Общество

МР7.руМР7.руТиньков пообещал заняться популяризацией донорства костного мозга

Больной лейкемией предприниматель Олег Тиньков пообещал создать фонд, который займется проблемой донорства костного мозга. Видео с процедурой трансплантации бизнесмен опубликовал в своем Instagram 26 июля, добавив, что процедуру он прошел в начале месяца.
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с чего всё началось
Основатель Тинькофф Банка российский предприниматель Олег Тиньков, больной лейкемией, опубликовал
 в Instagram видео, в котором показал, как проходит пересадка костного мозга.
РБК09:59

Подробнее о событии

Спасти жизнь просто. Почему важно развитие донорства костного мозга в России и при чем тут Тиньков?

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РБК09:59

Олег Тиньков показал на видео, как проходит пересадка костного мозга

Собака.ru09:46
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