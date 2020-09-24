Еще две больницы Петербурга откроют коронавирусные стационары

Решение перевести еще две больницы в режим ковидных госпиталей принято после случаев очередей карет скорой помощи около Покровской больницы — стационар уже не справляется с наплывом пациентов. н https://www.gov.spb.ru/covid-19/ По информации оперштаба по борьбе с COVID-19, с начала пандемии в Санкт-Петербурге зафиксировано более 41000 заразившихся коронавирусом.