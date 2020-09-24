Общество
Общественная служба новостейТиньков после презентации Сбербанка предложил сделать Грефа премьером
Основатель TCS Group Олег Тиньков после просмотра презентации ребрендинга Сбербанка предложил на своей странице в Instagram сделать главу компании Германа Грефа премьер-министром России.
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Общество
В Севастополе подтвердили 23 новых случая коронавируса
В Севастополе утром 24 сентября зарегистрированы 23 новых случая заболевания COVID-19. Об этом сообщает российское правительство города.
Московский Комсомолец 07:10
Общество
Опубликована запись переговоров пилотов во время крушения Су-30
Случайное попадание снаряда могло стать причиной крушения Су-30 в Тверской области, следует из записи переговоров пилотов пострадавшего истребителя и Су-35.
Известия 04:21
Политика
Путин оценил возможность усиления ограничений из-за коронавируса
Контроль над ситуацией с коронавирусом в России должен сохраняться, поскольку возвращаться к ограничительным мерам прошлой весны не хотелось бы.
Газета.Ru 11:27
Общество
Мурашко назвал категорию не нуждающихся в прививке от COVID-19 граждан
Человек, который переболел коронавирусом в этом сезоне, может не делать прививку от COVID-19.
РБК 10:42
Происшествия
В Москве погибла дочь артиста Владимира Конкина
Дочь артиста Владимира Конкина трагически погибла в столице, сообщает агентство "Москва".
Российская газета 06:11
Общество
В Москве за нарушение масочного режима закрыли 43 магазина
В пресс-службе городского департамента торговли и услуг РИА Новости уточнили, что из-за нарушения масочно-перчаточного режима закрылись магазины "Магнолия" на Авиамоторной улице, дом 28/6, а также магазин "Перекресток" на Большой Полянке, дом 28 корпус 1.
РИА Новости 10:50
Наука
В Китае обнаружили гробницу возрастом две тысячи лет
Китайские археологи обнаружили древнюю гробницу возрастом в 2 тысячи лет. Захоронение таилось в городе Саньмэнься провинции Хэнань.
Faktom вчера в 09:08
Политика
Постпред США при ООН возложила вину за пандемию коронавируса на Китай
Недовольство ходом обсуждения вопросов, касающихся борьбы с пандемией, и критику в сторону Китая выразила постпред США при ООН Келли Крафт 24 сентября на заседании Совета Безопасности ООН на тему «Поддержание международного мира и безопасности: глобальное управление в эпоху после COVID-19», проходившем в онлайн-формате.
ИА Красная Весна 12:19
Происшествия
На Урале отправили в СИЗО банкира, задержанного по делу экс-главы УМВД
Банкира задержали по делу экс-начальника УМВД Екатеринбурга генерал-майора Игоря Трифонова.
REGNUM 11:50
Общество
Москвичей призвали носить маски в общественных местах и транспорте
Жителям столицы напомнили о важности ношения масок, особенно в общественных местах и транспорте.
Вечерняя Москва 09:44
Политика
Журналист Гордон считает, что Украина разваливает сама себя
Журналист Дмитрий Гордон считает, что Украина изнутри разваливает сама себя.
ФАН 07:57
Общество
Собянин попросил глав крупных компаний вернуть сотрудников на удаленку
«Оперштаб подтверждает информацию о том, что мэр Москвы Сергей Собянин направил письма руководителям крупных компаний с просьбой вернуть часть сотрудников на удаленную работу», ‒ говорится в сообщении.
Ведомости 11:26
Политика
Литва призвала ЕС ужесточить санкции против России
Вильнюс выступил с призывом к Брюсселю ужесточить санкционные меры в отношении России в связи с инцидентом с Алексеем Навальным, а Берлин призвал заблокировать "Северный поток - 2". Эти положения содержатся в принятой в четверг Сеймом (парламентом) Литвы резолюции.
ТАСС 11:07
Политика
Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира в 2021 году
Москва, 24 сентября 2020, 14:17 — REGNUM Президент России Владимир Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира — 2021.
REGNUM 07:17
Общество
Дипломаты сообщили об участившихся отказах на въезд россиян в Турцию
«Применительно к российским гражданам — с учетом права на безвизовое пребывание в течение 60 дней — срок действия загранпаспорта должен быть не менее 120 дней (четыре месяца) с момента въезда в Турцию», — говорится в сообщении.
РБК 11:46
Политика
Лавров обвинил Берлин в «несуразных» ответах по инциденту с Навальным
Германия заявляет «несуразные вещи» в ответ на запросы России по инциденту с блогером Алексеем Навальным, подобное поведение несерьезно для такой страны, как ФРГ.
Известия 11:50
Здоровье
В Москве откроются еще 74 центра вакцинации от коронавируса
С 9 сентября началась вакцинация добровольцев и среди обычных жителей.
Комсомольская правда 07:50
Политика
Лукашенко назвал инаугурацию внутренним делом Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал на упреки ряда стран в проведении тайной инаугурации на пост главы государства.
BFM.ru 05:21
Технологии
Уфологи из США нашли «гигантских роботов» на военной базе «Зона 51»
Территория новостей 09:56
Политика
ЕС отверг и назвал неоправданными ответные санкции России
Евросоюз отвергает ответные санкции России и считает их неоправданными, заявил РИА Новости официальный представитель ЕС Питер Стано.
RT на русском 03:44
Шоу-бизнес
Елизавета Арзамасова и Илья Авербух впервые рассказали о своем романе
О романе 25-летней Елизаветы Арзамасовой и 46-летнего Ильи Авербуха стало известно этим летом. И вот впервые на ТВ пара появилась вместе.
Tricolor TV Magazine 03:40
Общество
Россиянина более 20 лет держали в рабстве на ферме в Польше
Польская семья 23 года держала россиянина Николая Ерофеева в рабстве на своей птицефабрике, сообщил телеканал Polsat.
РИА Новости вчера в 12:30
Наука
Модель Тьюринга объяснила происхождение «кругов фей» в Австралии
ToDay News Ufa 08:34
Общество
Еще две больницы Петербурга откроют коронавирусные стационары
Решение перевести еще две больницы в режим ковидных госпиталей принято после случаев очередей карет скорой помощи около Покровской больницы — стационар уже не справляется с наплывом пациентов. н https://www.gov.spb.ru/covid-19/ По информации оперштаба по борьбе с COVID-19, с начала пандемии в Санкт-Петербурге зафиксировано более 41000 заразившихся коронавирусом.
Карповка 11:31
Кино
Зак Снайдер планирует дополнительные съёмки «Лиги справедливости»
Сам Фишер параллельно актуальной ситуации ещё ведёт переговоры относительно появления во «Флэше» — однако они зашли в тупик, поскольку в первой версии сценария Киборг появлялся в фильме в гораздо большем количестве сцен.
Игромания.ру 07:54
Экономика
Титов предупредил о массовом банкротстве фирм с льготными кредитами
Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов предупредил о массовом банкротстве фирм с льготными кредитами.
Piter.tv вчера в 04:31