Экономика

ПРАЙМПРАЙМБренд «Тинькофф» останется после сделки группы с «Яндексом»

Группа "Тинькофф" (TCS Group) продолжит работать под своим брендом после ее продажи "Яндексу", сообщил бизнесмен, совладелец группы Олег Тиньков.
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Тиньков назвал свой главный проект после сделки с «Яндексом»

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ТАСС08:30

Тиньков заявил о сохранении бренда «Тинькофф» после сделки с «Яндексом»

РБК07:06
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