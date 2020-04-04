Общество
КоммерсантъТиньков покинул пост председателя совета директоров Тинькофф-банка
Бизнесмен Олег Тиньков ушел с поста председателя совета директоров Тинькофф-банка. Его место занял директор по развитию бизнеса, зампред правления Станислав Близнюк.
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Общество
В китайском городе Шэньчжэнь запретили есть кошек и собак
Власти города Шэньчжэнь в Китае ввели запрет на продажу и употребление мяса кошек и собак, передаёт BBC.
Политика
Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин выступит с новым обращением.
Армия и оружие
Власти Канады решили вывести часть военных из Ирака и Украины
В Министерстве национальной обороны Канады анонсировали вывод части военного контингента страны из Ирака и Украины из-за пандемии коронавируса.
Общество
Собянин ввел штрафы для нарушителей самоизоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции.
Наука
Конкуренция с человеком не была причиной вымирания пещерных медведей
Шоу-бизнес
Виктория Боня разнесла Алену Шишкову за неестественную внешность
Блогер Виктория Боня выступила с жесткой критикой в адрес девушек, которые меняют свою внешность с помощью пластических операций.
Здоровье
Названа наибольшая опасность для распространения коронавируса в России
Наибольшую опасность для распространения нового коронавируса в России представляют «бессимптомники».
Общество
В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции
Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Здоровье
Лицо Путина, когда он объявил «нерабочую неделю» до 30 апреля
Пик эпидемии в мире и России еще не пройдет, предостерег президент. Мы записали обращение Владимира Путина на видео.
Энергетика
В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания
Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
Кино
Названы сериалы и фильмы, которые россияне смотрят на карантине
Политика
Путин принял отставку губернатора Архангельской области
Глава РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова.
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Экономика
Владимир Потанин: Если я хотел кому-то помогать, то сейчас самое время
В интервью «Комсомольской правде» Потанин рассказал, почему теперь крупный бизнес может подставить плечо государству и тем самым отблагодарить за поддержку, которая была оказана в предыдущие кризисы.
Авто
Volkswagen начал производство самого большого кроссовера
Немецкий бренд Volkswagen поставил на конвейер новый большой паркетник, выполненный на основе модели Teramont.
Игры
Российские игроки не увидят ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2
На PlayStation 4 вышел ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2. Однако компания Sony Interactive Entertainment решила ограничить продажу игры для российских пользователей консоли.
Политика
Песков объяснил отставание часов Путина во время телеобращения
Как сообщает радиостанция "Говорит Москва", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему на ручных часах Владимира Путина во время его телевизионного обращения 2 апреля стрелки часов не соответствовали времени его выступления в эфире.
Политика
Песков разъяснил установление нерабочих дней в регионах
«Очевидно, что главам регионам на местах виднее, в какой именно степени следуют реализовывать режим нерабочих дней таким образом, чтобы, не создавая угрозы для здоровья и жизни людей в условиях эпидемиологической опасности, обеспечить продолжение экономической активности», – подчеркнул пресс-секретарь президента.
Политика
Китай предсказывает Японии поражение при попытке захвата Курил
Наука
Опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса
Американские медики обнародовали результаты первых доклинических испытаний классической вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2.
Финансы
Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей
Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Здоровье
У пяти пациентов на Камчатке подозревают коронавирус
На территории Камчатского края уже проведено более 1700 тестов на COVID-19.
Хоккей
«Адмирал» не примет участие в новом сезоне КХЛ
Владивостокский «Адмирал» не примет участие в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги.
Общество
У журналистки, умершей в Перми, был коронавирус
Общество
Водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции
Водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции.
Футбол
Уткин жёстко ответил Дзюбе на слова о деградации и упадке
Журналист и комментатор Василий Уткин жёстко ответил нападающему петербургского «Зенита» Артёму Дзюбе.
Общество
В Петербурге продлят принятые из-за коронавируса ограничительные меры
В Санкт-Петербурге сохранятся все принятые ограничительные меры в связи с продлением нерабочих дней до 30 апреля.
Общество
Украинцы возмутились из-за подарка итальянцев для российских врачей
Как рассказал российский вирусолог Александр Семёнов в Facebook, в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам борщ.