Общество

Общественная служба новостейОбщественная служба новостейТиньков после презентации Сбербанка предложил сделать Грефа премьером

Основатель TCS Group Олег Тиньков после просмотра презентации ребрендинга Сбербанка предложил на своей странице в Instagram сделать главу компании Германа Грефа премьер-министром России.
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Глава Сбербанка Герман Греф — талантливый банкир и единственный, с кем интересно конкурировать, заявил
 основатель Тинькофф банка Олег Тиньков в Instagram.
Forbes05:45

Подробнее о событии

Тиньков рассказал о звонке Грефа после шутки о премьере

РБК08:54

«Единственный, с кем интересно конкурировать»: Тиньков предложил назначить Грефа премьером

Forbes05:45

Тиньков предложил назначить Грефа премьер-министром

РИА Новости06:22

Тиньков оценил презентацию Сбербанка от Грефа. «Его надо делать премьер-министром»

URA.Ru06:01

Банкир Тиньков предложил сделать Грефа премьер-министром

REGNUM06:00

Тиньков предложил сделать Грефа премьер-министром

Lenta.ru05:53

«Его нужно делать премьер-министром». Тиньков оценил презентацию Сбербанка и похвалил Грефа

Фонтанка.Ру06:23
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Происшествия

В Москве погибла дочь артиста Владимира Конкина

Российская газета 06:11
218
Общество

Приставы арестовали квартиру Навального

Известия 09:52
1,8K
Общество

В России вступили в силу новые правила поверки бытовых счетчиков

В России с 24 сентября начали действовать новые правила поверки счетчиков. Теперь факт поверки подтверждается только в электронном виде.
Ведомости 00:44
1K
Культура

Умер российский оперный певец Вячеслав Войнаровский

Умер российский оперный певец Вячеслав Войнаровский. Информацию об этом разместили на его странице в Facebook.
Lenta.ru 04:19
90
Политика

Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не выдвигал Владимира Путина на соискание Нобелевской премии мира, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:32
5,7K
Происшествия

Самолет задел крылом трап в аэропорту Шереметьево

Самолет в столичном аэропорту Шереметьево по пути на стоянку задел крылом трап, никто не пострадал.
ТАСС 09:35
8
Общество

Правительство утвердило новые правила техосмотра

Опубликовано постановление правительства, утверждающее новые правила проведения техосмотра, которые вступят в силу вместе с поправками в закон о техосмотре.
Российская газета 07:00
7
Общество

Прокуратура нашла у Абызова более 70 незаконных компаний в Эстонии

Прокуратура сообщила, что экс-министр «Открытого правительства» Михаил Абызов в 2015 году незаконно владел не менее 70 компаниями на территории Эстонии.
Коммерсантъ 10:17
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Происшествия

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане

Коммерсантъ вчера в 05:54
230
Общество

МВД Белоруссии рассказало о жалобах минчан на протестующих

Как рассказали в министерстве, демонстранты не дают людям вовремя добраться на работу и вернуться домой, уложить детей спать, спокойно отдыхать пожилым людям, препятствуют проезду общественного транспорта, а также автомобилей коммунальных и экстренных служб города.
Rambler News Service 10:26
Здоровье

Неизвестные характеристики коронавируса перечислил доктор Мясников

Характеристики коронавируса, неизвестные медицинской науке, назвал главврач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников.
Соловей.Инфо 22 сентября в 06:36
12
Наука

Хромистая сталь впервые была изготовлена в Древней Персии

Ранее ученые придерживались мнения, что такую сталь впервые изготовили в прошлом столетии.
Evo-rus.com 08:28
8
Политика

В Костромской области на выборах случайно победила уборщица

Газета.Ru вчера в 16:52
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Происшествия

Отец Марцинкевича заявил о следах пыток на теле сына

Известия 08:46
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Биатлон

IBU временно отстранил Глазырину и Лапшина за допинг

Международный союз биатлонистов временно отстранил российскую биатлонистку Екатерину Глазырину с подозрением на нарушение антидопинговых правил.
Матч ТВ 10:40
Политика

