Общество

КоммерсантъКоммерсантъТиньков покинул пост председателя совета директоров Тинькофф-банка

Бизнесмен Олег Тиньков ушел с поста председателя совета директоров Тинькофф-банка. Его место занял директор по развитию бизнеса, зампред правления Станислав Близнюк.
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