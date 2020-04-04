Бизнесмен Олег Тиньков ушел с поста председателя совета директоров Тинькофф-банка. Его место занял директор по развитию бизнеса, зампред правления Станислав Близнюк.

Происшествия В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Общество В Москве ввели штрафы для нарушителей самоизоляции Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о введении штрафов за нарушения режима повышенной готовности, в том числе самоизоляции, в столице.

Общество В Италии российским медикам сварили борщ В одной из столовых итальянского Бергамо российским военным медикам и специалистам, прибывшим для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, сварили борщ.

Политика МИД назвал причину отказа Украины от договоренностей по Донбассу У Москвы складывается впечатление, что украинские переговорщики пошли на отказ от договоренностей в контактной группе по Донбассу не без подсказки извне, такой откат перечеркивает наметившуюся позитивную динамику, говорится в заявлении МИД РФ.

Происшествия Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.

Авто «АвтоВАЗ» повысил цены на все автомобили Компания «АвтоВАЗ» с 1 апреля повысила цены на весь модельный ряд в среднем на 1%, сообщил «Интерфаксу» представитель компании.

Политика Россия отправит Сербии гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом «Президент Путин выразил свою солидарность и пообещал значительную помощь и поддержку сербскому государству и гражданам Сербии в борьбе с коронавирусами, что также будет означать, что Россия направит своих врачей и экспертов для дезинфекции объектов», — говорится в заявлении.

Политика Из интернета могут убрать данные о структуре ФСБ Сведения о структуре Федеральной службы безопасности могут быть удалены из перечня информации о деятельности ФСБ, размещаемой в интернете, проект президентского указа об этом опубликован на официальном портале проектов нормативных актов.

Экономика В Севастополе снизили налоговые ставки для малого бизнеса Заксобрание Севастополя в четверг приняло законопроект, снижающий размер налоговых ставок для малого и среднего бизнеса, который пострадал при борьбе с распространением COVID-19.

Политика Путин: в Москве пока не удаётся переломить ситуацию с коронавирусом «Есть субъекты федерации, где коронавирус уже создал серьёзную угрозу для людей, например так, как в Москве, где переломить ситуацию, несмотря на принимаемые меры федеральных и городских властей, пока не удаётся», — заявил Путин.