Зеленский заявил о второй волне коронавируса на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нынешняя украинская статистика в 3 тыс. больных за сутки означает наступление второй волны COVID-19 в стране.
RT на русском 09:56
1
Общество

В Москве за нарушение масочного режима закрыли 43 магазина

В пресс-службе городского департамента торговли и услуг РИА Новости уточнили, что из-за нарушения масочно-перчаточного режима закрылись магазины "Магнолия" на Авиамоторной улице, дом 28/6, а также магазин "Перекресток" на Большой Полянке, дом 28 корпус 1.
РИА Новости 10:50
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Наука

Таинственные круги в пустыне объясняют математической теорией Алана Тьюринга

Ученые пытались объяснить их происхождение, и различные гипотезы имели мифические и вполне реальные обоснования.
Экология Регионов 07:01
Политика

Ассоциация страховщиков отказалась работать с судами для Nord Stream 2

Стоит отметить, что International Group of P&I Clubs покрывает страховку 90 процентов всех кораблей в мире, однако с судами Nord Stream 2 она решила не работать из-за нынешних и возможных будущих санкций против строительства трубопровода.
Evo-rus.com 09:19
1,1K
Футбол

53-летний футболист установил рекорд чемпионата Японии

Нападающий «Йокогамы» Кадзуёси Миура установил рекорд японской Джей-лиги, сыграв в возрасте 53 лет, 6 месяцев и 28 дней.
Евро-футбол.ру вчера в 12:40
Политика

Британия готовит санкции против нарушителей прав человека в Белоруссии

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб распорядился подготовить санкции против виновных в нарушении прав человека в Белоруссии.
RT на русском 09:21
3
Политика

В Германии не могут возбудить уголовное дело по Навальному

Германия не может возбудить уголовное дело по инциденту, произошедшему с блогером Алексеем Навальным, поскольку события, связанные с ухудшением его состояния, произошли на территории России.
URA.Ru 21 сентября в 22:46
1,3K
Политика

Le Figaro (Франция): «Новичок» — смертельная доза в нескольких каплях (Le Figaro)

Смертельная доза вещества А 232, одной из форм «Новичка», составляет не несколько капель, а 1 — 2 мг.
ИноСМИ 09:45
Культура

Владимира Соловьева жестко высмеяли в юмористическом шоу на ТНТ

Выступая, условный Соловьев жестко критиковал Соединенные Штаты.
Evo-rus.com 03:30
299
Политика

Минск ответил на отказ стран Запада признать инаугурацию Лукашенко

Попытки некоторых стран Запада поставить под сомнение легитимность президента Белоруссии Александра Лукашенко, 23 сентября вступившего в должность главы государства, не отражают мнения большинства государств.
РБК 09:23
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Гаджеты

Владельцы Redmi Note 9 Pro получили обновление до оболочки MIUI 12

Китайская компания Xiaomi намерена в ближайшее время представить новую версию оболочки MIUI 12, которая будет распространяться на все девайсы марки.
Goroday.ru 22 сентября в 09:01
25
Армия и оружие

Россия готовится наказать Великобританию мощнейшим радиоэлектронным подавлением

Провокации могут закончиться для Великобритании полной дестабилизацией нацобороны, поскольку Россия может использовать истребители и стратегические бомбардировщики.
Evo-rus.com вчера в 10:24
68
Шоу-бизнес

Фото 59-летней Елены Яковлевой в купальнике появилось в Сети

Российская 59-летняя актриса Елена Яковлева частенько будоражит общественность своим внешним видом.
CT news 03:42
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Общество

Собянин попросил Сбербанк и «Яндекс» вернуть часть работников на удаленку

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил «Сбербанк», «Яндекс» и «Ростех» вернуть часть сотрудников на удаленку.
РБК 10:32
Технологии

Впервые за десять лет запланировано обновление дизайна Википедии

Обновление веб-дизайна Википедии запланировано впервые за последние десять лет, 24 сентября сообщается в блоге MediaWiki.org.
ИА Красная Весна 06:20
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