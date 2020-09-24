Общество

Общественная служба новостейОбщественная служба новостейТиньков после презентации Сбербанка предложил сделать Грефа премьером

Основатель TCS Group Олег Тиньков после просмотра презентации ребрендинга Сбербанка предложил на своей странице в Instagram сделать главу компании Германа Грефа премьер-министром России.
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Греф попросил Тинькова убрать шутку про премьер-министра. Банкир не хотел обидеть Мишустина

Фонтанка.Ру11:14

Тиньков похвалил Мишустина и пообещал придумать Грефу другую должность

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Банкир Тиньков предложил сделать Грефа премьер-министром

REGNUM06:00

Тиньков рассказал о звонке Грефа после шутки о премьере

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Тиньков оценил презентацию Сбербанка от Грефа. «Его надо делать премьер-министром»

URA.Ru06:01

«Я ж от души»: Тиньков рассказал о просьбе Грефа убрать из Instagram предложение сделать его премьером

Forbes11:02

Тиньков предложил сделать Грефа премьер-министром

Lenta.ru05:53
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Общество

Пресс-секретарь Навального сообщила об аресте его московской квартиры

Ведомости 09:27
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Общество

В Севастополе подтвердили 23 новых случая коронавируса

В Севастополе утром 24 сентября зарегистрированы 23 новых случая заболевания COVID-19. Об этом сообщает российское правительство города.
Московский Комсомолец 07:10
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Общество

Опубликована запись переговоров пилотов во время крушения Су-30

Случайное попадание снаряда могло стать причиной крушения Су-30 в Тверской области, следует из записи переговоров пилотов пострадавшего истребителя и Су-35.
Известия 04:21
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Политика

Путин оценил возможность усиления ограничений из-за коронавируса

Контроль над ситуацией с коронавирусом в России должен сохраняться, поскольку возвращаться к ограничительным мерам прошлой весны не хотелось бы.
Газета.Ru 11:27
1,3K
Общество

Мурашко назвал категорию не нуждающихся в прививке от COVID-19 граждан

Человек, который переболел коронавирусом в этом сезоне, может не делать прививку от COVID-19.
РБК 10:42
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Происшествия

В Москве погибла дочь артиста Владимира Конкина

Дочь артиста Владимира Конкина трагически погибла в столице, сообщает агентство "Москва".
Российская газета 06:11
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Общество

В Москве за нарушение масочного режима закрыли 43 магазина

В пресс-службе городского департамента торговли и услуг РИА Новости уточнили, что из-за нарушения масочно-перчаточного режима закрылись магазины "Магнолия" на Авиамоторной улице, дом 28/6, а также магазин "Перекресток" на Большой Полянке, дом 28 корпус 1.
РИА Новости 10:50
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Наука

В Китае обнаружили гробницу возрастом две тысячи лет

Китайские археологи обнаружили древнюю гробницу возрастом в 2 тысячи лет. Захоронение таилось в городе Саньмэнься провинции Хэнань.
Faktom вчера в 09:08
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Политика

Постпред США при ООН возложила вину за пандемию коронавируса на Китай

Недовольство ходом обсуждения вопросов, касающихся борьбы с пандемией, и критику в сторону Китая выразила постпред США при ООН Келли Крафт 24 сентября на заседании Совета Безопасности ООН на тему «Поддержание международного мира и безопасности: глобальное управление в эпоху после COVID-19», проходившем в онлайн-формате.
ИА Красная Весна 12:19
Биатлон

CAS отклонил апелляцию Зайцевой, но оправдал Вилухину и Романову

Газета.Ru 10:40
Происшествия

На Урале отправили в СИЗО банкира, задержанного по делу экс-главы УМВД

Банкира задержали по делу экс-начальника УМВД Екатеринбурга генерал-майора Игоря Трифонова.
REGNUM 11:50
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Общество

Москвичей призвали носить маски в общественных местах и транспорте

Жителям столицы напомнили о важности ношения масок, особенно в общественных местах и транспорте.
Вечерняя Москва 09:44
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Политика

Журналист Гордон считает, что Украина разваливает сама себя

Журналист Дмитрий Гордон считает, что Украина изнутри разваливает сама себя.
ФАН 07:57
Общество

Собянин попросил глав крупных компаний вернуть сотрудников на удаленку

«Оперштаб подтверждает информацию о том, что мэр Москвы Сергей Собянин направил письма руководителям крупных компаний с просьбой вернуть часть сотрудников на удаленную работу», ‒ говорится в сообщении.
Ведомости 11:26
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Политика

Трампа освистали на прощании с умершей судьей Верховного суда

РИА Новости 11:24
Политика

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Вильнюс выступил с призывом к Брюсселю ужесточить санкционные меры в отношении России в связи с инцидентом с Алексеем Навальным, а Берлин призвал заблокировать "Северный поток - 2". Эти положения содержатся в принятой в четверг Сеймом (парламентом) Литвы резолюции.
ТАСС 11:07
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Политика

Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира в 2021 году

Москва, 24 сентября 2020, 14:17 — REGNUM Президент России Владимир Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира — 2021.
REGNUM 07:17
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Общество

Дипломаты сообщили об участившихся отказах на въезд россиян в Турцию

«Применительно к российским гражданам — с учетом права на безвизовое пребывание в течение 60 дней — срок действия загранпаспорта должен быть не менее 120 дней (четыре месяца) с момента въезда в Турцию», — говорится в сообщении.
РБК 11:46
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Политика

Лавров обвинил Берлин в «несуразных» ответах по инциденту с Навальным

Германия заявляет «несуразные вещи» в ответ на запросы России по инциденту с блогером Алексеем Навальным, подобное поведение несерьезно для такой страны, как ФРГ.
Известия 11:50
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Здоровье

В Москве откроются еще 74 центра вакцинации от коронавируса

С 9 сентября началась вакцинация добровольцев и среди обычных жителей.
Комсомольская правда 07:50
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Политика

Лукашенко назвал инаугурацию внутренним делом Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал на упреки ряда стран в проведении тайной инаугурации на пост главы государства.
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Уфологи из США нашли «гигантских роботов» на военной базе «Зона 51»

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Модель Тьюринга объяснила происхождение «кругов фей» в Австралии

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