Общество
Общественная служба новостейТиньков после презентации Сбербанка предложил сделать Грефа премьером
Основатель TCS Group Олег Тиньков после просмотра презентации ребрендинга Сбербанка предложил на своей странице в Instagram сделать главу компании Германа Грефа премьер-министром России.
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Глава Сбербанка Герман Греф — талантливый банкир и единственный, с кем интересно конкурировать, заявил основатель Тинькофф банка Олег Тиньков в Instagram.Forbes05:45
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Происшествия
В Москве погибла дочь артиста Владимира Конкина
Российская газета 06:11
Общество
Приставы арестовали квартиру Навального
Известия 09:52
Общество
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В России с 24 сентября начали действовать новые правила поверки счетчиков. Теперь факт поверки подтверждается только в электронном виде.
Ведомости 00:44
Культура
Умер российский оперный певец Вячеслав Войнаровский
Умер российский оперный певец Вячеслав Войнаровский. Информацию об этом разместили на его странице в Facebook.
Lenta.ru 04:19
Политика
Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не выдвигал Владимира Путина на соискание Нобелевской премии мира, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:32
Происшествия
Самолет задел крылом трап в аэропорту Шереметьево
Самолет в столичном аэропорту Шереметьево по пути на стоянку задел крылом трап, никто не пострадал.
ТАСС 09:35
Общество
Правительство утвердило новые правила техосмотра
Опубликовано постановление правительства, утверждающее новые правила проведения техосмотра, которые вступят в силу вместе с поправками в закон о техосмотре.
Российская газета 07:00
Общество
Прокуратура нашла у Абызова более 70 незаконных компаний в Эстонии
Прокуратура сообщила, что экс-министр «Открытого правительства» Михаил Абызов в 2015 году незаконно владел не менее 70 компаниями на территории Эстонии.
Коммерсантъ 10:17
Происшествия
Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане
Коммерсантъ вчера в 05:54
Общество
МВД Белоруссии рассказало о жалобах минчан на протестующих
Как рассказали в министерстве, демонстранты не дают людям вовремя добраться на работу и вернуться домой, уложить детей спать, спокойно отдыхать пожилым людям, препятствуют проезду общественного транспорта, а также автомобилей коммунальных и экстренных служб города.
Rambler News Service 10:26
Здоровье
Неизвестные характеристики коронавируса перечислил доктор Мясников
Характеристики коронавируса, неизвестные медицинской науке, назвал главврач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников.
Соловей.Инфо 22 сентября в 06:36
Наука
Хромистая сталь впервые была изготовлена в Древней Персии
Ранее ученые придерживались мнения, что такую сталь впервые изготовили в прошлом столетии.
Evo-rus.com 08:28
Политика
В Костромской области на выборах случайно победила уборщица
Газета.Ru вчера в 16:52
Биатлон
IBU временно отстранил Глазырину и Лапшина за допинг
Международный союз биатлонистов временно отстранил российскую биатлонистку Екатерину Глазырину с подозрением на нарушение антидопинговых правил.
Матч ТВ 10:40
Политика
Зеленский заявил о второй волне коронавируса на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нынешняя украинская статистика в 3 тыс. больных за сутки означает наступление второй волны COVID-19 в стране.
RT на русском 09:56
Общество
В Москве за нарушение масочного режима закрыли 43 магазина
В пресс-службе городского департамента торговли и услуг РИА Новости уточнили, что из-за нарушения масочно-перчаточного режима закрылись магазины "Магнолия" на Авиамоторной улице, дом 28/6, а также магазин "Перекресток" на Большой Полянке, дом 28 корпус 1.
РИА Новости 10:50
Наука
Таинственные круги в пустыне объясняют математической теорией Алана Тьюринга
Ученые пытались объяснить их происхождение, и различные гипотезы имели мифические и вполне реальные обоснования.
Экология Регионов 07:01
Политика
Ассоциация страховщиков отказалась работать с судами для Nord Stream 2
Стоит отметить, что International Group of P&I Clubs покрывает страховку 90 процентов всех кораблей в мире, однако с судами Nord Stream 2 она решила не работать из-за нынешних и возможных будущих санкций против строительства трубопровода.
Evo-rus.com 09:19
Футбол
53-летний футболист установил рекорд чемпионата Японии
Нападающий «Йокогамы» Кадзуёси Миура установил рекорд японской Джей-лиги, сыграв в возрасте 53 лет, 6 месяцев и 28 дней.
Евро-футбол.ру вчера в 12:40
Политика
Британия готовит санкции против нарушителей прав человека в Белоруссии
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб распорядился подготовить санкции против виновных в нарушении прав человека в Белоруссии.
RT на русском 09:21
Политика
В Германии не могут возбудить уголовное дело по Навальному
Германия не может возбудить уголовное дело по инциденту, произошедшему с блогером Алексеем Навальным, поскольку события, связанные с ухудшением его состояния, произошли на территории России.
URA.Ru 21 сентября в 22:46
Политика
Le Figaro (Франция): «Новичок» — смертельная доза в нескольких каплях (Le Figaro)
Смертельная доза вещества А 232, одной из форм «Новичка», составляет не несколько капель, а 1 — 2 мг.
ИноСМИ 09:45
Культура
Владимира Соловьева жестко высмеяли в юмористическом шоу на ТНТ
Выступая, условный Соловьев жестко критиковал Соединенные Штаты.
Evo-rus.com 03:30
Политика
Минск ответил на отказ стран Запада признать инаугурацию Лукашенко
Попытки некоторых стран Запада поставить под сомнение легитимность президента Белоруссии Александра Лукашенко, 23 сентября вступившего в должность главы государства, не отражают мнения большинства государств.
РБК 09:23
Гаджеты
Владельцы Redmi Note 9 Pro получили обновление до оболочки MIUI 12
Китайская компания Xiaomi намерена в ближайшее время представить новую версию оболочки MIUI 12, которая будет распространяться на все девайсы марки.
Goroday.ru 22 сентября в 09:01
Армия и оружие
Россия готовится наказать Великобританию мощнейшим радиоэлектронным подавлением
Провокации могут закончиться для Великобритании полной дестабилизацией нацобороны, поскольку Россия может использовать истребители и стратегические бомбардировщики.
Evo-rus.com вчера в 10:24
Шоу-бизнес
Фото 59-летней Елены Яковлевой в купальнике появилось в Сети
Российская 59-летняя актриса Елена Яковлева частенько будоражит общественность своим внешним видом.
CT news 03:42
Общество
Собянин попросил Сбербанк и «Яндекс» вернуть часть работников на удаленку
Мэр Москвы Сергей Собянин попросил «Сбербанк», «Яндекс» и «Ростех» вернуть часть сотрудников на удаленку.
РБК 10:32
Технологии
Впервые за десять лет запланировано обновление дизайна Википедии
Обновление веб-дизайна Википедии запланировано впервые за последние десять лет, 24 сентября сообщается в блоге MediaWiki.org.
ИА Красная Весна 06:20