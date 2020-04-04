Общество

КоммерсантъКоммерсантъТиньков покинул пост председателя совета директоров Тинькофф-банка

Бизнесмен Олег Тиньков ушел с поста председателя совета директоров Тинькофф-банка. Его место занял директор по развитию бизнеса, зампред правления Станислав Близнюк.
Читать в источнике
Комментировать240

Подробнее о событии

Олег Тиньков защитит банк от налоговых претензий США

Коммерсантъ13:57

Тиньков уходит с поста главы совета директоров Тинькофф-банка

RT на русском10:55

Бумаги TCS Group упали на 4% из-за заявления Тинькова об уходе из группы

РБК11:27

Олег Тиньков покинул совет директоров Тинькофф банка

Интерфакс11:55

Тиньков объявил об уходе с поста главы совета директоров Тинькофф Банка

Forbes10:16

Олег Тиньков покинет пост главы совета директоров Тинькофф Банка

РИА Новости10:12

Олег Тиньков передал акции «Тинькофф» в семейный траст

Ведомости10:11
Показать все источники
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 15:28, Ашберн
Финансы

Доллар и евро установят рекорды роста без новой сделки ОПЕК+

Специально для "Российской газеты" Алена Лапицкая, независимый эксперт по личным инвестициям, рассказала, как будет дальше меняться валютный рынок и ждать ли новой сделки по нефти ОПЕК+.
Российская газета вчера в 23:00
Политика

Путин подписал указ о нерабочих днях с сохранением заработной платы

Президент России Владимир Путин подписал указ об оплачиваемых выходных до 30 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 10:13
Шоу-бизнес

Каретина: границы открытого тела для пловцов частично стёрты

Семикратная чемпионка мира в категории «Мастерс» по плаванию Евгения Каретина, в настоящее время работающая фотографом, рассказала о фотосессиях Юлии Ефимовой.
RT на русском 11:00
Происшествия

В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина

В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Ведомости 14:24
Общество

В Москве ввели штрафы для нарушителей самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о введении штрафов за нарушения режима повышенной готовности, в том числе самоизоляции, в столице.
РИА Новости 12:31
Общество

В Италии российским медикам сварили борщ

В одной из столовых итальянского Бергамо российским военным медикам и специалистам, прибывшим для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, сварили борщ.
Российская газета 11:44
Игры

Sony перенесла выход The Last of Us: Part II на неопределенный срок

Вместе с The Last of Us: Part II перенесли и Iron Man VR — она должна была выйти 15 мая. Новые даты релиза обоих тайтлов не объявили.
CyberSport.ru 14:16
Политика

Кремль опроверг слова Трампа о переговорах России и Саудовской Аравии

РИА Новости 10:43
Политика

МИД назвал причину отказа Украины от договоренностей по Донбассу

У Москвы складывается впечатление, что украинские переговорщики пошли на отказ от договоренностей в контактной группе по Донбассу не без подсказки извне, такой откат перечеркивает наметившуюся позитивную динамику, говорится в заявлении МИД РФ.
РИА Новости 14:27
Политика

Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера во время обращения к гражданам страны технической задержкой.
Известия 13:41
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ 09:02
Общество

Кондратьев: карантин не отразится на доходах курортов Кубани

С 28 марта курорты на Кубани приостановили работу из-за коронавируса, также туристов не принимают гостиницы и отели региона.
ТАСС 11:40
Религия

В РПЦ призвали верующих готовиться к телетрансляции службы на Пасху

Митрополит добавил, что верующим следует быть готовыми к тому, что им не удастся посетить храм на Пасху.
RT на русском 13:59
Авто

«АвтоВАЗ» повысил цены на все автомобили

Компания «АвтоВАЗ» с 1 апреля повысила цены на весь модельный ряд в среднем на 1%, сообщил «Интерфаксу» представитель компании.
Forbes вчера в 10:03
Политика

Министр труда Саратовской области Наталья Кривицкая оставила свой пост

Ранее глава региона упразднил эту министерскую должность, а также должность министра социального развития в связи с объединением ведомств.
Бизнес-новости в Кирове 14:09
Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес снова доказала, что ее пресс в отличной форме

Дженнифер Лопес снова доказала, что ее пресс в отличной форме. Ее новые фото - мощная мотивация для тех, кто хочет начать бегать по утрам.
Территория новостей 10:15
Политика

Россия отправит Сербии гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом

«Президент Путин выразил свою солидарность и пообещал значительную помощь и поддержку сербскому государству и гражданам Сербии в борьбе с коронавирусами, что также будет означать, что Россия направит своих врачей и экспертов для дезинфекции объектов», — говорится в заявлении.
Известия 11:16
Экономика

С 1 апреля обнулились тарифы в Системе быстрых платежей

С 1 апреля вступило в силу решение Центробанка об обнулении тарифов в Системе быстрых платежей (СПБ).
BFM.ru 31 марта в 20:22
Общество

Умершая в Перми журналистка была заражена коронавирусом

Известия 04:50
Шоу-бизнес

Дмитрий Певцов поздравил Ольгу Дроздову трогательной подборкой

Bimru.ru вчера в 12:35
Армия и оружие

Американцы в Сирии вновь встали на пути у российской военной полиции

Очередной инцидент между американскими военными и российской военной полицией произошел на территории Сирии, пишет Shraibikus News.
Shraibikus News вчера в 15:37
Игры

СМИ: The Witcher 4 станет приквелом третьей части с Цири в главной роли

3DNews вчера в 11:27
Политика

Из интернета могут убрать данные о структуре ФСБ

Сведения о структуре Федеральной службы безопасности могут быть удалены из перечня информации о деятельности ФСБ, размещаемой в интернете, проект президентского указа об этом опубликован на официальном портале проектов нормативных актов.
РИА Новости 11:41
Экономика

В Севастополе снизили налоговые ставки для малого бизнеса

Заксобрание Севастополя в четверг приняло законопроект, снижающий размер налоговых ставок для малого и среднего бизнеса, который пострадал при борьбе с распространением COVID-19.
Российская газета 05:33
Общество

В Италии российские медики выявили странные смерти от коронавируса

ToDay News Ufa 09:22
Политика

Путин: в Москве пока не удаётся переломить ситуацию с коронавирусом

«Есть субъекты федерации, где коронавирус уже создал серьёзную угрозу для людей, например так, как в Москве, где переломить ситуацию, несмотря на принимаемые меры федеральных и городских властей, пока не удаётся», — заявил Путин.
RT на русском 10:12
Финансы

Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Вести.Ru вчера в 05:17
Политика

Губернатор Архангельской области Орлов подал в отставку

Архангельск, 2 апреля 2020, 16:36 — REGNUM Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке.
REGNUM 09:36
Общество

В Нижегородской области введены QR-коды для контроля за самоизоляцией

Система контроля за соблюдением режима самоизоляции на основе интернет-портала начала работать в Нижегородской области.
ТАСС 04:58
Общество

Голландское судно привлекут для строительства «Северного потока — 2»

Голландский корабль Flintstone включили в список судов для технических работ на строительстве газопровода "Северный поток — 2", следует из распоряжения правительства.
РИА Новости 11:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Олег Тиньков
Российский предприниматель
Российский предприниматель. По данным Forbes, в 2014 году занимал 1210-е место в списке наиболее состоятельных людей мира, в списке богатейших бизнесменов России в 2017 году занимает 79-е место с состоянием 1,2 миллиарда долларов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное