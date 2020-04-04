Общество
КоммерсантъТиньков покинет пост председателя совета директоров Тинькофф-банка
Бизнесмен Олег Тиньков уйдет с поста председателя совета директоров Тинькофф-банка. Он намерен сделать это в ближайшие несколько недель.
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Политика
Путин назначил Цыбульского новым главой Архангельской области
Временно исполняющим обязанности главы Архангельской области президент России Владимир Путин назначил руководителя Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского.
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней
Президент России Владимир Путин продлил режим нерабочих дней, введенный из-за ситуации с коронавирусом, до 30 апреля.
Энергетика
В США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефти
Как передает Bloomberg компания Whiting Petroleum не смогла на этой неделе выплатить долг в $262 млн.
Здоровье
Жителям Самарской области выдадут справки для посещения больниц
В министерстве здравоохранения Самарской области уточнили, кому положены справки для посещения больниц и поликлиник в период всеобщей самоизоляции.
Общество
В России родился первый ребенок с коронавирусом
Общество
Генпрокуратура требует наказать «Эхо Москвы» за фейк
Генпрокуратура нашла фейк о вспышке коронавируса в оренбургской исправительной колонии № 8 на сайте региональной редакции «Эхо Москвы».
Политика
Песков: разговора Путина с наследным принцем Саудовской Аравии не было
В Кремле опровергли информацию о том, что президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Сальманом.
Общество
Мэр Москвы утвердил штрафы за нарушение самоизоляции
Мосгордума приняла закон, который вводит штраф от 4 тыс. рублей за нарушение режима повышенной готовности физическими лицами, в том числе, самоизоляции.
Хоккей
Американский нападающий рассказал, что его заманивали в «Нефтехимик» гамбургерами
Бывший нападающий «Нефтехимика» американец Тим Стэплтон поделился воспоминаниями о жизни в Нижнекамске.
Политика
Россия окажет Сербии гуманитарную помощь в связи с коронавирусом
Россия окажет Сербии гуманитарную помощь в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Авто
Новая Lada Vesta FL получит светодиодные фары
Обновленная LADA Vesta FL, над которой «АвтоВАЗ» работает уже давно, получит светодиодную (LED) оптику.
Политика
Захарова назвала клеветой публикацию La Stampa о помощи РФ для Италии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о причастности одной из компаний Великобритании к публикации La Stampa о России и помощи для Италии.
Экономика
X5 и «Магнит» анонсировали продажу некоторых продуктов без наценки
Крупнейшие российские розничные сети Х5 Retail Group и «Магнит» решили обнулить торговую наценку на отдельные категории социально значимых товаров сроком не менее чем на один месяц.
Энергетика
Стоимость Brent выросла до $26 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне во время торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на более чем 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Политика
Путин: в Москве пока не удается переломить ситуацию с коронавирусом
Президент России Владимир Путин заявил, что в Москве пока не удается переломить ситуацию с коронавирусом.
Транспорт
Челябинскую область закрыли для въезда автомобилей из других регионов
В полиции пояснили, что если жители других регионов пытаются пересечь границы Челябинской области, им объясняют все риски, связанные с коронавирусом, их убеждают вернуться домой и придерживаться там режима самоизоляции.
Общество
Трамп потерял $1 млрд из-за коронавируса
Суммарная стоимость активов, принадлежащих президенту США Дональду Трампу, сократилась примерно на $1 млрд - до $2,1 млрд.
Общество
Почтальоны в апреле принесут выплаты пенсионерам домой
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом в Эжвинской больнице возросло до 55
Ранее сообщалось, что в республике выявлено 54 случая заболевания коронавирусом, один из них завозной, ещё 53 зафиксировано в больнице Эжвинского района.
Политика
Украинцам пообещали самые тяжелые недели эпидемии
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал, что для потерявших работу из-за коронавируса создадут новые рабочие места, а президент Владимир Зеленский сравнил эпидемию с чернобыльской катастрофой.
Армия и оружие
Пентагон не планирует возвращать в порт авианосец «Теодор Рузвельт»
Пентагон не намерен возвращать атомный авианосец "Теодор Резвельт" в порт, несмотря на распространение коронавируса среди членов экипажа.
Игры
СМИ: The Witcher 4 станет приквелом третьей части с Цири в главной роли
Авто
В России Toyota подняла цены на автомобили
Политика
Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией
В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Общество
Билл Гейтс призвал власти ужесточить меры по борьбе с коронавирусом
Основатель Microsoft Билл Гейтс считает, что свою возможность действовать на опережение пандемии коронавируса власти США уже упустили, поэтому сейчас необходимо усилить меры по предотвращению инфекции.
Политика
Путин поручил ввести в регионах особый порядок передвижения
Президент Владимир Путин на фоне распространения пандемии коронавируса поручил ввести в регионах особый порядок передвижения лиц и транспортных средств.
Политика
Евросоюз раскритиковал запрет иностранцам на владение землей в Крыму
Евросоюз подверг критике решение запретить иностранным гражданам и компаниям владение земельными участками в Крыму, назвав его "нарушением международного гуманитарного права".
Общество