Группа "Тинькофф" (TCS Group) продолжит работать под своим брендом после ее продажи "Яндексу", сообщил бизнесмен, совладелец группы Олег Тиньков.

Бренд «Тинькофф» останется после сделки группы с «Яндексом»

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