с чего всё началось

Основатель TCS Group Олег Тиньков после просмотра презентации ребрендинга Сбербанка предложил на своей странице в Instagram сделать главу компании Германа Грефа премьер-министром России.

Культура Умер российский оперный певец Вячеслав Войнаровский Умер российский оперный певец Вячеслав Войнаровский. Информацию об этом разместили на его странице в Facebook. 90

Политика Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не выдвигал Владимира Путина на соискание Нобелевской премии мира, передает ТАСС. 5,7K

Происшествия Самолет задел крылом трап в аэропорту Шереметьево Самолет в столичном аэропорту Шереметьево по пути на стоянку задел крылом трап, никто не пострадал. 8

Общество Правительство утвердило новые правила техосмотра Опубликовано постановление правительства, утверждающее новые правила проведения техосмотра, которые вступят в силу вместе с поправками в закон о техосмотре. 7

Общество МВД Белоруссии рассказало о жалобах минчан на протестующих Как рассказали в министерстве, демонстранты не дают людям вовремя добраться на работу и вернуться домой, уложить детей спать, спокойно отдыхать пожилым людям, препятствуют проезду общественного транспорта, а также автомобилей коммунальных и экстренных служб города.

Биатлон IBU временно отстранил Глазырину и Лапшина за допинг Международный союз биатлонистов временно отстранил российскую биатлонистку Екатерину Глазырину с подозрением на нарушение антидопинговых правил.

Политика Зеленский заявил о второй волне коронавируса на Украине Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нынешняя украинская статистика в 3 тыс. больных за сутки означает наступление второй волны COVID-19 в стране. 1

Общество В Москве за нарушение масочного режима закрыли 43 магазина В пресс-службе городского департамента торговли и услуг РИА Новости уточнили, что из-за нарушения масочно-перчаточного режима закрылись магазины "Магнолия" на Авиамоторной улице, дом 28/6, а также магазин "Перекресток" на Большой Полянке, дом 28 корпус 1. 991

Наука Таинственные круги в пустыне объясняют математической теорией Алана Тьюринга Ученые пытались объяснить их происхождение, и различные гипотезы имели мифические и вполне реальные обоснования.

Политика Ассоциация страховщиков отказалась работать с судами для Nord Stream 2 Стоит отметить, что International Group of P&I Clubs покрывает страховку 90 процентов всех кораблей в мире, однако с судами Nord Stream 2 она решила не работать из-за нынешних и возможных будущих санкций против строительства трубопровода. 1,1K

Футбол 53-летний футболист установил рекорд чемпионата Японии Нападающий «Йокогамы» Кадзуёси Миура установил рекорд японской Джей-лиги, сыграв в возрасте 53 лет, 6 месяцев и 28 дней.

Политика В Германии не могут возбудить уголовное дело по Навальному Германия не может возбудить уголовное дело по инциденту, произошедшему с блогером Алексеем Навальным, поскольку события, связанные с ухудшением его состояния, произошли на территории России. 1,3K