Общество
КоммерсантъТиньков покинул пост председателя совета директоров Тинькофф-банка
Бизнесмен Олег Тиньков ушел с поста председателя совета директоров Тинькофф-банка. Его место занял директор по развитию бизнеса, зампред правления Станислав Близнюк.
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Финансы
Доллар и евро установят рекорды роста без новой сделки ОПЕК+
Специально для "Российской газеты" Алена Лапицкая, независимый эксперт по личным инвестициям, рассказала, как будет дальше меняться валютный рынок и ждать ли новой сделки по нефти ОПЕК+.
Политика
Путин подписал указ о нерабочих днях с сохранением заработной платы
Президент России Владимир Путин подписал указ об оплачиваемых выходных до 30 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.
Шоу-бизнес
Каретина: границы открытого тела для пловцов частично стёрты
Семикратная чемпионка мира в категории «Мастерс» по плаванию Евгения Каретина, в настоящее время работающая фотографом, рассказала о фотосессиях Юлии Ефимовой.
Происшествия
В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина
В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Общество
В Москве ввели штрафы для нарушителей самоизоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о введении штрафов за нарушения режима повышенной готовности, в том числе самоизоляции, в столице.
Общество
В Италии российским медикам сварили борщ
В одной из столовых итальянского Бергамо российским военным медикам и специалистам, прибывшим для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, сварили борщ.
Игры
Sony перенесла выход The Last of Us: Part II на неопределенный срок
Вместе с The Last of Us: Part II перенесли и Iron Man VR — она должна была выйти 15 мая. Новые даты релиза обоих тайтлов не объявили.
Политика
МИД назвал причину отказа Украины от договоренностей по Донбассу
У Москвы складывается впечатление, что украинские переговорщики пошли на отказ от договоренностей в контактной группе по Донбассу не без подсказки извне, такой откат перечеркивает наметившуюся позитивную динамику, говорится в заявлении МИД РФ.
Политика
Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера во время обращения к гражданам страны технической задержкой.
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Общество
Кондратьев: карантин не отразится на доходах курортов Кубани
С 28 марта курорты на Кубани приостановили работу из-за коронавируса, также туристов не принимают гостиницы и отели региона.
Религия
В РПЦ призвали верующих готовиться к телетрансляции службы на Пасху
Митрополит добавил, что верующим следует быть готовыми к тому, что им не удастся посетить храм на Пасху.
Авто
«АвтоВАЗ» повысил цены на все автомобили
Компания «АвтоВАЗ» с 1 апреля повысила цены на весь модельный ряд в среднем на 1%, сообщил «Интерфаксу» представитель компании.
Политика
Министр труда Саратовской области Наталья Кривицкая оставила свой пост
Ранее глава региона упразднил эту министерскую должность, а также должность министра социального развития в связи с объединением ведомств.
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес снова доказала, что ее пресс в отличной форме
Дженнифер Лопес снова доказала, что ее пресс в отличной форме. Ее новые фото - мощная мотивация для тех, кто хочет начать бегать по утрам.
Политика
Россия отправит Сербии гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом
«Президент Путин выразил свою солидарность и пообещал значительную помощь и поддержку сербскому государству и гражданам Сербии в борьбе с коронавирусами, что также будет означать, что Россия направит своих врачей и экспертов для дезинфекции объектов», — говорится в заявлении.
Экономика
С 1 апреля обнулились тарифы в Системе быстрых платежей
С 1 апреля вступило в силу решение Центробанка об обнулении тарифов в Системе быстрых платежей (СПБ).
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов поздравил Ольгу Дроздову трогательной подборкой
Армия и оружие
Американцы в Сирии вновь встали на пути у российской военной полиции
Очередной инцидент между американскими военными и российской военной полицией произошел на территории Сирии, пишет Shraibikus News.
Игры
СМИ: The Witcher 4 станет приквелом третьей части с Цири в главной роли
Политика
Из интернета могут убрать данные о структуре ФСБ
Сведения о структуре Федеральной службы безопасности могут быть удалены из перечня информации о деятельности ФСБ, размещаемой в интернете, проект президентского указа об этом опубликован на официальном портале проектов нормативных актов.
Экономика
В Севастополе снизили налоговые ставки для малого бизнеса
Заксобрание Севастополя в четверг приняло законопроект, снижающий размер налоговых ставок для малого и среднего бизнеса, который пострадал при борьбе с распространением COVID-19.
Общество
В Италии российские медики выявили странные смерти от коронавируса
Политика
Путин: в Москве пока не удаётся переломить ситуацию с коронавирусом
«Есть субъекты федерации, где коронавирус уже создал серьёзную угрозу для людей, например так, как в Москве, где переломить ситуацию, несмотря на принимаемые меры федеральных и городских властей, пока не удаётся», — заявил Путин.
Финансы
Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей
Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Политика
Губернатор Архангельской области Орлов подал в отставку
Архангельск, 2 апреля 2020, 16:36 — REGNUM Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке.
Общество
В Нижегородской области введены QR-коды для контроля за самоизоляцией
Система контроля за соблюдением режима самоизоляции на основе интернет-портала начала работать в Нижегородской области.
Общество
Голландское судно привлекут для строительства «Северного потока — 2»
Голландский корабль Flintstone включили в список судов для технических работ на строительстве газопровода "Северный поток — 2", следует из распоряжения правительства.