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РИАМО
РИАМО

Олег Тиньков поможет «Яндексу» развивать Тинькофф Банк после продажи

По словам основателя TCS Group Олега Тинькова, в ближайшее время он намерен создать благотворительный фонд для борьбы с лейкемией, при этом он намерен «остаться с компанией» и помогать развитию Тинькофф Банка, сообщает Федеральное агентство новостей.В источнике
Олег Тиньковроссийский предприниматель
Сейчас интереснее заниматься другим. Но я остаюсь с компанией, буду помогать Яндексу строить самую большую и самую эффективную частную компании в России.
Подробнее о событии
ТАСС

Тиньков рассказал о своих планах после продажи банка «Яндексу»

ТАССвчера в 04:15
Телеканал 360°

Тиньков рассказал о планах после продажи банка

Телеканал 360°вчера в 02:48
РИА Новости

Олег Тиньков рассказал, чем займется после продажи банка «Яндексу»

РИА Новостивчера в 02:20
Дождь

Тиньков рассказал о планах остаться с банком после его продажи «Яндексу»

Дождьвчера в 02:33
Ведомости

Тиньков намерен остаться с компанией после сделки с «Яндексом»

Ведомостивчера в 01:16
РБК

Страховка Nord Stream 2, доклад Путину об Абызове. Главные новости РБК

РБКвчера в 01:28
Коммерсантъ

Тиньков: я остаюсь с компанией «Тинькофф»

Коммерсантъ22 сентября в 15:25

В угольном бассейне под Новосибирском произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Горловской впадине в Искитимском районе Новосибирской области, сообщил в четверг ТАСС директор Алтае-Саянского филиал "Единой геофизической служба РАН" Александр Еманов.
В угольном бассейне под Новосибирском произошло землетрясение
ТАСС02:17

Участники системы ДМС остались без одной из самых популярных вакцин

В пресс-службе «Форт» подтвердили, что нехватка вакцины для участников системы ДМС связана с необходимостью обеспечить потребности программы всеобщей бесплатной иммунизации населения в рамках Национального календаря профилактических прививок.
Коммерсантъ00:32
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Минздрав назвал болезни, ухудшающие прогноз пациентов с COVID-19

Главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина рассказала о диагнозах, которые отрицательно влияют на прогноз пациентов с коронавирусом, передает РИА "Новости".
Газета.Ru22 сентября в 16:55
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ЕС не признает легитимной инаугурацию Лукашенко

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не признает инаугурацию и новый президентский срок Александра Лукашенко, а также пересматривает отношения с Белоруссией.
Газета.Ru01:42
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Великобритания начала глушить радары российских С-400 в Крыму

Издание «Военное обозрение» сообщает, что военные самолеты и корабли Великобритании всеми силами пытаются обезвредить радары российских противовоздушных систем С-300 и С-400, что расположены в Крыму.
Вечерний курьер01:12
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Правительство может переложить стоимость приборов на население

В Минэнерго сообщили, что поручено «проанализировать объем финансирования по установке приборов учета, который подлежит включению в тарифы», расчет будет вестись с учетом предложений министерства по минимизации финансирования, в том числе за счет проведения поверок старых счетчиков вместо их замены, продления срока по установке счетчиков для потребителей, которые до 1 июля не сделали этого сами.
Коммерсантъ17:54
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МИД РФ отрицает причастность России и СССР к производству «Новичка»

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова на брифинге в среду, 23 сентября, заявила, что Россия и Советский Союз никогда не участвовали в исследованиях по созданию отравляющего вещества «Новичок».
Daily Moscowвчера в 11:42
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Долги россиян по потребкредитам выросли до двухлетнего максимума

Доля кредитов, по которым платежи не вносились более 90 дней, выросла до 12,1%, за месяц доля выросла на 0,4 п. п. По данным Национального бюро кредитных историй, объем не обслуживаемых потребкредитов в августе достиг 15,9%, рост на 0,4 п. п. по сравнению с июлем 2020 г. В августе объем просроченной задолженности, по данным ЦБ, увеличился на 3%, или 26 млрд руб.
Ведомости01:40
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Реставраторов петербургской консерватории вывезли в Москву для ареста

Как стало известно «Форпосту» в среду, 23 сентября, накануне сотрудники центрального аппарата Следственного комитета РФ вывезли из Петербурга в Москву генерального директора реставрационной компании «Меандр» Елену Завадскую, а также бизнесмена Евгения Ярмоша, которого считают имеющим отношение к данному предприятию.
Форпост Северо-Западвчера в 10:04
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