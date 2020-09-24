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Общественная служба новостей

Тиньков после презентации Сбербанка предложил сделать Грефа премьером

Основатель TCS Group Олег Тиньков после просмотра презентации ребрендинга Сбербанка предложил на своей странице в Instagram сделать главу компании Германа Грефа премьер-министром России.В источнике
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Фонтанка.Ру

Греф попросил Тинькова убрать «плохую шутку» про премьер-министра. Банкир не хотел обидеть Мишустина

Фонтанка.Ру11:14
Lenta.ru

Тиньков предложил сделать Грефа премьер-министром

Lenta.ru05:53
Forbes

«Я ж от души»: Тиньков рассказал о просьбе Грефа убрать из Instagram предложение сделать его премьером

Forbes11:02
РБК

Тиньков рассказал о звонке Грефа после шутки о премьере

РБК08:54
URA.Ru

Тиньков оценил презентацию Сбербанка от Грефа. «Его надо делать премьер-министром»

URA.Ru06:01
REGNUM

Банкир Тиньков предложил сделать Грефа премьер-министром

REGNUM06:00
РИА Новости

Тиньков похвалил Мишустина и пообещал придумать Грефу другую должность

РИА Новости11:06

Россия внесла изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан

Прибывающих в страну из-за рубежа на самолете россиян обязали соблюдать режим самоизоляции на дому до получения результатов ПЦР-тестa на коронавирус, который граждане должны сделать в течение трех дней с момента прибытия.
Известия21:37
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Число госпитализаций с коронавирусом в Москве выросло за неделю на 30%

Число ежедневно госпитализируемых в Москве пациентов с коронавирусом за неделю увеличилось примерно на треть, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
RT на русском10:35
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Власти Москвы направили компаниям рекомендации по переходу на удалёнку

«Оперштаб подтверждает информацию о том, что мэр Москвы Сергей Собянин направил письма руководителям крупных компаний с просьбой вернуть часть сотрудников на удалённую работу», — говорится в сообщении.
RT на русском11:21
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Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.
Газета.Ru22 сентября в 16:45
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Еще две больницы Петербурга откроют коронавирусные стационары

Решение перевести еще две больницы в режим ковидных госпиталей принято после случаев очередей карет скорой помощи около Покровской больницы — стационар уже не справляется с наплывом пациентов. н https://www.gov.spb.ru/covid-19/ По информации оперштаба по борьбе с COVID-19, с начала пандемии в Санкт-Петербурге зафиксировано более 41000 заразившихся коронавирусом.
Карповка11:31
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Пресс-секретарь Навального сообщила об аресте его московской квартиры

Судебные приставы наложили арест на квартиру основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в московском районе Марьино в связи с иском компании «Московский школьник», сообщила в Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
Ведомости09:27
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В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъ22 сентября в 10:22
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