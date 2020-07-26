с чего всё началось

Больной лейкемией предприниматель Олег Тиньков пообещал создать фонд, который займется проблемой донорства костного мозга. Видео с процедурой трансплантации бизнесмен опубликовал в своем Instagram 26 июля, добавив, что процедуру он прошел в начале месяца.

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