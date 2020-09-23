Экономика
ПРАЙМБренд «Тинькофф» останется после сделки группы с «Яндексом»
Группа "Тинькофф" (TCS Group) продолжит работать под своим брендом после ее продажи "Яндексу", сообщил бизнесмен, совладелец группы Олег Тиньков.
Читать в источнике
Оценить175
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7420 источников, обновлено в 23:34, Ашберн
Политика
«Здорово шагает Россия»: японцев восхитил атомный ледокол «Арктика»
В июне генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что атомоход "Арктика" 23 июня вышел из Санкт-Петербурга на заключительный этап ходовых испытаний.
РИА Новости 21:55
Происшествия
Военный фрегат Балтфлота столкнулся с грузовым судном у берегов Дании
В южной части пролива Эресунн, между Данией и Швецией, столкнулись российский малый противолодочный корабль "Казанец" и грузовое судно Ice Rose, сообщили в Twitter датские Вооруженные силы.
РИА Новости 06:33
Общество
Путин заявил об индексации пенсий на 6,3% в 2021 году
Пенсии россиян в 2021 году проиндексируют на 6,3%. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с сенаторами в Кремле, следует из стенограммы выступления, опубликованной на сайте Кремля.
Газета.Ru 11:34
Шоу-бизнес
Фото 59-летней Елены Яковлевой в купальнике появилось в Сети
В фан-аккаунте в Instagram, посвященном Елене Яковлевой, был опубликован новый снимок актрисы с отдыха.
VSE42.RU 03:19
Экономика
Госдума повысила акцизы на сигареты в России
Госдума приняла закон, согласно которому акцизы на электронные и обычные сигареты, а также любую табачную продукцию вырастут на 20 процентов в России.
Lenta.ru 06:07
Авто
Эксперт назвал признаки плохого технического состояния машины
Эксперт журнала «За рулем» Кирилл Милешкин назвал признаки плохого технического состояния машины.
Автоновости дня 20:35
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о подготовке провокации с химоружием в Идлибе
«Согласно имеющейся информации, террористы доставили отравляющие вещества в район населенного пункта Кансафра провинции Идлиб и ведут подготовку к проведению постановочных съемок для обвинения правительственных сил САР в применении химического оружия против мирного населения», — сказал Гринкевич.
РБК 16:38
Происшествия
Арест расстрелявшему сослуживцев Шамсутдинову продлён до 26 октября
RT на русском 23:19
Хоккей
Передачи Кучерова помогли «Тампе» сравнять счёт в серии с «Далласом»
"Тампа Бэй" обыграла "Даллас Старс" со счётом 3:2 во втором матче Финальной серии Кубка Стэнли НХЛ.
Честный рейтинг букмекеров вчера в 12:55
Общество
Mars сменит название бренда Uncle Ben’s
Американская компания Mars решила сменить название торговой марки Uncle Ben’s на Ben’s Original в рамках борьбы с расовыми стереотипами.
РБК 23:08
Общество
В России вступили в силу новые требования к поверке бытовых счетчиков
В России изменились правила проверки измерительных приборов — теперь вместо бумажного свидетельства будет вноситься запись в электронный реестр Росстандарта, сообщает "Российская газета" со ссылкой на приказ Минпромторга.
РИА Новости 22:18
Политика
Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21
Президент России Владимир Путин на встрече с работниками атомной промышленности прокомментировал прекращение поставок композитных материалов для российского самолета МС-21 и назвал ситуацию «хамством».
Известия 18:16
Происшествия
Пропавшая в Москве 12-летняя школьница найдена живой
Двенадцатилетняя девочка, пропавшая в понедельник в центре Москвы, найдена живой.
Российская газета вчера в 18:41
Шоу-бизнес
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым может предстать перед судом
Слово и Дело 11:31
Технологии
Разработчики No Man’s Sky выполнили обещание, данное ещё в 2013 году
Напомним, релиз No Man's Sky состоялся в августе 2016 года. Релиз последнего крупного обновления игры Beyond состоялся в августе 2019 года.
REGNUM 19:19
Происшествия
Мужчина напал на врио главы Минздрава Камчатки
Мужчина напал на исполняющую обязанности главы Минздрава Камчатки Марину Волкову, возбуждено уголовное дело.
Известия 22:32
Культура
«Наследники» завоевали премию «Эмми» как лучший драматический сериал
Сатирический сериал стал лучшим драматическим сериалом, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 21 сентября в 05:01
Общество
Россиянина более 20 лет держали в рабстве на ферме в Польше
Польская семья 23 года держала россиянина Николая Ерофеева в рабстве на своей птицефабрике, сообщил телеканал Polsat.
РИА Новости 12:30
Происшествия
В Челябинске задержан студент, объявивший о намерении совершить суицид
Челябинск, 23 сентября 2020, 16:36 — REGNUM В Челябинске силовиками задержан студент одного из колледжей.
REGNUM 09:36
Политика
Трамп не гарантировал мирной передачи власти после выборов в США
Американский лидер Дональд Трамп не дал прямого ответа на вопрос о гарантиях мирной передачи власти после президентских выборов в США.
RT на русском 22:16
Единоборства
Хамзат Чимаев отреагировал на оскорбление Исраэля Адесаньи
Хамзат Чимаев обратился к действующему чемпиону UFC в среднем весе, Исраэлю Адесанье, который в недавнем интервью пренебрежительно отозвался о победах чеченского бойца в организации, назвав его «крысиной губой».
FightTime.ru 15:51
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина пришла на прощание с телеведущим Михаилом Борисовым
Известная российская певица Надежда Бабкина пришла на церемонию прощания с бессменным ведущим программы Русское лото, актером Михаилом Борисовым.
Политическая Экспертиза 06:04
Происшествия
Женщину сбили насмерть на пешеходном переходе в Барнауле
Алтайская правда 23:03
Игры
В Marvel’s Spider-Man для PS5 нельзя перенести сохранения из оригинала
Insomniac Games поделилась подробностями о ремастере Spider-Man для PlayStation 5. Разработчики уточнили, что в игру не получится перенести сохранения из оригинального Spider-Man для PS4.
Cyber.sports.ru вчера в 10:51
Финансы
Курс доллара на торгах превысил 77 рублей впервые с апреля
Курс доллара в ходе торгов достиг 77 рублей, следует из данных Московской биржи. Это произошло впервые с апреля.
Дождь 10:42
Здоровье
В РФПИ обещали сделать лекарство от коронавируса дешевле аналогов
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) пообещал, что лекарство от коронавируса «Авифавир» будет дешевле аналогов на 30%.
НТВ 13:38