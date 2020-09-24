Тиньков после презентации Сбербанка предложил сделать Грефа премьером
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Основатель TCS Group Олег Тиньков после просмотра презентации ребрендинга Сбербанка предложил на своей странице в Instagram сделать главу компании Германа Грефа премьер-министром России.В источнике
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