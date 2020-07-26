Общество

МР7.руМР7.руТиньков пообещал заняться популяризацией донорства костного мозга

Больной лейкемией предприниматель Олег Тиньков пообещал создать фонд, который займется проблемой донорства костного мозга. Видео с процедурой трансплантации бизнесмен опубликовал в своем Instagram 26 июля, добавив, что процедуру он прошел в начале месяца.
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с чего всё началось
Основатель Тинькофф Банка российский предприниматель Олег Тиньков, больной лейкемией, опубликовал
 в Instagram видео, в котором показал, как проходит пересадка костного мозга.
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