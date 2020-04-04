Общество

КоммерсантъКоммерсантъТиньков покинет пост председателя совета директоров Тинькофф-банка

Бизнесмен Олег Тиньков уйдет с поста председателя совета директоров Тинькофф-банка. Он намерен сделать это в ближайшие несколько недель.
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